“ต่าย อรทัย-เบิ้ล-ข้าวทิพย์-เพชร”นำทีมเสิร์ฟความม่วน“สงครามหมอลำ”
ยึดครองบัลลังก์ละครช่วงเวลา1ทุ่มมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับช่องวัน31ที่ล่าสุดพร้อมพาแฟนๆ มาม่วนอีหลีหน้าจอระอุ กับการฟาดฟันประชันฝีปากด้วยเสียงร้องและลีลา ในละคร“สงครามหมอลำ”
เมื่อ“ราชินีหมอลำ”กำลังจะถูกเบียดด้วย“หมอลำดาวรุ่ง”มาแรงคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่ทั้งบนเวทีและพื้นที่หัวใจจุดชนวนให้สงครามครั้งใหม่เกิดขึ้น!!นำทีมโดยซุปตาร์ลูกทุ่งต่าย อรทัยที่ครั้งนี้โคจรมาจับคู่เคมีใหม่กับพระเอกมาดเข้มเพชร โบราณินทร์ร่วมด้วยศิลปินลูกทุ่งแถวหน้าเบิ้ล ปทุมราช ที่โดดมาร่วมงานกับช่องวัน31ครั้งแรกพร้อมสร้างสีสันความสนุกด้วยศิลปินนักแสดงอีกคับคั่ง อาทิ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน,ท็อป จรณ,แอนนา เสืองามเอี่ยม,พ่อเอ๊ะระเบียบวาทะศิลป์,พิมพา พรศิริ,กานต์ ทศน,นุช วิลาวัลย์,เจเน็ต เขียว,อีส อีสานพาสวบ,นุชวิลาวัลย์ฯลฯการันตีเค้าโครงเรื่องเข้มข้นสุดม่วนโดยบุตรรัตน์ บุตรพรมบทโทรทัศน์โดย เพียงแพงขวัญ กำกับการแสดงโดยตั้ม-บรรเจิดพุทธโศภิษฐ์
“สงครามหมอลำ”เป็นเรื่องราวของพิมดาว(ต่าย อรทัย)ราชินีหมอลำสาว แม่เหล็กดึงดูดแฟนๆ ของวงหมอลำ“สาวน้อยเพชรบ้านแพง”ที่กำลังเริ่มสั่นคลอน กระแสของเธอกำลังแผ่วลง เพราะถูกแอนนา(ข้าวทิพย์ ธิดาดิน)หมอลำดาวรุ่งคนใหม่ของวงเข้ามาแย่งซีน แถมยังมีข่าวลือว่าแอนนากำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับชวิล(ท็อป จรณ)สามีของเธอ ซึ่งควบตำแหน่งผู้บริหารวงหมอลำความเจ็บปวดที่ถูกหักหลังและโดนเหยียบย่ำ ทำให้พิมดาวตัดสินใจประกาศตัดขาดจากชวิล และขอลาออกจากวงทันที!! แม้จะเสียใจอย่างหนักแต่พิมดาวก็เริ่มมีความหวังอีกครั้ง เมื่อพีรชา(เพชร โบราณินทร์)นักธุรกิจหนุ่มจากกรุงเทพฯชวนให้พิมดาวร่วมทำวงหมอลำ“อิสานนครศิลป์”ด้วยกัน ฟากชวิลเข้าใจว่าพิมดาวมาทำวงกับผู้ชายคนใหม่ยิ่งทำให้โกรธแค้นพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นเธอ!! สงครามระหว่างหมอลำ2วงเปิดศึกขึ้นอย่างดุเดือด ศึกครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันบนเวที แต่คือสงครามศักดิ์ศรีที่เดิมพันด้วยอนาคตทั้งหมด การต่อสู้เพื่อแย่งชิงชื่อเสียงและชัยชนะระหว่าง2คณะจะจบลงอย่างไร? แฟนๆ ละคร1ทุ่มช่องวัน31ห้ามพลาด ตามลุ้นไปพร้อมกันได้ใน“สงครามหมอลำ”ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่15กันยายนนี้ทางช่องวัน31 และสามารถรับชมละครย้อนหลังที่แรกทางทรูไอดี ผ่าน3ช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชั่น,เว็บ และกล่องTrueID TV Box