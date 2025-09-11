“เจมส์ มาร์” โดดลงละครเวทีครั้งแรก พลิกบทบาทขายขำ!!

“เจมส์ มาร์”โดดลงละครเวทีครั้งแรกพลิกบทบาทขายขำ!!
“วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆเดอะสรวนมิวสิคัล”
หากใครเป็นแฟนละครเวที“เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์”คงจำละครเวที“วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ” ที่เคยโด่งดังสร้างความประทับใจไว้เมื่อ10ปีก่อนได้ ล่าสุดซีเนริโอได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ละครเวทีคอมเมดี้ เรื่องดังนี้ออกมาอีกครั้งในชื่อใหม่“วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล”ที่แค่ฟังก็ปั่นป่วนชวนฮา แถมได้พระเอกหนุ่มเจมส์ มาร์โดดมาโชว์ฝีมือละครเวทีครั้งแรกอีกด้วย
ซึ่งบรรยากาศการถ่ายทำโปสเตอร์ในวันนี้ นอกจากหนุ่มเจมส์ มาร์แล้ว ยังมีศิลปินนักแสดงคุณภาพ อาทิ ต๊งเหน่ง รัดเกล้า,กิต กิตตินันท์,แพร์ พิชชาภา,นนท์ อินทนนท์,ณัฐ เอ็มเพรส,จ๊ะจ๋า แดนดาว,โตโต้ ธนเดช,อ๊อฟ พุฒิพงษ์และขอแนะนำพรู ภัทรจารีย์ วณิชย์วงศ์วานนางเอกละครเวทีดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามอง ที่มาร่วมสร้างสีสันพาคนดูป่วนฮาไปด้วยกันตั้งแต่เห็นภาพโปสเตอร์แรก
กับเรื่องราววุ่นๆ ของ“นพ” (เจมส์ มาร์)สถาปนิกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่กำลังจะจูงมือเจ้าสาวสุดสวยดีกรีนักเรียนนอก“ดา” (พรู ภัทรจารีย์)เข้าสู่พิธีวิวาห์ แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวันสละโสดที่ควรจะแสนหวานของเขาและเธอจู่ๆ ก็เกิดเรื่องวุ่นๆขึ้น เมื่อบรรดาโจทก์เก่าของนพทั้ง3คน ดันโผล่มากลางงาน!! งานนี้จะ“ปัง”หรือ“พัง”ต้องมาชมกันใน“วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล”
งานนี้เริ่มต้นถ่ายทำกันที่2หนุ่มโตโต้กับอ๊อฟที่จับมือกันมาในบท2เพื่อนซี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือ ให้งานแต่งงานคืนนี้ของเจ้าบ่าว อย่างเจมส์ มาร์กับเจ้าสาวพรู ภัทรจารีย์ผ่านพ้นเรื่องวุ่นๆ ไปให้ได้ เพราะวีรกรรมแสนแสบในอดีต ทำให้บรรดาโจกท์เก่าทั้ง3ของเจมส์ ที่โผล่มาแสดงตัวกลางงานแต่ง ไม่ว่าจะเป็นนนท์ อินทนนท์เกย์ตัวแม่ที่ตั้งใจมาเปิดปุ่มเสียวให้เจมส์เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา รวมถึงณัฐ เอ็มเพรส แฟนเก่าสายโหดที่ถูกเจมส์ทิ้งไปดื้อๆ และจ๊ะจ๋า แดนดาวเพื่อนสนิทที่ตามมาแฉว่าเจมส์เป็นพ่อของเด็กในท้อง นอกจากนี้ยังมีเรื่องวุ่นๆ ของคู่รุ่นใหญ่ที่ไม่มีใครยอมใคร อย่าง“แม่นง”ที่รับบทโดยต๊งเหน่ง รัดเกล้ากับ “ป๋าเกริก”พ่อตาขาโหด รับบทโดยกิต กิตตินันท์และสาวแพร์ พิชชาภาที่โดดมารับบท“พราว”ดาราสาวพราวเสน่ห์เมียใหม่สุดแซ่บของป๋าเกริก ซึ่งทุกคนต่างก็ครีเอทท่าโพสต์เริ่ดๆ ปัง ๆ สไตล์ใครสไตล์มัน ทำให้บรรยากาศในการถ่ายทำวันนี้มีครบทุกอารมณ์ตั้งแต่หวานละมุนไปจนถึงฮากระจาย ตรงตามอินเนอร์ตัวละคร สมใจ คุณบอย ถกลเกียรติและอ้า สันติผู้กำกับการแสดง ที่มาควบคุมการถ่ายทำด้วยตัวเอง
“วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล”เปิดแสดง31ตุลาคม- 23พฤศจิกายน2568 เปิดจองบัตรPre-Sales7วันเท่านั้น!!ตั้งแต่วันที่15 - 21กันยายน2568และPublic Sale (เปิดขายบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป)วันที่22กันยายน2568 ณเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ บัตรราคาเริ่มต้น800บาท ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง