ช่อง 7HD ส่งซีรีส์ “ตัวแทน” สนุกดราม่าลึกลับ ลงจอ 5 กันยายนนี้
“ริส-แทน” ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ชวนดูเรื่องสุดลุ้นระทึกสอดแทรกข้อคิด
ช่อง 7HD ชวนแฟนละครสัมผัสเรื่องราวแปลกใหม่ ในซีรีส์ดราม่า ลึกลับ “ตัวแทน” สองนักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่ “ริส วิชญพงศ์” กับ “แทน บุรันช์รัตน์” ขอชวนแฟน ๆ รับชมความสนุก ของคนสายมู ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 5 กันยายนนี้
แฟน ๆ ช่อง 7HD เตรียมรับชมความสนุกมุมใหม่ ในซีรีส์ “ตัวแทน” จาก บริษัท ญิบ ฟิล์ม จำกัด กับเรื่องราวแนวดราม่า ลึกลับ สองตอนสองรส ได้แก่ ตอน “ไว้ใจ” นำแสดงโดย ริส-วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด, แพม-สุชานุช ธรรมวงค์, มิลลี่-อภิสรา วงศ์ทัศนีโย, อีฟ-กัญณัฐสินี ทรัพย์มี และตอน “แก้บน” นำแสดงโดย จีน-เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช, แทน-บุรันช์รัตน์ หอมบุตร, กัปตัน-กันณทร ชะระภิญโญ, วีซ่า-สิมิลัน เตมีวณิชย์, มันนี่-กิจจำนง จำนงกิจ บทประพันธ์ บทโทรทัศน์ และกำกับการแสดงโดย ศักดิ์
ซีรีส์ชุดนี้เกี่ยวกับสายมู ความเชื่อของผู้คนที่สนใจในการดูดวงชะตา มองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร บนบานศาลกล่าว รวมไปถึงร่างทรง โดยตอน “ไว้ใจ” เป็นเรื่องราวการลวงหลอก ที่นำไปสู่ความเชื่อใจ เมื่อเขาหายไป เธอจึงต้องตามหา ผ่านหมอดูคนทรงที่มีชื่อเรียกว่า ตัวแทน ! ส่วนตอน “แก้บน” เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน 5 คน ที่ต้องการร่วมหุ้นกันเปิดร้านอาหาร แต่การดูดวงชะตา เพื่อความสบายใจ กลับนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด และเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล
โดยสองนักแสดง “ริส วิชญพงศ์” และ “แทน บุรันช์รัตน์” ขอเป็นตัวแทนมาชวนแฟน ๆ รอชมความสนุก
ริส “ตัวแทน เป็นซีรีส์สะท้อนสังคม ในยุคปัจจุบัน เกี่ยวกับความเชื่อ ทำขึ้นเพื่อให้คนมีสติในการใช้ชีวิต และไม่ประมาท ดูแล้วได้ทั้งความบันเทิง และได้ข้อคิด ซึ่งตอนของริส มีชื่อว่า ไว้ใจ เป็นเรื่องของการหลอกลวง ริสจะแสดงเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ที่วางแผนตบทรัพย์จากผู้หญิงรวย มีฐานะ พอหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้ง หาคนใหม่ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายแล้วมันจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น อยากให้ไปติดตาม แต่ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ เป็นรูปแบบใหม่ ๆ ของช่อง 7HD ที่นักแสดงทุกคน แสดงได้เรียลมาก ๆ มีการเล่าเรื่อง และมุมภาพ ค่อนข้างแปลกใหม่ ถ้าแฟน ๆ ได้ดู จะรู้สึกแปลกใหม่ และได้เห็นถึงการแสดงของนักแสดงรุ่นใหม่ ของช่อง 7HD ที่สามารถสื่อให้รู้สึกถึงความเรียล ตื่นเต้น ระทึกขวัญ ฝากติดตามด้วยนะครับ”
แทน “สำหรับ ซีรีส์ ตัวแทน เป็นซีรีส์สอนคน ในเรื่องของการทำบุญ ทำบาป สะท้อนสังคมในยุคปัจจุบัน ทำขึ้นเพื่อให้คนตระหนักถึงการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ว่าควรปฏิบัติตัวยังไง ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของจริยธรรม ซึ่งตอนของแทน มีชื่อว่า แก้บน เป็นเรื่องของการแก้บนระหว่างกลุ่มเพื่อน ที่มีการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยแทนจะรับบทเป็นเชฟชื่อ ปกป้อง เรื่องนี้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหม่ของช่องหลายคน ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนพี่น้องจาก 7HD NEW STARS ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่กับพี่จีน เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกัน พี่จีนเก่ง และมีสกิลด้านการแสดงมาก ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนที่มีความตั้งใจ จับมือทำให้โปรเจ็กต์นี้ให้ออกมาสมบูรณ์แบบ อยากให้แฟน ๆ รอติดตาม เพราะเป็นซีรีส์ที่สะท้อนชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้ดีมาก ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสายมู และเรื่องการทำธุรกิจ ใครบนอะไรไว้อย่าลืมแก้นะครับ เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ความสนุกของแฟน ๆ มีการเดินเรื่องในมุมมองใหม่ ๆ และเซอร์ไพรส์คนดูแน่นอนครับ”
รับชมซีรีส์ “ตัวแทน” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรก วันศุกร์ที่ 5 กันยายนนี้ ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ Bugaboo.TV