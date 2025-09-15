เรื่องย่อซีรีส์ “เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น 2”

เรื่องย่อซีรีส์“เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น2”
ชื่อสากล: PRIVATE OPERATION II
บทประพันธ์ :บริษัท9บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด
บทโทรทัศน์ :เพียงนาม
กำกับการแสดง :จิตาพัชร์ อธิชัยธนารุจน์
แนวซีรีส์:สืบสวน สอบสวน แอ็กชั่น
ผลิต :บริษัท9บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา19.00น.ทาง ช่อง7HDดูทีวีกด35สดออนไลน์Bugaboo.TV
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรก วันพุธที่17กันยายนนี้
เรื่องย่อ
เมื่อ สารวัตรเจมส์(สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ)และหน่วยสืบนครบาล ได้รับรายงานว่า ซัวเรซ พ่อค้ายาเสพติดที่เป็นที่ต้องการตัวของหลายประเทศ กำลังเดินทางเข้ามาในประเทศไทย สารวัตรเจมส์เชื่อว่าซัวเรซอาจมีเป้าหมายที่สำคัญกว่าการค้ายา เพราะเคยมีหมายจับจากคดีฆ่าคนในแก๊งเดียวกันก่อนที่จะหนีออกนอกประเทศ และก็จริงอย่างที่สารวัตรเจมส์คิด เมื่อทีมสืบนครบาลสามารถวางแผนจับตัวซัวเรซไว้ได้ ก่อนที่ผู้หมวดสาวที่ย้ายมาใหม่ ได้ให้เบาะแสว่า คนที่ทำให้ซัวเรซยอมเสี่ยงกลับเข้ามาในเมืองไทย ก็คือ ตงห้าว หัวหน้าแก๊งคอลเซนเตอร์ ที่เป็นที่ต้องการตัวของตำรวจเช่นกัน
สารวัตรเจมส์ และทีมสืบ จึงคิดว่าพวกเขาต้องการทำธุรกิจด้วยกันอย่างแน่นอน ผู้การจึงสั่งการให้สารวัตรเจมส์วางแผนใช้ซัวเรซเป็นเหยื่อล่อให้ตงห้าวออกมา เพื่อจะได้จัดการทีเดียว แต่เหมือนตงห้าวจะมีนกรู้ เพราะไม่ติดต่อกลับมาตามแผน
ระหว่างนั้นเอง ก็มีคดีต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีของเด็กหญิงตัวน้อยที่หายไป ก่อนจะพบว่าคนร้ายที่จับตัวเธอคือบุคคลที่คาดไม่ถึง คดีการโจรกรรมภาพหายากมูลค่าหลายร้อยล้าน ที่ทางสารวัตรเจมส์ และทีมสืบนครบาลต้องใช้ไหวพริบ และหลักฐาน จนสามารถสืบไปถึงคนร้ายตัวจริงได้ หรือจะเป็นคดีฆาตกรรมยกครัวที่เป็นคดีแรกที่ทำให้สารวัตรเจมส์ และทีมสืบนครบาลต้องพบกับคนร้ายที่ดูเหมือนจะเดินนำหน้าทีมสืบนครบาลอยู่หนึ่งก้าวตลอด
แต่แล้วในที่สุดก็มีความเคลื่อนไหวจากตงห้าว เมื่อตงห้าวติดต่อกลับมาที่ซัวเรซ สารวัตรเจมส์ และทีมสืบนครบาลจึงปลอมตัว และวางแผนเข้าจับกุม แต่ตงห้าวก็ไหวตัวทันก่อนที่จะหนีไปได้ สารวัตรเจมส์นำกำลังเข้าจับกุม ก่อนจะพบว่าเป็นกับดักที่หมายจะลอบสังหารสารวัตรเจมส์ และทีมสืบนครบาลทุกคน ไม่เพียงแค่นั้น ตงห้าวยังทำให้สารวัตรเจมส์ และทีมสืบนครบาล ต้องกลายเป็นตัวตลกของสังคม ที่ปฏิบัติภารกิจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก
เกิดอะไรขึ้นกับทีมสืบนครบาล ทำไมแผนการถึงได้รั่วไหลออกไป หรือว่าจะมีสายลับของตงห้าวกับซัวเรซแฝงตัวอยู่ในทีมสืบนครบาลกันแน่ สารวัตรเจมส์จะสามารถจับซัวเรซกับตงห้าวได้หรือไม่ รวมถึงทีมสืบนครบาลจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนให้กลับมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่า…!มาเอาใจช่วยพวกเขา กับการปฏิบัติภารกิจสุดอันตราย ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันได้ใน“เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น2”
รายชื่อนักแสดง
สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ:สารวัตรเจมส์
ณัฐชนน ภูวนนท์ :สารวัตรซี
ปัณชญา สุวรรณกูฏ :หมวดพาย
พอล เดอบ๊อด :ผู้กองทาม
รวิศชา ปัญจวิชญ์ :หมวดตั้ม
ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า :ผู้กองมิค
ฐณธรณ์ ธัญญกรกุล :หมวดธัน
สุรวุฑ ไหมกัน:ผู้การเชษฐ์
ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์:หมวดดาว
เอื้ออังกูร เพ็ญชาญวัฒนกิจ :หมวดชิกเก้น
นักแสดงรับเชิญ
อนิสา นูกราฮา:วิชุดา
วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด :พอร์ช
ชณภัส รุ่งหิรัญประภากร :เชษฐ์
โอริเวอร์ บีเวอร์ :ผู้การแจ็ค
ทัตพงศ์ พงศทัต :สมภพ
สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ :น้าศักดิ์
วาเนสซ่า บีเวอร์ :มาเรีย
วรธนพจน์ ตันติวิริยางกูร :วิชิต
ช.เอ ณ บางช้าง:เสี่ยสิงหา
ชาลี เนียรศิริ :ลุงวัฒน์
จิรภัทร ธนูมาศ :ยรรยง
อธิชา เทศขำ :จ๋า
กัญญ์ณพัชญ์ มณีตระกูลทอง :พวงเพชร
โรสสุคล สีเถื่อน :พลับพลึง
พิชญานิน นาคเอม :เอมอมร