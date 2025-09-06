โครงเรื่องย่อ“สงครามหมอลำ”
เค้าโครงเรื่อง :บุตรรัตน์ บุตรพรม
บทโทรทัศน์ :เพียงแพงขวัญ
กำกับการแสดง :ตั้ม-บรรเจิด พุทธโศภิษฐ์
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา1ทุ่มตรง ทางช่องวัน31 และสามารถรับชมละครย้อนหลังที่แรกทางทรูไอดี ผ่าน3ช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชั่น,เว็บ และกล่องTrueID TV Box
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกวันจันทร์ที่15กันยายนนี้
ภาพโปสเตอร์คาแรกเตอร์>>https://mgronline.com/drama/detail/9680000085344
โครงเรื่องย่อ
“สงครามหมอลำ”เป็นเรื่องราวของ พิมดาว(ต่าย อรทัย)ราชินีหมอลำสาว แม่เหล็กดึงดูดแฟนๆ ของวงหมอลำ“สาวน้อยเพชรบ้านแพง”ที่กำลังเริ่มสั่นคลอน กระแสของเธอกำลังแผ่วลง เพราะถูกแอนนา(ข้าวทิพย์ ธิดาดิน)หมอลำดาวรุ่งคนใหม่ของวงเข้ามาแย่งซีน แถมยังมีข่าวลือว่าแอนนากำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับชวิล(ท็อป จรณ)สามีของเธอ ซึ่งควบตำแหน่งผู้บริหารวงหมอลำ ความเจ็บปวดที่ถูกหักหลังและโดนเหยียบย่ำ ทำให้พิมดาวตัดสินใจประกาศตัดขาดจากชวิล และขอลาออกจากวงทันที!! แม้จะเสียใจอย่างหนักแต่พิมดาวก็เริ่มมีความหวังอีกครั้ง เมื่อพีรชา(เพชร โบราณินทร์)นักธุรกิจหนุ่มจากกรุงเทพฯ ชวนให้พิมดาวร่วมทำวงหมอลำ“อิสานนครศิลป์”ด้วยกัน ฟากชวิลเข้าใจว่าพิมดาวมาทำวงกับผู้ชายคนใหม่ ยิ่งทำให้โกรธแค้น พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นเธอ!! สงครามระหว่างหมอลำ2วงเปิดศึกขึ้นอย่างดุเดือด ศึกครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันบนเวที แต่คือสงครามศักดิ์ศรีที่เดิมพันด้วยอนาคตทั้งหมด การต่อสู้เพื่อแย่งชิงชื่อเสียงและชัยชนะระหว่าง2คณะจะจบลงอย่างไร?
นักแสดง
ต่ายอรทัย:พิมดาว
เพชรโบราณินทร์ :พีรชา
เบิ้ลปทุมราช :วายุ
ข้าวทิพย์ธิดาดิน :แอนนา
จรณโสรัตน์ :ชวิล
แอนนาเสืองามเอี่ยม :พะแพง
นัทภคนัท :คำนาง
กานต์ทศน :ป้อง
พ่อเอ๊ะระเบียบวาทะศิลป์ :ศักดา
พิมพาพรศิริ :จันทร์เพ็ญ
เจเน็ตเขียว :คำหล้า
แม็คเก้ก้องพรลภัส :มิกกี้
บิวจิตรฉรีญา :บิวจิตร
พศุฑย์พงศ์พศุตม์ :ชัช
อีสอีสานพาสวบ :เทือง
นุชวิลาวัลย์ :แวว
เชษฐ์ชนกสุระทิพย์ :ไอดิน
นักแสดงรับเชิญ
ชัชวาลเพชรวิศิษฐ์ :ประสิทธิ์
หญิงธิติกานต์ :พิมใจ
ทิพย์รมิดาพันตาวงษ์กบิล :อาย
หนึ่งกันต์ธรรศ :ป๊อด
อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพง :อุ๋งอิ๋ง
บอยศิริชัย :บอย
วัฒน์ ศิวดลสาวน้อยลำเพลินโชว์ :วัฒน์
โจยมนิล :โจ
ดร.ราตรีศรีวิไลบงสิทธิพร(ศิลปินแห่งชาติ) :ราตรี
ป๊อดชัยชนะ :นพ
ณัฐสุรศักดิ์ :ณัฐ