เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “ราชินีนักฆ่า ล่าฆาตกร • Queen Mantis” [2025]

• “เมื่อ แม่..ฆาตกรต่อเนื่องสุดโหด กับ ลูกชาย..นายตำรวจสายสืบหัวร้อน ร่วมมือไล่ล่าฆาตกรตัวจริง”
ชื่อสากล : Queen Mantis
ชื่อไทย : ราชินีนักฆ่า ล่าฆาตกร
ชื่อเกาหลี : 사마귀 : 살인자의 외출 | sa-ma-gwi : sal-in-ja-eui oi-chul
แนวซีรีส์ : • อาชญากรรม • สืบสวน • ระทึกขวัญ
เรตซีรีส์ : 16+
ผู้กำกับ : บยอนยองจู (Byun Young-joo) • หญิง • ผลงานเด็ดล่าสุด กำกับซีรีส์เรื่อง “สืบ ลับ ล่า ฆาตกร • Black Out - Snow White Must Die” (MBC, 2024)
ผู้เขียนบท : อียองจุง (Lee Yeong-joong) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรก ผลงานที่ผ่านมา เขียนเฉพาะบทภาพยนตร์
ดัดแปลงจากซีรีส์ฝรั่งเศส : เรื่อง La Mante (ออกอากาศในปี 2560)
บริษัทผู้ผลิต : Mega Monster, Merry Christmas และ Docu-Factory Vista
ออกอากาศในเกาหลีใต้ : ทาง ช่องเอ็มบีซี (MBC)
จำนวนตอนออกอากาศ : 8 ตอนจบ
ความยาวตอนละ : 60 - 70 นาที (โดยประมาณ)
วันและเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลี)
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 5 กันยายน – 10 สิงหาคม 2568
ออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ : บน แอป ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) และทาง เว็บ truevisions.co.th ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21.30 น. (ตามไทย - อัปเดตตามจริง) สามารถรับชม สองตอนแรกได้ฟรี ทาง trueid.net
★ เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “ราชินีนักฆ่าล่าฆาตกร • Queen Mantis”
“จองอีชิน” (รับบทโดย โกฮยอนจอง) ฆาตกรต่อเนื่อง เจ้าของฉายา “ซามากวี” หรือ “ตั๊กแตนตำข้าว”สังหารชาย 5 คนอย่างโหดเหี้ยม โดยตัดลิ้นของเหยื่อยัดใส่ในทวารหนัก ผู้ตายทุกคนล้วนมีประวัติใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง ภรรยา หรือทำร้ายเด็กในครอบครัว
แลกกับคำสารภาพ จองอีชินถูกคุมขังรับโทษอยู่ในเรือนจำอันวอน จังหวัดคยองกี แต่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป เธอนั่งจิบกาแฟเอสเปรสโซ่จากเครื่องชงกาแฟอย่างดี คอยอัปเดตข่าวสารจากทีวี พร้อมใช้เวลาว่างไปกับการวาดรูปกายวิภาคของมนุษย์และสัตว์ ภายในห้องเต็มไปด้วยตำราค้นคว้าไม่ต่างจากห้องสมุด และบรรยากาศที่เธอตกแต่งเองอย่างกับห้องพักในโรงแรมไม่เหมือนห้องขังสักนิด!! คนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ตายก็เกษียณกันไปหมดแล้ว จึงมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้
จนกระทั่ง 23 ปี ต่อมา เกิดคดีฆาตกรรมที่ดูเหมือนจะเลียนแบบอาชญากรรมของจองอีชิน สารวัตร “ชเวจุงโฮ” (รับบทโดย โจซองฮา) นายตำรวจสายสืบเจ้าของคดี ที่เป็นคนทำคดีซามากวีถึงกับมืดแปดด้าน เพื่อต้องการปิดจบคดีนี้ด้วยตัวเองอีกครั้ง สารวัตรชเวจึงได้มาขอความช่วยเหลือจาก “ชาซูยอล” (รับบทโดย จางดงยุน) นายตำรวจแผนกอาชญากรรมร้ายแรง ลูกชายของจองอีชินซึ่งเกลียดแม่ตัวเองเข้าไส้ และเป็นเหตุผลที่ทำให้เขากลายมาเป็นตำรวจ โดยเรื่องนี้เป็นความเห็นชอบของ “ฮงซึงพโย” (รับบทโดย อียุนกอน) อธิบดีตำรวจ ที่ได้ดิบได้ดีได้เลือนขั้นจากคดีนี้เช่นกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะ ก่อนหน้านี้สารวัตรชเวได้ไปหาจองอีชินให้ช่วยข้อมูลคดี โดยจองอีชินรับปากว่าเธอยินดีช่วย แต่ได้ยื่นข้อเสนอว่าจะคุยเฉพาะกับลูกชายตัวเองเท่านั้น!! ที่สำคัญขอเจอกันนอกคุก พอซูยอลได้ฟังก็ออกอาการหัวร้อนสุดขีด ปฏิเสธหัวเด็ดตีนขาดไม่รับงานนี้ และไม่ขอเจอหน้าแม่ฆาตกรอีก จนเมื่อได้เจอหน้า “อีจองยอน” (รับบทโดย คิมโบรา) จิตกรสาวนักปั้นรูปคนรักของเขา ทำให้ซูยอลใจเย็นลง
ในคืนเดียวกันนั้นเองก็ได้เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นอีกราย เหยื่อถูกฆ่าตัดคออย่างโหดเหี้ยม สุดท้ายเพื่อช่วยชีวิตคนที่อาจจะต้องตายเพิ่มด้วยฝีมือฆาตกรเลียนแบบ เขาจึงยอมเปลี่ยนใจ ด้วยคติที่ว่า “ถ้าเราเมินคนที่ยังช่วยได้ แล้วจะต่างอะไรกับเราฆ่าเขาล่ะ”
ชาซูยอล ย้ายมาอยู่ในทีมสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงทีมที่หนึ่ง ขึ้นตรงต่อสารวัตรชเวจุงโฮ ร่วมงานกับทีมใหม่ ทั้งหัวหน้าหน่วย “คิมนาฮี” (รับบทโดย อีเอล) ซึ่งทุ่มเทแกะรอยไขคดีเลียนแบบฆาตกรรมซามากวี จนถึงขั้นเป็นลมคาหน่วย “แบซองกยู” (รับบทโดย คิมมินโฮ) “ชเวฮย็อก” (รับบทโดย คิมแทจอง) และ “ซนจีอัน” (รับบทโดย พัควานฮยอง) งานแรกเขาต้องไปพบเพื่อขอความช่วยเหลือจากแม่ของตัวเอง ในสถานที่นัดพบนอกเรือนจำ ซึ่งจองอีชินขอให้ตกแต่งเหมือนเป็นบ้าน สำหรับการพบหน้าลูกชายในรอบ 23 ปี โดยเฉพาะ
ทั้งสองคน...แม่ผู้ถูกตัดสินว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดโหด กับลูกชายนายตำรวจสายสืบหัวร้อน จึงร่วมมือกันเพื่อไขคดีนี้ อันนำไปสู่การเปิดเผยเงื่อนงำในคดีเก่าเมื่อ 23 ปี ก่อน และกระชากหน้ากากเผยตัวตนฆาตกรต่อเนื่องตัวจริงออกมา แต่จะเป็นใคร? ติดตามลุ้นเอาเองด้วยสองตา
รับชม “ราชินีนักฆ่าล่าฆาตกร • Queen Mantis” วันเดียวกับเกาหลี ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 21:30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 เป็นต้นไป สตรีมที่เดียวบนแอป ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) และทาง เว็บ truevisions.co.th ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21.30 น. (ตามไทย - อัปเดตตามจริง) สามารถรับชม สองตอนแรกได้ฟรี ทาง trueid.net
★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ในซีรีส์ “ราชินีนักฆ่าล่าฆาตกร • Queen Mantis”
• โกฮยอนจอง (Go Hyun-jung) รับบทเป็น จองอีชิน - ฆาตกรต่อเนื่องฉายา ซามากวี
• จางดงยุน (Jang Dong-yoon) รับบทเป็น ชาซูยอล – นายตำรวจสายสืบยศร้อยตำรวจโท ประจำทีมสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงทีมที่หนึ่ง
• โจซองฮา (Cho Seong-ha) รับบทเป็น ชเวจุงโฮ – สารวัตรเจ้าของคดี ซามากวี
• อีเอล (Lee El) รับบทเป็น คิมนาฮี - หัวหน้าทีมสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงทีมที่หนึ่ง
• คิมโบรา (Kim Bo-ra) รับบทเป็น อีจองยอน จิตกรสาวนักปั้นรูป คนรักของชาซูยอล
ร่วมด้วย
• โกจุน (Ko Jun) รับบทเป็น โนซังชอล – หัวหน้าเก่าของชาซูยอล
• อียุนกอน (Lee Yoon-gun) รับบทเป็น ฮงซึงพโย – อธิบดีตำรวจ
• คิมมินโฮ (Kim Min-ho) รับบทเป็น แบซองกยู - ทีมสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงทีมที่หนึ่ง
• คิมแทจอง (Kim Tae-jung) รับบทเป็น ชเวฮย็อก - ทีมสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงทีมที่หนึ่ง
• พัควานฮยอง (Park Wan-hyeong) รับบทเป็น ซนจีอัน - ทีมสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงทีมที่หนึ่ง
เรียบเรียงจาก : truevisions.co.th, trueid.net, soompi.com, wikipedia.org, viki.com
ภาพประกอบจาก : hancinema.net, X - SBSNOW, X – truevisionsNOW
• ดูตัวอย่าง ราชินีนักฆ่า ล่าฆาตกร