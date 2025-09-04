xs
รูปภาพ “That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โครงเรื่องย่อซีรีส์“That Summerผมเจอเจ้าชายบนชายหาด”

กำกับการแสดง :โจ้ ทิชากร ภูเขาทอง
ผลิต :จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันศุกร์เวลา20.30น.ทางช่องONE31และรับชมพร้อมกันทางYouTube : GMMTV OFFICIAL
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกวันศุกร์ที่19กันยายนนี้







































