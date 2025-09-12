เรื่องย่อซีรีส์ “รักOVERDOSE”
เค้าโครงเรื่อง:ปฏิญญา ควรตระกูล,ภีมวราธารานิติสกุล,อรรถพลปานดี,กรณิภา ดวงมุสิทธิ์
บทโทรทัศน์ :อรรถพลปานดี,กรณิภา ดวงมุสิทธิ์
กำกับการแสดง :อาร์ท จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์
แนวซีรีส์:LGBTจากเรื่องจริงของป๋าต๊อบ ปฏิญญา ควรตระกูลกับปีใหม่ภีมวราธารานิติสกุล
ผลิต:ช่องวัน31 -สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันเสาร์ เวลา16.00-16.30น.ทางช่องone31ดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่นOneD,YouTubeช่องone31
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกเสาร์ที่20กันยายนนี้
เรื่องย่อ
“รักOVERDOSE”เป็นเรื่องราวของต้าร์(ติ๊นาศุภนาฎ)คาสโนว่าสาวเท่ ที่เกิดอาการOverdoseเพราะเสพยาเกินขนาด แต่โม(นาน่าศวรรยา)นักแสดงสาวดาวรุ่ง ที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เข้าช่วยเธอไว้ได้ทันเวลา ในขณะที่จิตใจของต้าร์กำลังเปราะบาง ก็มีโมคอยอยู่ข้างๆ ทำให้ต้าร์เกิดความประทับใจ กลายเป็นความรักที่ผลักดันให้ต้าร์พยายามจีบโมทุกวิถีทาง แม้โมจะปฏิเสธเพราะไม่อยากคบคนเจ้าชู้และเสพยา แต่เมื่อเห็นความจริงใจของต้าร์ที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเธอ โมจึงยอมเปิดใจและรับรักต้าร์ในที่สุด ถึงแม้ต้าร์จะให้สัญญาว่าจะเลิกเสพยา แต่เส้นทางก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เธอยังแอบกลับไปใช้ยาอย่างหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอีกครั้ง!!
โมที่กลัวจะเสียต้าร์ไปตลอดกาล และรู้ว่าต้าร์ไม่รักตัวเองแต่รักคนอื่น เธอจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ ไม่มีใครคาดคิด...ซึ่งเธอหวังว่าวิธีที่เธอเลือก จะช่วยดึงต้าร์ขึ้นมาจากขุมนรกได้ แต่ความรักที่มาพร้อมกับการเสพยาครั้งนี้กลับทำให้ทั้งคู่ยิ่งจมดิ่งลงสู่ห้วงลึกของยาเสพติดไปพร้อมกัน สุดท้ายแล้วพวกเขาจะหาทางหลุดพ้นจากนรกครั้งนี้ได้อย่างไร?
นักแสดง
ศวรรยาไพศาลพยัคฆ์:โม
ศุภนาฏจิตตลีลา :ต้าร์
รวิสรารัตน์พิบูลภานุวัธน :ปู้เป้
สรวงสุดาลาวัณย์ประเสริฐ :แม่แจง
ทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรี :พ่อปรีชา
กิตติพงษ์ปลื้มปรีดาพร :ออฟ
ราตรีวิทวัส :พี่ณี
จิราวัฒน์วชิรศรัณย์ภัทร :ตาหาญ
นักแสดงรับเชิญ
ปฏิญญาควรตระกูล
ภีมวราธารานิติสกุล