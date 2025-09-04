“วินนี่-สตางค์”ควงคู่ขึ้นเกาะ...สานต่อความรักที่ไม่ยอมพักร้อน
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องราวความรักที่สดใสและน่าหลงใหลในช่วงSUMMER กับห้วงเวลาแห่งการตกหลุมรัก ที่แฟนๆ ตั้งตารอคอยของคู่จิ้นเคมีที่ทุกคนหลงรักของ “วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์”กับ “สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์”ในซีรีส์โรแมนติกฟีลกู๊ดเรื่องใหม่ล่าสุด“That Summerผมเจอเจ้าชายบนชายหาด”จาก“GMMTV”คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นในSUMMERครั้งนั้น...ที่จะมาเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเขาไปตลอดกาล เมื่อความรักไม่ยอมพักร้อน งานนี้ความน่ารักวุ่นวายจึงเริ่มเปิดฉากอย่างโรแมนติกที่ชายหาดแบบไม่คาดคิด พร้อมความบันเทิงของแก๊งเด็กเกาะสุดซ่าส์ที่แท็คทีมกันมารวมกันเพียบ ไม่ว่าจะเป็น “ม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง,ริว พุติพัฒน์ พุทโธนะโมชัย,นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์,มิ้นท์ ธิฌาน์ ธุระชนฯลฯ”อีกหนึ่งผลงานการกำกับของ“โจ้ ทิชากร ภูเขาทอง”เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่19 กันยายนนี้เวลา20.30 น.ทางช่องONE31 และรับชมพร้อมกันทางYOUTUBE : GMMTV OFFICIAL
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในSUMMERครั้งนั้น...จะเปลี่ยนเขาไปตลอดกาล
เมื่อ“ลาวา” (วินนี่ ธนวินท์)เด็กหนุ่มเจ้าปัญหาถูกส่งตัวไปอยู่กับ“น้าเพ้ง” (ม่อน ธนัชชัย) บนเกาะเพื่อดัดนิสัยในช่วงSUMMERจากที่คิดว่าจะได้ไปพักผ่อนแบบไม่ต้องคิดอะไร ดันเจอเรื่องให้หวั่นไหวเมื่อเขาไปเจอกับชายหนุ่มปริศนา (สตางค์ กิตติภพ) ที่มานอนเกยสลบอยู่บนชายหาด แถมยังสูญเสียความทรงจำจนต้องรับมาดูแล โดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาคนนั้นเป็นถึงเจ้าชาย เรื่องราวต่างๆ มากมายจึงเกิดขึ้น
และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV #ThatSummerSeries
