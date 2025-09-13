DDLG ชูวิสัยทัศน์ "G for Governance for Trust" บนเวที DAMA Thailand แห่งปี
พร้อมช่วยองค์กรพลิกภาระสู่โอกาสสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนด้วย Data และ ESG
วันที่ 4 กันยายน 2568 สมาคมดาต้า เมเนจเม้นต์ (ประเทศไทย-กรุงเทพ) (DAMA Thailand) จัดงานสัมมนาหัวข้อ Data Governance & AI – Trust, Transformation, Thailand Ready ภายใต้ธีม “Driving Responsible AI Adoption with Smart Data Management” ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ บริษัทเทคโนโลยีด้านข้อมูลชั้นนำระดับโลก และผู้บริหารองค์กรจากหลากหลายธุรกิจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
คุณสุทธิพงษ์ คุรุหงษา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group Founder & Chief Executive Officer) บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก (DDLG) อุปนายกสมาคมดาต้า เมเนจเม้นต์ (ประเทศไทย-กรุงเทพ) (DAMA Thailand) ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ (moderator) ในการเสวนา หัวข้อ Security/PDPA with AI Enforcement ซึ่งผู้ร่วมสนทนาเป็นผู้นำองค์กรระดับแนวหน้า ได้แก่ Big Data Institute - BDI, SCBX และ TTB มาร่วมกันถอดรหัสและแชร์ประสบการณ์การใช้ AI โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล
โดยในมิติของความปลอดภัยและคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการข้อมูลและการสร้าง AI ที่จะเสริมความเชื่อมั่นให้กับทั้งองค์กรและสังคม คุณสุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อให้ AI เป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์และไม่เป็นอันตราย องค์กรต้องเริ่มต้นจากการวางรากฐานการธรรมาภิบาลข้อมูล (data governance) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (data security) และการทำให้ ข้อมูลมีคุณภาพน่าเชื่อถือ (data quality) การปรับมุมมองเพื่อเห็นความสำคัญและเริ่มลงทุนในสองสิ่งนี้จะเปลี่ยนภาระด้านกฎระเบียบ (compliance) ต่าง ๆ ให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความไว้วางใจในระยะยาว”
นอกเหนือจากนี้ ในการบรรยายหัวข้อ “Redefining Governance: From Compliance to Sustainable Value Creation” คุณสุทธิพงษ์นำเสนอมุมมองการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ด้วยแนวทางประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืนด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลที่ดี หรือ ESG (Environmental, Social, Governance) ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความตื่นตัวด้านความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กรและภาครัฐทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โดยคุณสุทธิพงษ์เน้นย้ำว่า “สำหรับองค์กรแห่งอนาคต G หรือ Governance ใน ESG ไม่ใช่เป็นเพียงการทำตามกฎระเบียบ (Compliance) แต่คือ Governance for Trust เป็น winning factor ก้าวไปสู่การวางรากฐาน สร้างคุณค่าเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ด้วยข้อมูลที่พร้อมและเทคโนโลยีที่ใช่ ESG ไม่ใช่ภาระ แต่คือภารกิจและโอกาส”
ภายในงานยังจัดเต็มด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิการทดลองสอบใบรับรองสากลด้านการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล Certified Data Management Professionals (CDMP) การสำรวจ Data Governance & AI Adoption ของประเทศไทย ช่วง Networking เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
งานสัมมนานี้ตอกย้ำบทบาทของบริษัท DDLG ในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีและที่ปรึกษา ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วย AI ที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบ (Trusted and Responsible AI) การจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ ESG บทบาทดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของคุณสุทธิพงษ์ ซีอีโอ DDLG ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน AI และ Data ของไทย ที่ย้ำเสมอว่าความปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูลคือหัวใจสำคัญของทุกองค์กร
