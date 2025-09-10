“ช่องวัน31”ส่งละครฟอร์มยักษ์“สลักรักในแสงจันทร์”ลงจอ
เมื่อครอบครัวไม่ปลอดภัย“การแต่งงาน”จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ทางเลือกระหว่าง“รักด้วยหน้าที่”หรือ“รักด้วยหัวใจ”จะลงเอยด้วยคำตอบไหน?!
ช่องวัน31เตรียมส่งละครโรแมนติก-ดราม่า เรื่องยิ่งใหญ่“สลักรักในแสงจันทร์”ผลงานการกำกับการแสดงสุดละเมียดเรื่องล่าสุดของปุ๊ย-ผอูน จันทรศิริ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ต้องเลือกระหว่าง “หน้าที่”กับ “หัวใจ”ผ่านโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่ นับเป็นการประชันบทบาทครั้งสำคัญของ 3นักแสดงรุ่นใหม่ที่น่าจับตา อย่างเพิร์ล-ศัจกร ฉลาด,พีค-ภีมพล พาณิชย์ธำรง,เพิร์ธ-วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช ร่วมด้วยเหล่านักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออาทินก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช,วิลลี่ แมคอินทอช,ดอม เหตระกูล,หญิง-รฐา โพธิ์งาม,ตุ๊ก-ดวงตา ตุงคะมณี,ณัฏฐ์เทพหัสดิน ณ อยุธยา,พิมพ์-พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ฯลฯบทโทรทัศน์โดยชวนนท์สารพัฒน์,วรรณถวิลสุขน้อย, นนทพรประภาพร
“สลักรักในแสงจันทร์”เริ่มต้นเรื่องราวขึ้นท่ามกลางวิกฤตการเมืองและการแย่งชิงอำนาจ เมื่อเมืองจันทร์แสงของเจ้าก่ำฟ้า(นก-ฉัตรชัย)กำลังจะถูกรวมเข้ากับรัฐนันตาภายใต้อำนาจของนายพลกาลอง(ดอม เหตระกูล)เพื่อรักษาเกียรติและสมบัติของตระกูล เจ้าก่ำฟ้าจึงบังคับให้ลูกชายคนเดียวเจ้าแสนแก้ว(พีค-ภีมพล)แต่งงานกับปิ่นอนงค์(เพิร์ธ-วีริณฐ์ศรา)บุตรสาวคุณชายบดินทร์(วิลลี่ แมคอินทอช)แม้แสนแก้วจะคัดค้าน แต่ปิ่นอนงค์กลับยอมรับ เพราะนี่คือโอกาสครั้งเดียวที่จะได้แต่งงานกับชายที่เธอรักมาตั้งแต่เด็ก
เรื่องราวซับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อเจ้าแสนแก้วเดินทางมายังกรุงเทพฯ และได้พบกับศศิน(เพิร์ล-ศัจกร)ลูกพี่ลูกน้องของปิ่นอนงค์ที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้ แถมยังคอยจับผิดแสนแก้วอย่างไม่ลดละจนทั้งคู่กลายเป็นคู่ปรับกันแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกลับทำให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้น จนความรู้สึกพิเศษก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเมื่อหัวใจของแสนแก้วถูกสลักไว้กับศศิน เขาจะเลือก“ทำตามหน้าที่”เพื่อรักษาเมืองจันทร์แสงหรือจะเลือก “ทำตามหัวใจ”สุดท้ายความรักที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร?ตามลุ้นได้ในละครเรื่องยิ่งใหญ่“สลักรักในแสงจันทร์”ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา20.30น. เริ่มตอนแรกจันทร์ที่15กันยายนนี้ ทางช่องวัน31ดูออนไลน์ทางแอป oneDที่เดียว