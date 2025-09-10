โครงเรื่องย่อ“สลักรักในแสงจันทร์”
บทโทรทัศน์ :ชวนนท์ สารพัฒน์,วรรณถวิล สุขน้อย,นนทพร ประภาพร
กำกับการแสดง :ปุ๊ย-ผอูน จันทรศิริ
แนวละคร: โรแมนติก-ดราม่า
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา20.30น. ทางช่องวัน31ดูออนไลน์ทางแอปoneDที่เดียว
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกจันทร์ที่15กันยายนนี้
เมื่อครอบครัวไม่ปลอดภัย“การแต่งงาน”จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ทางเลือกระหว่าง“รักด้วยหน้าที่”หรือ“รักด้วยหัวใจ”จะลงเอยด้วยคำตอบไหน?!
“สลักรักในแสงจันทร์”เริ่มต้นเรื่องราวขึ้นท่ามกลางวิกฤตการเมืองและการแย่งชิงอำนาจ เมื่อ เมืองจันทร์แสงของ เจ้าก่ำฟ้า(นก-ฉัตรชัย)กำลังจะถูกรวมเข้ากับรัฐนันตา ภายใต้อำนาจของ นายพลกาลอง(ดอม เหตระกูล)เพื่อรักษาเกียรติและสมบัติของตระกูล เจ้าก่ำฟ้าจึงบังคับให้ลูกชายคนเดียว เจ้าแสนแก้ว(พีค-ภีมพล)แต่งงานกับ ปิ่นอนงค์(เพิร์ธ-วีริณฐ์ศรา)บุตรสาวคุณชายบดินทร์(วิลลี่ แมคอินทอช)แม้แสนแก้วจะคัดค้าน แต่ปิ่นอนงค์กลับยอมรับ เพราะนี่คือโอกาสครั้งเดียวที่จะได้แต่งงานกับชายที่เธอรักมาตั้งแต่เด็ก
เรื่องราวซับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อเจ้าแสนแก้วเดินทางมายังกรุงเทพฯ และได้พบกับ ศศิน(เพิร์ล-ศัจกร)ลูกพี่ลูกน้องของปิ่นอนงค์ที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้ แถมยังคอยจับผิดแสนแก้วอย่างไม่ลดละจนทั้งคู่กลายเป็นคู่ปรับกัน แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกลับทำให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้น จนความรู้สึกพิเศษก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ เมื่อหัวใจของแสนแก้วถูกสลักไว้กับศศิน เขาจะเลือก“ทำตามหน้าที่”เพื่อรักษาเมืองจันทร์แสง หรือจะเลือก“ทำตามหัวใจ” สุดท้ายความรักที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร?
รายชื่อนักแสดง
ศัจกร ฉลาด:ศศิน
ภีมพล พาณิชย์ธำรง:เจ้าแสนแก้ว
วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช:ปิ่นอนงค์
ฉัตรชัย เปล่งพานิช:เจ้าก่ำฟ้า
วิลลี่ แมคอินทอช:คุณชายบดินทร์
ดอม เหตระกูล:นายพลกาลอง
รฐา โพธิ์งาม:ราชาวดี
ดวงตา ตุงคะมณี:เจ้าศรีดารา
ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา :อินทร
ซูซานน่า เรโนล:ทรงสวาท
วรรธนะ กัมทรทิพย์ :คำสู
พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์:คุณหญิงวาด
นัฎฐา ลอยด์:หอมทิพย์
โชคชัย หมู่มาก:มิ่งมิตร
กิดากาน รัชกิจประการ:สัญญา
พิชยา ทิพพาละ:ดวงกมล