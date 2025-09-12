“รัก OVERDOSE”ถ่ายทอดเรื่องจริงของคู่รัก“ป๋าต๊อบ-ปีใหม่”
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ที่ต้องการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างพฤติกรรมและสอดแทรกเกร็ดความรู้และแง่มุมการใช้ชีวิตไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจับมือกับช่องวัน31ผลิตซีรีส์น้ำดีเรื่อง“รักOVERDOSE”โดยได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของคู่รักอย่างป๋าต๊อบปฏิญญา ควรตระกูลกับปีใหม่ภีมวราธารานิติสกุลที่จับมือฝ่าฟันผ่านเรื่องราวมากมายทั้งร้ายดี มาบอกเล่าสะท้อนปัญหาครอบครัวLGBTQและยาเสพติด นำแสดงโดยติ๊นาศุภนาฎและนาน่าศวรรยาร่วมด้วยกบ ทรงสิทธิ์,น้ำฝน สรวงสุดา,พรีน รวิสรารัตน์,ปู้ กิตติพงษ์,ราตรี วิทวัส,วอจิราวัฒน์เค้าโครงเรื่องโดยปฏิญญาควรตระกูล,ภีมวราธารานิติสกุล,อรรถพลปานดี,กรณิภาดวงมุสิทธิ์บทโทรทัศน์โดยอรรถพลปานดี,กรณิภาดวงมุสิทธิ์ กำกับการแสดงโดย อาร์ทจาริวัฒน์อุปการไชยพัฒน์
“รักOVERDOSE”เป็นเรื่องราวของต้าร์(ติ๊นาศุภนาฎ)คาสโนว่าสาวเท่ ที่เกิดอาการOverdoseเพราะเสพยาเกินขนาด แต่โม(นาน่าศวรรยา)นักแสดงสาวดาวรุ่ง ที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เข้าช่วยเธอไว้ได้ทันเวลา ในขณะที่จิตใจของต้าร์กำลังเปราะบาง ก็มีโมคอยอยู่ข้างๆ ทำให้ต้าร์เกิดความประทับใจ กลายเป็นความรักที่ผลักดันให้ต้าร์พยายามจีบโมทุกวิถีทาง แม้โมจะปฏิเสธเพราะไม่อยากคบคนเจ้าชู้และเสพยา แต่เมื่อเห็นความจริงใจของต้าร์ที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเธอ โมจึงยอมเปิดใจและรับรักต้าร์ในที่สุด ถึงแม้ต้าร์จะให้สัญญาว่าจะเลิกเสพยา แต่เส้นทางก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เธอยังแอบกลับไปใช้ยาอย่างหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอีกครั้ง!!
โมที่กลัวจะเสียต้าร์ไปตลอดกาล และรู้ว่าต้าร์ไม่รักตัวเองแต่รักคนอื่น เธอจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ ไม่มีใครคาดคิด...ซึ่งเธอหวังว่าวิธีที่เธอเลือก จะช่วยดึงต้าร์ขึ้นมาจากขุมนรกได้ แต่ความรักที่มาพร้อมกับการเสพยาครั้งนี้กลับทำให้ทั้งคู่ยิ่งจมดิ่งลงสู่ห้วงลึกของยาเสพติดไปพร้อมกัน สุดท้ายแล้วพวกเขาจะหาทางหลุดพ้นจากนรกครั้งนี้ได้อย่างไร? มาร่วมเอาใจช่วยทั้งคู่ในซีรีส์น้ำดีจากสสส.เรื่อง “รักOVERDOSE”ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา16.00-16.30น.เริ่มเสาร์ที่20กันยายนนี้ ทางช่องone31ดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่นOneD,YouTubeช่องone31