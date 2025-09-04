โครงเรื่องย่อซีรีส์ “That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด”

โครงเรื่องย่อซีรีส์“That Summerผมเจอเจ้าชายบนชายหาด”
กำกับการแสดง :โจ้ ทิชากร ภูเขาทอง
ผลิต :จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันศุกร์เวลา20.30น.ทางช่องONE31และรับชมพร้อมกันทางYouTube : GMMTV OFFICIAL
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกวันศุกร์ที่19กันยายนนี้
โครงเรื่องย่อ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในSUMMERครั้งนั้น...จะเปลี่ยนเขาไปตลอดกาล
เมื่อ“ลาวา” (วินนี่ ธนวินท์)เด็กหนุ่มเจ้าปัญหาถูกส่งตัวไปอยู่กับ“น้าเพ้ง” (ม่อน ธนัชชัย)บนเกาะเพื่อดัดนิสัยในช่วงSummerจากที่คิดว่าจะได้ไปพักผ่อนแบบไม่ต้องคิดอะไร ดันเจอเรื่องให้หวั่นไหวเมื่อเขาไปเจอกับ ชายหนุ่มปริศนา(สตางค์ กิตติภพ)ที่มานอนเกยสลบอยู่บนชายหาด แถมยังสูญเสียความทรงจำจนต้องรับมาดูแล โดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาคนนั้นเป็นถึงเจ้าชาย เรื่องราวต่างๆ มากมายจึงเกิดขึ้น
รายชื่อนักแสดง
วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ รับบท ลาวา
สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์ รับบท ดาวิน
ม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง รับบท น้าเพ้ง
ริว พุติพัฒน์ พุทโธนะโมชัย รับบท หมอวุธ
นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์ รับบท ตั้ม
มิ้นท์ ธิฌาน์ ธุระชน รับบท กระแต