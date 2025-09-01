Review ซีรีส์ : ป่วนโลกเซียน! “วาสนาของปลาเค็ม” นางเอกสายสโลว์พบรักบรรพจารย์คลั่งรัก

ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในซีรีส์จีนไม่กี่เรื่อง ที่ทำเอาหลายคนแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกหิว แถมกระตุกต่อมสงสัยกับชื่อเรื่องของซีรีส์ วาสนาของปลาเค็ม (When Destiny Brings The Demon – 2025) ที่ทำเอาหลายคนติดหนึบอยู่ตอนนี้ มีที่มาอย่างไร เรื่องราวไปเกี่ยวอะไรกับปลาเค็ม
เฉลยตรงนี้ก่อนว่า ชื่อซีรีส์ภาษาไทยตรงกับนิยายเวอร์ชั่นแปลไทย โดยคำว่า “ปลาเค็ม” เป็นการสื่อถึงนางเอก ที่ใช้ชีวิตแบบปลาเค็ม หมายถึงคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่หวังจะใช้ชีวิตเรียบง่าย พอใจกับกินอิ่ม นอนหลับเพลินๆ ไปวันๆ โดยซีรีส์เรื่องนี้จัดเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่หลายคนตั้งตารอ เพราะนอกจากเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของเฉินเฟยอวี่ พระเอกหนุ่มมาดละมุน ที่มีผลงานมาแล้วมากมาย อาทิ กิน วิ่ง และความรัก (Eat Run Love – 2025) ไฟแช็กกับชุดเจ้าหญิง (Lighter & Princess – 2022) สยบฟ้าพิชิตปฐพี (Ever Night - 2018) ฯลฯ กับหวังอิ่งลู่ นางเอกหน้าใส ที่หลายคนอาจไม่คุ้นหน้า แม้ที่ผ่านมาเธอจะมีผลงานมาบ้าง อย่าง อัศวินพันธุ์แปลก ศึกพิฆาตชี้ชะตา (I Am Nobody: The Showdown Between Yin & Yang - 2025) ซึ่งต้องบอกเลยว่า เป็นการเสิร์ฟรสชาติแปลกใหม่ให้คอซีรีส์จีน ทั้งพล็อตเรื่องและนักแสดงที่เข้าขากันได้ดี CG อาจจะไม่เพอร์เฟกต์ แต่ก็ไม่ได้ขัดใจ
สำหรับวาสนาของปลาเค็ม ว่าด้วยเรื่องราวของโจวเยี่ยน (รับบทโดย หวังอิ่งลู่) หญิงสาวจากยุคปัจจุบันที่เกิดอุบัติเหตุกะทันหัน ทำให้เธอข้ามมิติมายังโลกเซียน โดยอยู่ในร่างของเลี่ยวถิงเยี่ยน ศิษย์จากสำนักชิงกู่เทียน ต่อมาเธอผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 คนของศิษย์ที่ได้มาปรนนิบัติบรรพาจารย์ซือหม่าเจียว (รับบทโดย เฉินเฟยอวี่) เซียนที่ถูกผนึกบนภูเขาซานเซิ่งกว่า 500 ปี แบบไม่คาดฝัน
แม้เลี่ยวถิงเยี่ยน จะพยายามทำให้ตัวเองไม่เข้าตากรรมการ เพื่อที่จะได้ไม่เป็นผู้ที่ถูกเลือก แต่ซือหม่าเจียวกลับถูกใจและเลือกเธอไม่พอ ยังขึ้นแท่นเป็นคนโปรดแบบงงๆ เพราะแม้ในตอนแรกซือหม่าเจียวจะไม่ไว้ใจและสงสัยในตัวเลี่ยวถิงเยี่ยน คิดว่าเป็นคนที่แดนมารส่งมา
แต่ด้วยอุปนิสัยแบบปลาเค็ม ไม่ต้องการโดดเด่น หรือแย่งซีนกับใคร บวกกับนิสัยน่ารักสดใส ตรงไปตรงมา กลับค่อยๆ ทลายกำแพงในใจซือหม่าเจียว จากคนแปลกหน้ากลายเป็นไว้ใจ ถึงขนาดสอนให้ฆ่าคน แถมเลี่ยวถิงเยี่ยน ยังทำให้ซือหม่าเจียวแปลกใจไม่น้อย เพราะเธอเหมือนมีพลังวิเศษที่ช่วยบรรเทาอาการแผดเผาจากอัคคีวิญญาณ ที่สร้างความทุกข์ทรมานให้ซือหม่าเจียวมาทั้งชีวิตได้ด้วยไม่พอ เวลาที่เขาหงุดหงิดหรือโมโห แค่มีเลี่ยวถิงเยี่ยน โลกทั้งใบก็ราวกลับกลายเป็นสีพาสเทล
ดูเพลินๆไปเรื่อยๆ ใครจะคิดว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้ว คนหนึ่งเป็นบรรพจารย์ขี้รำคาญ แถมชอบสังหารคนเป็นงานอดิเรก อีกคนเป็นสายสโลว์ไลฟ์ กลับกลายเป็นส่วนผสมลงตัว ดีเอ็นเอปลาเค็มของเลี่ยวถิงเยี่ยน ค่อยๆ ทำให้ซือหม่าเจียวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อ่อนโยนขึ้น และกลายเป็นคนเริ่มมีความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งบนโลก ขณะเดียวกันยังค่อยๆ กะเทาะเปลือกดุร้ายของเขาออกทีละนิด
จากคนแปลกหน้า นำไปสู่มิตรภาพและกลายเป็นความผูกพัน ที่ทำให้พวกเขาพร้อมจับมือกันฝันฝ่าอุปสรรค และชวนให้ลุ้นว่า สุดท้ายแล้วเรื่องราวของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไร เลี่ยวถิงเยี่ยน จะได้กลับมาใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันอีกครั้งหรือไม่
สำหรับวาสนาของปลาเค็ม แม้พล็อตจะไม่ได้ต่างจากซีรีส์แนวทะลุมิติ แต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์และแค่คิดภาพตามก็ฮาแล้ว คือ จู่ๆ พนักงานออฟฟิศสาวจอมขี้เกียจจากยุคปัจจุบัน ไปตื่นขึ้นมาในร่างศิษย์หญิงจากสำนักชิงกู่เทียน โดยที่ความทรงจำและตัวตนของความเป็นมนุษย์ออฟฟิศยังอยู่ครบ ทำให้ทุกคำพูดและการกระทำของเธอแปลกไปบ้างในสายตาคนรอบข้าง แต่เธอก็ยังเป็นช่างเชื่อม ที่โยงทุกอย่างที่เจอในโลกเซียนเข้ากับโลกปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่นการเรียกพระเอกว่าบอส ส่วนลูกน้องของพระเอก คือ เพื่อนร่วมงาน แถมยังปล่อยศัพท์แสงคู่ใจมนุษย์ออฟฟิศ อย่าง KPI โอที สวัสดิการวันหยุด การต่อรองเงินเดือน หรือ การทำ Team Building มาครบจนทำให้หลายคนดูแล้วอดอมยิ้มตามไม่ได้
ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมสารพัดมุกที่หยอดมาได้อย่างร่วมสมัย อย่างตอนที่เลี่ยวถิงเยี่ยนสลบไปหลายวัน พอตื่นมาก็ถามซือหม่าเจียวว่ามีใครมาหาหรือไม่ พอซือหม่าเจียวตอบว่าไม่มี ก็ตัดพ้อว่า เหมือนตอนลงจากเครื่องบินแล้ว เปิดโทรศัพท์ดูกลับพบว่าไม่มีใครส่งข้อความถึง (ฮา) หรืออย่างตอนเปิดเรื่องมา นางเอกโดนพิษกร่อนกระดูก แต่ดันคิดว่าตัวเองปวดท้องเมนจนสลบไป โชคดีได้สหายพาไปให้บรรพจารย์รักษาให้ ด้วยการให้เลือด ซึ่งเลือดบรรพจารย์เป็นยาอายุวัฒนะ ที่ใครๆ ก็อยากได้ เพราะนอกจากจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บนานัปการแล้ว ยังช่วยเพิ่มตบะอีกด้วย แต่สำหรับปลาเค็มอย่างนางเอกกลับไปรู้ค่า พอมีตบะเพิ่ม เอาไปใช้เสกหิมะเอาใจพระเอกซะอย่างนั้น
มาถึงเคมีของพระ-นาง ต้องบอกว่า เคมีดีเกินเบอร์ โดยเฉพาะตัวบทที่ส่งเหลือเกิน มีซีนหวานๆ เสิร์ฟมาไม่หยุด ยิ่งตอนที่ต้องปรมาจารย์เสกนางเอกเป็นนาก ทำเอาคนดูจิกหมอนจนเล็บฉีก อายม้วนยังกับตัวเองนอนอยู่ตรงนั้น เพราะบรรพาจารย์เล่นคลั่งรัก อุ้มน้องนากไปนอนกอดที่เตียง จนนางเอกแซวว่า ให้ไปซื้อหมอนข้างเถอะ ไม่กี่บาทเอง หรือ อย่างตอนที่ทั้งคู่ใช้วิชาประสานวิญญาณบอกเลยทำถึงสุดๆ ดูแล้วชวนให้เหยิน พาให้ฮ็อบ
อย่างไรก็ตามใครที่เป็นแฟนประจำซีรีส์จีนแนวนี้ และเคยโดนจ้าวลู่ซือ นางเอกตัวท็อปที่มีผลงานมานับไม่ถ้วน ดูเรื่องนี้แล้วจะอดคิดถึงจ้าวลู่ซือไม่ได้ เพราะนอกจากบทนางเอกจะมาแนวใสซื่อ มีความทะเล้น ยียวน ยิ่งเวอร์ชั่นพากย์ไทย คือ เสียงที่เคยใช้พากย์จ้าวลู่ซือมาหลายเรื่อง ยิ่งทำให้คิดถึง แต่ถึงอย่างนั้น หวังอิ่งลู่ ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวัง อาจเพราะไม่ได้ติดภาพของหวังอิ่งลู่จากบทบาทไหนมาก่อน และดวงตากลมโตของหวังอิ่งลู่ก็ดูมีเสน่ห์ชวนมอง
อีกจุดที่ต้องอวยยศให้ซีรีส์เรื่องนี้คือ นักแสดงสมทบที่มาร่วมสร้างสีสัน ที่หลายคนคุ้นหน้า คือ หวังอี้ถิง รับบท เย่รู่หลิง ศิษย์จากตำหนักหยินที่พยายามปกปิดบางอย่าง ต่อมาได้เป็นเพื่อนกับเลี่ยวถิงเยี่ยนและอยากสังหารซือหม่าเจียว เธอมีผลงานมาหลายเรื่อง อาทิ ตำนานหยุนซี มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ (Legend of Yun Xi – 2018) ต่อมาก็มีผลงานการแสดงอีกมากมาย เช่น กรุ่นรักกลิ่นบุปผา(The Blooms at Ruyi Pavilion - 2020) อันเล่อจ้วน(The Legend Of Anle - 2023) และเจ็ดคัมภีร์ผนึกมาร( The Seven Relics of Omen - 2025)
ด้านเกาหาน รับบท เฮยเนี่ยนจิ่ว สัตว์เลี้ยงงูดำและเป็นศิษย์ของซือหม่าเจียว หลังถูกเย่รู่หลิงยึดหัวใจงูไป เพราะเข้าใจผิดว่าเขากินเลี่ยวถิงเยี่ยน เมื่อได้หัวใจงูคืน จนกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ กลับดูเหมือนว่าจะตกหลุมรักเย่รู่หลิง สำหรับเกาหาน คอซีรีส์อาจจะคุ้นหน้าจากผลงานลวงเล่ห์เสน่ห์ดอกท้อ(The Princess's Gambit - 2025) มาเรื่องนี้ ถือว่าออร่าสาดไม่น้อย
วาสนาของปลาเค็มมีทั้งหมด 33 ตอน สามารถรับชมได้ทาง YOUKU มีทั้งซับไทยและพากย์ไทย เหมาะสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวเทพเซียน มีความโรแมนติก คอมเมดี้ เดินเรื่องไว ปมเรื่องไม่ซับซ้อน เนื้อหาน่าติดตาม ไม่หนักจนเกินไป และมีฉากหวานให้ได้อมยิ้มตลอด ที่สำคัญถึงเรื่องนี้ นางเอกจะไม่ได้มาแนวฉลาดล้ำลึก อ่านเกมทันทุกคน แต่ที่ไม่เป็นรองใครคือความโชคดีของนางเอก ต่อให้ไม่ต้องทะเยอะทะยาน ก็ได้พระเอกเก่ง เท่ และอบอุ่นมาครอง ตรงคอนเซ็ปต์ “วาสนาของปลาเค็ม”
ร้อยเรียงเรื่องราว : Mickey Mouse
อ้างอิงเรื่องและภาพ : mydramalist.com/
