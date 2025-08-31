เรื่องย่อ ซีรีส์วาย “เขมจิราต้องรอด • Khemjira The Series" [2025]

• “ความรัก ความแค้น และชะตาต้องคำสาป ที่เขาจะถึงฆาตเมื่ออายุ 21 ปี”
ชื่อเรื่อง : เขมจิราต้องรอด
ชื่อสากล : Khemjira The Series
แนวซีรีส์ : วาย, บอย เลิฟ, รักร่วมเพศ, ระทึกขวัญ, ตื่นเต้น, เหนือธรรมชาติ
เรตซีรีส์ : 18+
ผู้กำกับซีรีส์ และผู้กำกับการแสดง : ภานุวัฒน์ อินทวัฒน์
ผู้กำกับร่วม : ออฟชั่น - กิตติพัฒน์ จำปา และ รอน - ภัทรภณ โตอุ่น
ผู้เขียนบท : ศุภโชค ขจรศิริพงษ์
ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : เขมจิราต้องรอด
ผู้ประพันธ์ : คาลิ
จำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ : ตอนละ 45 นาที (ทาง ช่องวัน31) และ ตอนละ 65 นาที (ทาง อ้ายฉีอี้)
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 21:30 น. ทางช่องวัน31 และ เวอร์ชั่นอันคัต เวลา 22:30 น. ทางแอป iQIYI หรือเว็บ iQ.com
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 9 สิงหาคม – 20 กันยายน 2568
ออกอากาศในไทยและทั่วโลก : ทาง ช่องวัน31 และ แอปพลิเคชั่น iQIYI หรือ เว็บ iQ.com
★ เรื่องย่อซีรีส์ "เขมจิราต้องรอด • Khemjira The Series"
“เขมจิรา จันทราพิสุทธิ์” หรือ เขม (รับบทโดย นภภัสกร ปิงเมือง) นักศึกษาหนุ่มจิตใจดีผู้สามารถมองเห็นผีตั้งแต่เล็กจนโต เขาเกิดมาในครอบครัวที่ต้องคำสาปว่า “ลูกผู้ชายทุกคนในตระกูลฝ่ายแม่จะตายโหงก่อนอายุ 21 ปี”!! นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม “แม่แขไข” (รับบทโดย มานิตา ชอบชื่น) จึงตั้งชื่อให้เขาคล้ายกับชื่อผู้หญิง
คำสาปก็เริ่มส่งผลในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนที่เขมจะอายุครบ 21 ปี หลังกลับจากบ้านที่กาญจนบุรี ทุกอย่างรายรอบตัวก็แปลกประหลาดและร้ายแรงมากขึ้น ตามคำเตือนของ “พระภิญโญ” (รับบทโดย เพ็ญเพชร เพ็ญกุล) พ่อของเขมซึ่งบวชไม่ยอมสึกหลังจากแม่แขตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผีร้ายรอบๆ ตัวของเขมก็เริ่มออกอาการดุร้ายหนักข้อขึ้น ขนาดที่ว่าสร้อยตะกรุดลงอาคมพร้อมคาถาที่ “พ่อครูเสก” (รับบทโดย ยะสะกะ ไชยสร) หมอธรรมชาวอุบลราชธานีให้เขมไว้ปกป้องตัวตั้งแต่เด็ก ก็ดูเหมือนจะเริ่มเสื่อมมนต์เอาไม่อยู่อย่างเคย
นั่นทำให้ “เจตนา” (เฟิร์สวัน - วรรณกร) เพื่อนในคณะที่พอมีวิชาอาคมพอตัว และได้รับรู้เรื่องราวของเขมมาตลอดเป็นห่วงมากจนทนไม่ไหว เพราะรู้ว่าใน 6 เดือนนี้ เขมจิรา เพื่อนเลิฟต้องตุยแน่ๆ บักเจตลูกชายสส.คนดังในพื้นที่ จึงปิ๊งไอเดียรวบตึงพาเพื่อนๆ ในชมรมไปออกค่ายอาสาที่บ้านเกิดของเขา หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลฯ และยังถือโอกาสพาเขมไปขอความช่วยเหลือจาก “พ่อครูภรัณ” (รับบทโดย เก่ง - หฤษฎ์) หมอธรรมตัวตึงคนดังแห่งอุบลฯ อาจารย์ที่สอนวิชาอาคมให้กับลูกศิษย์โนหนึ่ง (No.1)อย่างตน ซึ่ง “ลุงชัย” (รับบทโดย บุญส่ง นาคภู่) ผู้ใหญ่บ้านก็อนุญาตเรียบร้อย
วันเดินทางเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น เมื่อคนขับรถสาระแนพานักศึกษาไปทางลัด เจตนารู้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่ๆ จึงส่งกระแสจิตไปขอความช่วยเหลือจากพ่อครูภรัณ ถึงแม้พ่อครูจะถอดจิตมาช่วย เขมจิรา เจตนา และเพื่อนๆ ทุกคนในรถให้รอดพ้นจากการคุกคามของผีในอุโมงค์ได้ แต่การไล่ล่าของเหล่าผีร้าย ยังไม่จบไม่สิ้น! ภรัณและชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีวิชาอาคม ต่างมารวมตัวรับมือกับการโจมตีครั้งใหญ่ของฝูงผีเร่ร่อน บริวารของ วิญญาณร้าย
จากการปะทะกันครั้งนี้ ทำให้ พ่อครู ได้รู้ว่าคำสาปที่ เขมจิรา พบเจอ ไม่ได้มาจากผีทั่วไป แต่มาจาก “รำพึง” (กรีน - อัษฎาพร) ผีเจ้ากรรมนายเวรตัวมารดา วิญญาณอาฆาตแค้นที่ทรงพลัง สามารถแท็กทีมผีเร่ร่อนมาได้ ซึ่ง เขมจิรา ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องขอร้องอ้อนวอนให้ หมอธรรมสายดุ ช่วยคุ้มครองคุ้มภัย แต่ ภรัณ ปฏิเสธทันที บอกชัดว่าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่น โดยเฉพาะ “คนนอก” หมู่บ้าน อย่างเขม!!
ในขณะที่ เขมจิรา พยายามสุดชีวิตที่จะทำให้ตัวเองเป็น “คนใน” หมู่บ้าน ให้ได้ เพื่อให้ พ่อครูภรัณ ใจอ่อนยอมช่วยชีวิต จู่ๆ ก็เกิดเรื่องแปลกๆ ขึ้นกับผัวเมียคู่หนึ่งในหมู่บ้าน ซึ่งนำพาให้ เขมจิรา เจตนา และ “ชาญวิทย์” (รับบทโดย เติ้ล - มติมันท์) เพื่อนในชมรมอาสาอีกคน ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สุดระทึก ด้วยความเผือกผสมอยากรู้อยากเห็น และอยากช่วยเหลือ “พี่วร” (รับบทโดย ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์) ผัวดีเด่นที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นคนดีมีน้ำใจ ที่อยู่ๆ กลับมีท่าทีก้าวร้าว กลายเป็นคนละคน เหมือนโดนผีเข้าสิงร่าง!
ภารกิจสำคัญของ เขมจิรา ในการอ้อนวอน พ่อครูภรัณ ให้มาช่วยปราบวิญญาณอาฆาตล่มไม่เป็นท่า นอกจากนี้ การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวบ้านทำให้ เขมจิรา และเพื่อนๆ เดือดร้อนมากขึ้น
ในที่สุดเรื่องราวในอดีตชาติก็หวนย้อนกลับมาในความทรงจำของพ่อครูภรัณ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2484 "หมอภวัฒน์" (รับบทโดย เก่ง - หฤษฎ์) อดีตชาติของภรัณ ประกาศหมั้นกับหญิงคนรัก "เขมมิกา" (เจนิส - เจณิสตา) ซึ่งเป็นชาติปางก่อนของเขมจิรา ทำเอา "ชยศ" (ปัง – พิรุฬห์วัตน์) น้องชายของหมอภวัฒน์ ที่แอบหลงรัก เขมมิกา รู้สึกเจ็บปวดสุด ๆ
แต่เพราะอยู่ในยามสงคราม หมอภวัฒน์ จึงถูกเรียกไปทำหน้าที่แพทย์สนาม เลยฝากให้ ชยศ ช่วยดูแลคู่หมั้น ทำให้ ชยศ สบโอกาสได้ใกล้ชิดกับ เขมมิกา
เมื่อชยศบอกรัก เขมมิกา แต่ถูกเธอปฏิเสธ พร้อมย้ำว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนใจจากภวัฒน์ ชยศ เลยสร้างเรื่องใหญ่ที่ส่งผลร้ายแรงกับทุกคน ถึงขั้นทำให้ เขมมิกา เสียใจจนสิ้นใจตาย เมื่อหมอภวัฒน์กลับมาก็เสียใจมาก และประกาศตัดพี่ตัดน้องกับชยศเลยทีเดียว
ทางด้านสมาชิกชมรมค่ายอาสาได้สร้างความวุ่นวายให้คนในหมู่บ้าน เมื่อมีคนลองของหนีไปกางเต็นท์นอนดูดาวในป่าลึก และหายตัวไป พ่อครูภรัณ ต้องออกโรงแสดงอิทธิฤทธิ์ถอดจิตไปช่วย ขณะที่ให้ ชาญวิทย์ ต้องคอยคุ้มกันเขมจิรา แล้วให้ เจตนา เป็นแกนนำเกณฑ์ชาวบ้านไปช่วยกันตามหานักศึกษาให้เจอ ก่อนจะสายไป
ในระหว่างที่ พ่อครูภรัณ ถอดจิตตามหาและช่วยกลุ่มนักศึกษาที่หายตัวไป เขมจิรา ก็ถูกผี ชยศ ล่อลวงให้ออกจากเรือนพ่อครู ซึ่ง ชยศ พยายามเล่าถึงความผูกพันในอดีตชาติของเขากับ เขมิกา อดีตชาติของเขมจิรา โดยหวังว่าเขมจิราจะเข้าใจและเห็นใจ เมื่อ พ่อครูภรัณ กลับมาถึงเรือน และได้รู้ว่า เขมจิรา หายตัวไป ก็ร้อนใจขั้นสุด รีบชวน เจตนา กับ ชาญวิทย์ ออกตามหาอย่างเร่งด่วน จนรู้ว่าเป็นฝีมือผีน้องชายจากอดีตชาตินั้นเอง
พอความวุ่นวายสงบลง ก็ถึงเวลาที่เเก๊งนักศึกษาชมรมค่ายอาสาจะต้องกลับกรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน เขมจิรา มั่นใจว่า พ่อครู จะสามารถช่วยให้ตัวเองพ้นคำสาปจาก รำพึง ผีเจ้ากรรมนายเวรได้ จึงต้องพยายามหาวิธีทำให้ พ่อครู ใจอ่อน ยอมให้ตนอาศัยที่เรือนต่อ!! โดยมีศิษย์เอกโนหนึ่ง อย่างบักเจตเป็นกุนซือ
เขมจิรา จะทำให้หมอธรรมตัวตึงแห่งอุบลฯ ใจอ่อน ยอมช่วยแก้คำสาปจากการตามราวีไม่ตายไม่เลิกราของ รำพึง ได้หรือไม่ ความรู้สึกผูกพันลึกซึ้งที่งอกงามขึ้นในใจของ เขมจิรา และ พ่อครูภรัณ ท่ามกลางการไล่ล่าของ ผีเจ้ากรรมนายเวรตัวมัม ซึ่งเกี่ยวโยงผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติ จะทำให้เราท่านฟินขนาดไหน หนูเขมของเราจะเอาชีวิตรอดก่อนอายุครบ 21 ปี หรือต้องตุยตามคำสาปแช่ง โปรดติดตามด้วยสองตาของท่านเอง
รับชม “เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series” พร้อมกันทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น. ทางช่อง one 31
ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 22.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ http://iQ.com ที่เดียวเท่านั้น : https://s.iq.com/Khemjira
★ แนะนำตัวละคร ใครเล่นเป็นใครในซีรีส์ “เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series”
• เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย รับบทเป็น ภรัณ เรืองเดช หรือ พ่อครูภรัณ
หมอธรรมตัวตึงแห่งอุบลฯ ผู้มีวิชาอาคมอันแก่กล้า เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้มาช่วยเหลือเขมจิราในการแก้คำสาป ปลดปล่อยวิญญาณร้าย และเผยความจริงของเรื่องราวในอดีตชาติ
• น้ำปิง - นภัสกร ปิงเมือง รับบทเป็น เขมจิรา จันทราพิสุทธิ์ หรือ เขม
เด็กหนุ่มนักศึกษาธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่ต้องเผชิญกับคำสาปของตระกูล ถูกวิญญาณแค้นจากอดีตชาติตามหลอกหลอน ทำให้ชีวิตปกติกลายเป็นไม่ปกติ! เขมเกิดมาพร้อมพลังเหนือธรรมชาติ ทั้งการมองเห็นวิญญาณ และมีอาคม
• เฟิร์สวัน - วรรณกร เรืองรัตน์ รับบทเป็น เจตนา หรือ บักเจต
ลูกศิษย์โนหนึ่งของพ่อครูภรัณ ร่ำเรียนจนพอมีวิชาอาคมติดตัว เป็นผู้ช่วยสำคัญในภารกิจถอนคำสาป นิสัยมักม่วน แต่เรื่องซีเรียสก็จริงจังนะว้อยยย
• เติ้ล - มติมันท์ ศรีบุญเรือง รับบทเป็น รับบทเป็น ชาญวิทย์
เพื่อนรักขาลุยที่พร้อมบวกไปกับเขมจิราอย่างสุด โดยไม่มีถอย คอยซัพพอร์ต คอยช่วยเหลือในทุกการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับคำสาป และความลี้ลับในชีวิตของเขม
• กรีน - อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล รับบทเป็น รำพึง
วิญญาณผีสาวจากอดีตชาติ เจ้ากรรมนายเวรตัวมารดา ที่ตามมาหลอกหลอน ไล่ล่าและทวงชีวิตเขมจิราชนิดไม่ตายไม่เลิกรา มีปมแค้นและความอาฆาตฝังลึกมานานกว่า 400 ปี
ร่วมด้วย
ปัง - พิรุฬห์วัตน์ รับบทเป็น ชยศ
เจนิส - เจณิสตา พรหมผดุงชีพ รับบทเป็น เขมมิกา
แม่นกน้อย - อุไรพร รับบทเป็น ยายสี
แพทจิ - จิรชาติ รับบทเป็น ภรัณ (วัยเด็ก)
เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ รับบทเป็น เจน
นัทตี้ - ณฐมน รับบทเป็น จินตนา
ณิชา - ณิชาพัชร์ รับบทเป็น ชญาดา