เรื่องย่อรายตอน “เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง”
บทประพันธ์ : พลอยชื่น – สมภพ เวชชะ
บทโทรทัศน์ : กู๊ด ฟีลลิ่งทีม และ สมภพ เวชชพิพัฒน์
กำกับการแสดง : วรวิทย์ ศรีสุภาพ
แนวละคร : โรแมนติก คอมเมดี้ แอคชั่น ย้อนยุค
อำนวยการดำเนินงาน : วรวิทย์ ศรีสุภาพ
บริษัทผู้ดำเนินงานละครโทรทัศน์ : มัม แอนด์ อัส จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 3 กันยายน 2568
#เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง # MOM&US ##Ch3Thailand #lakornonlinefan #ยืนหนึ่งข่าวละคร
ตอนที่ 1 (วันพุธที่ 3 กันยายน 2568 )
นายฮ้อยคำดวง (เบลล่า ราณี) จำต้องรับบทเป็นเมียกำมะลอของขุนเอกอิทธิฤทธิ์ (เจมส์ จิรายุ) แบบไม่ทันตั้งตัว เพียงเพราะคุณพระช่วย (ชาย ชาตโยดม) ไม่อยากที่จะให้ขุนเอกต้องเสียตำแหน่งผู้เจรจาซื้อปืนกับฝรั่งต่างชาติไปให้คุณพระเมฆ (จอน ขจรศักดิ์) และ ขุนเม่น (บอล กัมมัญญ์) 2 พ่อลูกเจ้าเล่ห์ที่คิดแต่จะหาผลประโยชน์เข้าตัวเท่านั้น แต่การจะแปลงโฉมนายฮ้อยหญิงให้เป็นกุลสตรีผู้มาจากพระนครในเวลาอันจำกัดนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีตัวช่วยที่ดีอย่างแม่ผกา (แพท ณปภา) มาจัดการให้ หากแต่การเป็นเมียกำมะลอของขุนเอกนั้นกลับไม่ง่ายอย่างที่คำดวงคิดเอาไว้ซะเลย