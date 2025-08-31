เรื่องย่อซีรีส์ “ตัวแทน”
บทประพันธ์ -บทโทรทัศน์ - กำกับการแสดง : ศักดิ์
แนวซีรีส์ : ดราม่า ลึกลับ
ผลิต : บริษัท ญิบ ฟิล์ม จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7 HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ Bugaboo.TV
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 5 กันยายนนี้
เรื่องย่อ
ตอน "ไว้ใจ"
เรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่อาศัยหุ่นรูปร่างหน้าตา หลอกลวงเอาเงินกับผู้หญิงฐานะดี โดยมีคนควบคุมผู้ชายที่หลอกลวงเบื้องหลังอีกที เนื้อหาแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ชายที่หว่านเสน่ห์ ทำให้ผู้หญิงที่ขาดความรักหลงเชื่อ และเสียเงิน การแสดงภาพที่สะท้อนถึงสังคมปัจจุบัน มีอยู่จริง ซีรีส์นำเสนอย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์ เพื่ออย่างน้อยก่อให้เกิดการรู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพไม่มากก็น้อย เรื่องราวที่ถ่ายทอดกระชับ มีมุมมองด้านโปรดักชันที่ทันสมัย เสมือนนั่งชมอรรถรสภาพยนตร์เรื่องยาว ที่มีนักแสดงรุ่นใหม่สื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวอย่างน่าสนใจ
นักแสดง
วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาดรับบทริส
สุชานุช ธรรมวงค์รับบทแพม
อภิสรา วงศ์ทัศนีโยรับบทมิลลี่
กัญณัฐสินี ทรัพย์มีรับบทอีฟ
ตอน "แก้บน"
ขอเชิญทุกท่านพบกับ ความเชื่อ ความศรัทธา ของกลุ่มคนวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ที่อยากทำธุรกิจร้านอาหารไทย ในรูปแบบของพวกเขาเอง เขาทั้ง 5 คน ชายสาม หญิง 2 เป็นเพื่อนที่ต่างมีความคิดร่วมกัน เพื่อร่วมหุ้นอยากเปิดธุรกิจร้านอาหาร หนึ่งใน 5 คนนี้ เป็นคนชักชวนเพื่อนให้ร่วมธุรกิจนี้ และทุกคนยินดี แต่ก่อนที่จะลงมือทำ ต้องมีที่พึ่งทางจิตใจมานำทาง นั่นคือการไปดูดวงชะตาแต่ละคนว่า ทั้ง 5 คนนี้ ถ้าจะลงเงิน ทำธุรกิจด้วยกัน จะสำเร็จหรือไม่ ยังไม่พอต้องมีเสริมสิริมงคลให้ชีวิตด้วย นั่นคือ ต้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สำเร็จ การดำเนินเรื่อง จะนำพาคนรุ่นใหม่ไปพบเจอกับหมอดูที่มีชื่อเสียงเฉพาะในกลุ่มคนที่ศรัทธา และเชื่อในการดูดวง หมอดูที่หลายคนเรียกว่า หมอสืบ การดูหมอครั้งนี้ จะเกิดสิ่งที่เหลือเชื่อขึ้น และจะทำให้การดูชะตาในครั้งนี้ เปลี่ยนความคิดพวกเขาทั้งหมดไปตลอดกาล การดูดวงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และการบนบาน เป็นจริงหรือไม่ ถ้าจริงเขาจะแก้บนด้วยอะไร
นักแสดง
เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดชรับบทจีน
บุรันช์รัตน์ หอมบุตรรับบทปกป้อง
กันณทร ชะระภิญโญรับบทหมาก
สิมิลัน เตมีวณิชย์รับบทน้ำหวาน
กิจจำนง จำนงกิจรับบทกร