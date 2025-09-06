“Confidence Queen ราชินีนักต้ม โจรกรรม คอมมาดี”

ชื่อเรื่อง : Confidence Queen ราชินีนักต้ม
ประเภท : ซีรีส์เกาหลีแนวโจรกรรม-คอเมดี้ (รีเมกจากซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องดัง)
กำกับ : นัมกีฮุน (Destined with You, Kiss Sixth Sense)
เขียนบท : ฮงซึงฮยอน (Criminal Minds, Cheo-Yong)
นักแสดง พัคมินยอง, พัคฮีซุน และ จูจงฮยอก
สตรีมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่ม 6 กันยายนนี้ บน Prime Video เท่านั้น
โครงเรื่อง
เรื่องราวของของสามนักต้มตุ๋นสุดแสบที่รวมทีมกัน เพื่อจัดการเหล่าคนร้ายผู้ฉ้อโกง ด้วยแผนการอันซับซ้อนและแยบยล โดยพัคมินยอง รับบทเป็น ยุนอีรัง หญิงสาวผู้เฉลียวฉลาดที่เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นนักต้มตุ๋นมือฉมัง เธอร่วมมือกับ เจมส์ และ กูโฮ เพื่อเปิดโปงอาชญากรและยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ
อะไรทำให้ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องโปรดของคุณ
1.ตัวแม่พัคมินยอง
ราชินีแห่งวงการซีรีส์เกาหลี พัคมินยอง กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องของแฟนๆ หลังความสำเร็จระดับโลกในซีรีส์เรื่อง Marry My Husband และครั้งนี้เธอก็ไม่ทำให้แฟนๆ ต้องผิดหวัง กับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญใน Confidence Queen (ราชินีนักต้ม) พัคมินยองกล่าวว่า “ฉันรู้สึกดึงดูดโดยตัวละครที่แตกต่างไปจากที่เคยแสดงอย่างสิ้นเชิง และตื่นเต้นที่จะได้สวมบทที่แปลกใหม่มากๆ นี้สู่สายตาผู้ชมค่ะ” บทบาทของเธอในฐานะ ยุนอีรัง ตัวละครที่มีความกล้าและเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเดิม เพราะเป็นทั้งผู้นำที่หัวไวและยังต้องวางแผนเพื่อเอาชนะเหล่าอาชญากรให้ได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มความตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะพัคมินยองจะโชว์การแสดงที่รอบด้าน เมื่ออีรังต้องปลอมตัวในหลากหลายบทบาทเพื่อล้มเหล่าเป้าหมายให้ได้
2.รวมตัวนักแสดงยอดฝีมือ
นอกจากพัคมินยองแล้ว แฟนซีรีส์ยังจะได้พบกับนักแสดงนำมากประสบการณ์อย่าง พัคฮีซุน และนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรง จูจงฮยอก สำหรับพัคฮีซุน เคยฝากความประทับใจมาแล้วในภาพยนตร์และซีรีส์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น My Name, Trolley และ The Bequeathed เช่นเดียวกับจูจงฮยอกที่เป็นที่รู้จักจาก Extraordinary Attorney Woo ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีรายชื่อนักแสดงรับเชิญชื่อดังอีกมาก อาทิ ซงจีฮโย, โรอุน, โอนารา และอีกมากมาย นอกจากนั้นยังได้ อีอีคยอง ผู้เคยแสดงร่วมกับพัคมินยองใน Marry My Husband มาร่วมในเรื่องนี้ด้วย พัคมินยองเผยว่า “ตอนที่ฉันได้อ่านบทที่มีตัวละครร้องเพลง ‘Emergency’ ของ Izi ระหว่างกำลังถ่ายหนัก ฉันก็คิดเลยว่าเขาเหมาะกับบทนี้มากๆ เพราะเขามีทักษะคอเมดี้ชั้นยอดเลยค่ะ”
3.ผลงานการดัดแปลงจากเรื่องราวยอดฮิต
Confidence Queen (ราชินีนักต้ม) ดัดแปลงจากซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิต Confidence Man ด้านผู้กำกับนัมกีฮุน อธิบายว่าทีมงานพยายามสร้างสมดุลระหว่างการให้เกียรติต้นฉบับและการเติมแต่งเสน่ห์แบบเกาหลีที่เฉพาะตัวลงไป เขากล่าวว่า “ยุนอีรังที่รับบทโดยพัคมินยองจะเป็นเสาหลักของทีม โดยสมาชิกทีมต้มตุ๋นทั้งสามคนจะลงมือปฏิบัติการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แผนการเหล่านี้เชื่อมโยงกันและจะค่อยๆ คลี่คลายออกเมื่อเรื่องราวดำเนินไป” เขายังเสริมอีกว่า “เรามุ่งเน้นไปที่เหตุผลของการต้มตุ๋นมากขึ้น และพยายามใส่ใจกับเรื่องราวเบื้องหลังของอีรัง และคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ซีรีส์ของเราต่างจากต้นฉบับครับ”
4.คอสตูมสุดปัง ฮาแบบไม่มีพัง
เมื่อตัวละครเอกทั้งสามใน Confidence Queen (ราชินีนักต้ม) ต้องจัดการกับพวกทุจริต นักแสดงเองก็ต้องปลอมตัวเป็นตัวละครใหม่ๆ อยู่ตลอด จูจงฮยอกเล่าว่า “พวกเราต้องใส่ชุดที่แตกต่างกันมากมาย ราวๆ 10 ถึง 15 แบบ ครั้งหนึ่งผมต้องแปลงโฉมเป็นผู้หญิง ซึ่งใช้เวลานานมาก ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวครับ” พัคฮีซุนยังได้เสริมว่า “ในแต่ละตอน ผมต้องปลอมตัวเป็นคนอื่นประมาณ 1 ถึง 2 คน มันสนุกมากครับ บางครั้งผมเดินไปมาโดยที่ไม่มีใครจำได้เลย แม้แต่ผู้กำกับเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นผม” จูจงฮยอกเสริม “ตอนที่ผมอยู่ในชุดปลอมตัว มันให้ความรู้สึกราวกับว่ากำลังแสดงในรายการ King of Masked Singer เลยครับ” บอกเลยว่าแฟนๆ ซีรีส์เตรียมฮาท้องแข็งกับแปลงโฉมสุดเพี้ยนนี้ได้เลย
5.ไม่ใช่แค่เรื่องโจรกรรมธรรมดา
นอกเหนือจากคอสตูมสุดตื่นตาแล้ว ในแต่ละตอนไม่ได้มีแค่ฉากต้มตุ๋นธรรมดา แต่เต็มไปด้วยแผนที่ทั้งซับซ้อนและมีเดิมพันสูงลิ่ว ผู้กำกับนัมกีฮุนกล่าวว่า “ไม่ใช่แค่คอสตูมและการปลอมตัว แต่ซีรีส์เรื่องนี้ยังมีเรื่องราวที่หลากหลายด้วยครับ เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อนำเสนอแง่มุมที่มีมิติและแตกต่าง” เขายังเสริมว่า “เรื่องนี้มีตัวร้ายอยู่ในทุกตอน และผมพยายามสะท้อนปัญหาสังคมผ่านพวกเขาเหล่านั้น เรื่องราวในซีรีส์ก็เหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนาหลายๆ ชิ้นมาต่อรวมกัน และผมคิดว่ามันน่าจะสนุกหากคุณได้ไตร่ตรองถึงสิ่งนั้นระหว่างดูซีรีส์ของเรา” ผู้กำกับสรุปทิ้งท้ายว่า “ผมหวังว่าซีรีส์นี้จะไปได้ดี และเราจะได้มีหลายซีซั่นต่อไปครับ”
ก้าวเข้าสู่โลกอันน่าตื่นเต้นของ Confidence Queen (ราชินีนักต้ม) กำหนดสตรีมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่ม 6 กันยายนนี้ บน Prime Video เท่านั้น