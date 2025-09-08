Review ซีรีส์ : “ปีศาจราตรี - Shadow Love” [2025] ฉีกกฎซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี “เฉิงเหล่ย” รับบท 2 ร่าง กลางวันใส กลางคืนยอดมนุษย์

ใครที่ยังตกหลุมรักเซียวตูตู้ ในเหนือสมรภูมิ (Legend of The Female General – 2025) ซีรีส์เรื่องดังแห่งปี ที่รับบทโดย เฉิงเหล่ย แบบไม่ถอนตัวไม่ขึ้น เตรียมย้ายฟากมากรี๊ดกันต่อกับผลงานเรื่องใหม่ของเฉิงเหล่ย ใน ปีศาจราตรี (Shadow Love – 2025) ที่ประกบคู่กับ ซ่งอี้ นางเอกคนดังที่มีผลงานสร้างชื่อมากมาย อาทิ คะนึงรักหัวใจเพรียกหา (Follow Your Heart – 2024) สยบรักจอมเสเพล (Destined - 2023) และ ตำนานลั่วหยาง (Luo Yang - 2021) ได้เลย เพราะเรื่องนี้ นอกจากเฉิงเหล่ยเล่นใหญ่ สลัดคราบตูตู้แสนเย็นชามารับบทหุ่นเชิดที่มีหัวใจ ยังขยันถอดเสื้อโชว์กล้ามไม่ยั้ง
สำหรับปีศาจราตรี เป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติกแฟนตาซี ว่าด้วยเรื่องราวความรักของต้วนเอ๋าเติง อันหนานอ๋องแห่งแคว้นเหยา หรือ จิ้นอัน (รับบทโดย เฉิงเหล่ย) และ หลีซวง (ซ่งอี้) แม่ทัพหญิงทัพฉางเฟิงแห่งแคว้นไท่จิ้น ที่เปิดเรื่องมาอย่างโหด เพราะฝั่งหนึ่งเป็นอ๋องหนุ่มสุดห้าวหาญ อีกฝ่ายเป็นแม่ทัพหญิงสุดเท่บัญชาการรบเก่งกาจ ต้องต่อสู้ชิงไหวชิงพริบกันเพื่อแคว้น ทว่าเพราะมีไส้ศึก ทำให้ทัพของหลีซวงพลาดท่าถูกต้วนเอ๋าเติงซ้อนแผนโจมตีกลับ จนทัพของแม่ทัพหลีซวงเพลี่ยงพล้ำตกในวงล้อมของศัตรู
ในระหว่างการศึกกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น ฮ่องเต้แคว้นเหยา พี่ชายของต้วนเอ๋าเติง ดันถูกฉินเฟยลักพาตัว เพื่อทำพิธีกรรมหุ่นเชิด ฝังหยกหลิงหลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกเข้าร่าง ร้อนถึงต้วนเอ๋าเติงต้องรีบรุดมาช่วยพี่ชาย แต่ดันพลาดท่าถูกนักพรตข้างกายฉินเฟยทำร้ายปางตาย แถมยังตกลงไปในบ่อที่ใช้ทำพิธีกรรมหุ่นเชิด และถูกหยกหลิงหลงเข้าสู่ร่างกาย ทำให้มีพลังเหนือมนุษย์ หนึ่งคนต้านศัตรูได้นับหมื่น แต่จะสูญเสียความทรงจำในอดีตทั้งหมด ซึ่งถ้าพิธีสมบูรณ์ หุ่นเชิดที่มีการผูกพันธะเลือด จะเชื่อฟังคำสั่งและภักดีต่อเจ้าของเลือด
แต่เพราะกรณีของพระเอกไม่ได้มีทำพิธีแบบสมบูรณ์ กลายเป็นว่าพระเอกฟื้นขึ้นมาพร้อมพลังที่ไม่อาจควบคุม ทำให้สุดท้ายแม้จะหลบหนีออกมาได้ แต่ก็มาสลบอยู่กลางป่า ตรงจุดที่หลีซวงกำลังถูกล้อมพอดี แถมเลือดของหลีซวงดันหยดลงมาที่ร่างพระเอกที่จู่ๆ กลายเป็นเด็ก ทำให้พระเอกได้ผูกพันธะทางสายเลือดกับนางเอกโดยบังเอิญ และกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตนางเอกไว้ ก่อนจะสลบไป เพราะยังควบคุมพลังไม่เป็น
เมื่อรอดมาได้ นางเอกจึงเก็บพระเอกในร่างเด็กกลับมาที่ค่ายทหาร ซึ่งพอพระเอกฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองจำอะไรไม่ได้เลย แม้กระทั่งชื่อแซ่ และตัวตนของตัวเองว่ามาจากไหน รู้แค่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็ก ขณะที่นางเอกเอง ถึงจะเห็นพระเอกเป็นเด็ก แต่ก็ยังอดระแวงไม่ได้ว่าอาจจะเป็นสายลับ เลยต้องเก็บไว้ข้างตัว เพื่อคอยจับตา
ฟากพระเอกเอง ก็ยังสับสนกับสิ่งที่ตัวเองเป็น ยิ่งพบว่าตัวเองมีพลังแปลกๆ ในร่างกาย แถมกลางคืนจะกลายร่างเป็นผู้ใหญ่ ยิ่งทำให้ปวดเฮด แต่ถึงอย่างนั้น ด้วยพลังที่ยังควบคุมไม่ได้ กลับทำให้พระเอกได้ช่วยชีวิตนางเอกหลายครั้ง เพราะเหมือนพอผูกพันธะเลือด เวลานางเอกอยู่ในอันตราย พระเอกจะรับรู้ได้ ครั้งแรกๆ ที่พระเอกไปช่วย นางเอกยังไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกับเด็กที่ช่วยกลับมายังกองทัพ จนมีครั้งหนึ่งความแตก พระเอกแปลงร่างจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ต่อหน้านางเอก ทำให้ความจริงเปิดเผย แต่นางเอกก็ไม่ได้ติดใจ เพราะเริ่มไว้ใจพระเอก ที่เสี่ยงชีวิตช่วยตัวเองหลายครั้ง
ในระหว่างที่งานราษฎร์ก็ยุ่ง งานหลวงก็ปั่นป่วนไม่น้อย เพราะในแคว้นไท่จิ้นของนางเอก ก็มีศึกภายใน เมื่อองค์ชายใหญ่ลี่อ๋องไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาท ก็อิจฉาน้องชายที่เป็นรัชทายาท พยายามหาทางจัดการ แถมยังหวังจะขึ้นเป็นฮ่องเต้เอง ขณะที่ฮ่องเต้ก็หวาดระแวงตระกูลหลีของพ่อนางเอก ส่งผู้ตรวจการมาดูแลกองทัพของนางเอก ก็มาสร้างความวุ่นวาย จนเกือบทำให้แพ้สงคราม
ตัดภาพมาที่ฝั่งแคว้นเหยาของพระเอก ก็มีการเปลี่ยนฮ่องเต้ใหม่ ฉินเฟยขึ้นเป็นฉินฮองเฮาคุมอำนาจแทนฮ่องเต้องค์ก่อนและต้วนเอ๋าเติงที่ถูกประกาศว่าสวรรคตทั้งคู่ แต่จริงๆ แล้ว นางแอบเก็บฮ่องเต้ไว้ แถมยังดื่มสุราปทุมคู่ ผูกชะตาชีวิตไว้ด้วยกัน เพื่อให้ฮ่องเต้ยังมีชีวิตรอด ระหว่างนั้นก็ให้นักพรตตามหาพระเอก เพื่อเอาหยกหลิงหลงกลับมาให้ได้
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ชุลมุนนี้ กลับเป็นช่วงเวลาที่พระเอก-นางเอก ยิ่งใกล้ชิดและผูกพันกัน เพราะพันธะที่ผูกพันกับเจ้าของเลือด ทำให้อยู่ห่างเมื่อไหร่ ร่างกายของพระเอกจะไม่ปกติ ยิ่งถ้าเจ้าของพันธะมีอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ ความรู้สึกจะส่งตรงถึงกัน เลยทำให้พระเอกยิ่งต้องตัวติดกับนางเอก ได้มีโอกาสออกปฏิบัติการด้วยกัน จนต่างฝ่ายต่างเริ่มหวั่นไหวและมีใจให้กัน
ระหว่างนั้น ทั้งคู่ก็พยายามสืบหาตัวตนของพระเอก หนึ่งในเบาะแส คือ นักพรตที่ได้รับภารกิจให้มาจับเป็นพระเอกเช่นกัน แต่ก็ล้มเหลวหลายครั้ง แม้ว่าจะงัดสารพัดวิธี ทั้งเป่าหูพระเอกว่านางเอกคือนางมารร้ายที่คอยควบคุมใช้พระเอกเป็นหุ่นเชิด แต่พระเอกแพ้ความดีของนางเอก เลยไม่หลงคำของนักพรต หรือตอนที่นักพรตคิดจะสังหารนางเอก เพื่อตัดขาดพันธะเลือด ก็ไม่สำเร็จ เพราะพระเอกตามมาช่วยทัน
อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วต้องรอลุ้นว่า พระเอกจะรู้ตัวตนที่แท้จริงเมื่อไหร่ แล้วถ้ารู้แล้วจะทำอย่างไร ในเมื่อทั้งคู่ถูกวางไว้ให้เป็นศัตรูต่างแคว้น ขณะที่ต้นรักของทั้งคู่ดันถูกปลูกจนสุกงอม
สำหรับใครที่ชอบซีรีส์พีเรียดแนวโรแมนติกแฟนตาซี น่าจะชอบเรื่องนี้ เพราะดูเพลิน โปรดักชั่นจัดว่าใช้ได้ ถึง CG บางตอน อาจจะดูไม่สมจริง ยิ่งช่วงแรกๆ ซีนที่พระเอกต้องกลายเป็นหุ่นเชิด ที่มีพลังราวกับยอดมนุษย์ อาจจะไม่เนียนมาก แต่บอกเลยว่าแค่ดูหุ่นและกล้ามของเฉิงเหล่ย ก็โกย Extra bonus ไปแบบจุกๆ ยังไม่รวมซีนที่พระเอกแปลงร่างเพื่อช่วยนางเอก เพราะแปลงร่างทีไร เสื้อผ้าก็ชอบหลุดชอบขาด โชว์ Six pack ขาวๆ รัวๆ
ยิ่งฉากซดเลือดนางเอก เพื่อบูสต์เอเนอจี้ บอกเลยทำเอาหมอนขาด เพราะถ้าไม่ใช่ฉากไซ้คอ ก็ต้องเป็นซีนจุ๊บปาก เพราะนางเอกถ้าไม่มีบาดแผลที่คอ ก็ดันกระอักเลือดพอดี สบช่องให้พระเอกได้ดูดเลือดเอาไปบูสต์พลัง
อย่างไรก็ตาม นอกจากพล็อตจะน่าติดตาม ผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้ยังเป็นคนเดียวกับที่กำกับปรปักษ์จำนน (The Prisoner of Beauty - 2025) อีกทั้งนักแสดงหลายคนก็มาจากเรื่องปรปักษ์จำนน ส่วนจะมีใครกันบ้างไปตามเก็บกันในซีรีส์
ที่พีคคือยังได้ ปี้เหวินจวิ้น พระเอกหน้าหวาน ที่เพิ่งมีผลงานเรื่องสายตารัก สัมผัสหัวใจ (Deep Affection Eyes) คู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่าง จางอวี่ซี มาเรื่องนี้ รับบท ซู่มู่หยาง รัชทายาทสุดฉลาด ไหวพริบดี เป็นเพื่อนสมัยเด็กและหลงรักหลีซวงมานาน รวมทั้งกวนหง หรือ ดาร์เรน เฉิน ที่หลายคนคุ้นหน้าจากบท ฮวาเจ๋อเล่ย ในซีรีส์ดังอย่างรักใส ๆ หัวใจสี่ดวง (Meteor Garden -2018) รับบท “โม่อิ่น” หมอหนุ่มผู้เก่งกาจ จนได้รับฉายา หมอเทวดา มาร่วมเพิ่มสีสันให้ซีรีส์ยิ่งสนุก เรียกว่ามีคู่รองให้ลุ้นกับเรื่องราวความรักหลากรสชาติ
สุดท้ายนี้ ใครที่เป็นแฟนเฉิงเหล่ย บอกเลยพลาดไม่ได้ จะได้เห็นเฉิงเหล่ยในบทบาทที่แตกต่าง ไม่ได้เย็นชา เป็นเหมือนก้อนน้ำแข็ง แต่มีความขี้เล่น งอแงแ ละคลั่งรักแบบเด็กๆ แต่บทจากแกร่งก็แข็งแรง พร้อมปกป้อง แต่สำหรับบางคนดูแล้วอาจจะไม่อินกับเคมีพระนาง เพราะยังมูฟออนจากเหนือสมรภูมิ ที่เคมีเฉิงเหล่ยกับโจวเย่ดีมาก แต่ก็ไม่ถึงกับขัดใจ
สำหรับซ่งอี้ มองแวบแรกอาจไม่สะดุดตา แต่ดูไปนานๆ ต้องตกหลุมรักใบหน้าหมวยๆ เอวบางร่างน้อยของเธออย่างแน่นอน แถมฉากฟินมีเยอะมาก หยอดมาไม่พัก สำหรับปีศาจราตรี มีทั้งหมด 38 ตอน สามารถรับชมได้ทาง iQIYI มีทั้งเวอร์ชั่นพากย์ไทยและซับไทย
ร้อยเรียงเรื่องราว : Mickey Mouse
อ้างอิงเรื่องและภาพ : mydramalist.com/
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์