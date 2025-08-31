เรื่องย่อรายตอน “พรหมพยศ”
บทประพันธ์ : ชูวงศ์ ฉายะจินดา
บทโทรทัศน์ : ปราณประมูล
กำกับการแสดง : ศุภฌา ครุฑนาค
แนวละคร : โรแมนติกดราม่า
ผลิต : บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.40 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดบนเว็บไซต์ www.ch7.com และรับชมย้อนหลังบนแอป TrueVisions NOW
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 1 กันยายนนี้
ตอนที่ 1 (วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568)
พ.ศ. 2508 ก้าน (มิกค์ ทองระย้า) ได้ช่วยชีวิต แป้งร่ำ เด็กสาวในวัย 12 ปี ไว้จากการจมน้ำ ทำให้เธอเกิดความประทับใจก้านตั้งแต่วันนั้น 5 ปีผ่านไป พ.ศ.2513 ก้านคบหากับ น้ำอบ (วินนี่ ผิวทอง) พี่สาวคนรองของเธอ แป้งร่ำ (ชยิสรา วัฒนะนาวิน) จึงคิดเปลี่ยนความรักที่เธอมีให้ก้านกลายเป็นความจงรักภักดีช่วยให้ก้านได้แต่งงานกับน้ำอบ
ในขณะที่ความรักของ น้ำหอม (ชนกนันท์ เสนปิ่น) พี่สาวคนโตก็มีปัญหาความรักเช่นกัน เพราะเธอแอบคบกับ สมนึก (ชาคริต บุญสิงห์) คนขับรถของ เถ้าแก่เล้ง (กัณพล ปรีดามาโนช) แต่ด้วยฐานะของคนรักเธอ อาจทำให้ความรักที่เกิดขึ้นไม่มีทางสมหวัง
ตอนที่ 2 (วันอังคารที่ 2 กันยายน 2568)
ในงานวันสงกรานต์ แป้งร่ำ (ชยิสรา วัฒนะนาวิน) ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่าง ทำให้ทุกคนในงานโดยเฉพาะ ผู้ใหญ่เข็ม (วสุ แสงสิงแก้ว) และ แม่ดอกไม้ (น้ำทิพย์ เสียมทอง) ต่างชื่นชมในความสวยและไม่เคยเห็นแป้งร่ำทำแบบนี้มาก่อน
ขณะที่ สมนึก (ชาคริต บุญสิงห์) ตัดสินใจจะเลิกคบกับ น้ำหอม (ชนกนันท์ เสนปิ่น) เพราะรู้ตัวว่าฐานะของตัวเองไม่มีทางสมหวังในความรักแน่นอน ฝ่ายแป้งร่ำ ชี้ให้ ก้าน (มิกค์ ทองระย้า) เห็นน้ำอบ (วินนี่ ผิวทอง) กำลังเล่นมอญซ่อนผ้าแบบถึงเนื้อถึงตัวกับ ปลัดขจร (พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์) เธอเตือนให้ก้านลุกขึ้นมาทำอะไร ก่อนที่จะเสียน้ำอบไป ก้านจะทำอย่างไร ?