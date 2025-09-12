รูปภาพ “รักOVERDOSE”

เรื่องย่อซีรีส์ “รักOVERDOSE”
เค้าโครงเรื่อง:ปฏิญญา ควรตระกูล,ภีมวราธารานิติสกุล,อรรถพลปานดี,กรณิภา ดวงมุสิทธิ์
บทโทรทัศน์ :อรรถพลปานดี,กรณิภา ดวงมุสิทธิ์
กำกับการแสดง :อาร์ท จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์
แนวซีรีส์:LGBTจากเรื่องจริงของป๋าต๊อบ ปฏิญญา ควรตระกูลกับปีใหม่ภีมวราธารานิติสกุล
ผลิต:ช่องวัน31 -สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันเสาร์ เวลา16.00-16.30น.ทางช่องone31ดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่นOneD,YouTubeช่องone31
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกเสาร์ที่20กันยายนนี้
