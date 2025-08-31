กบ ปภัสรา กราบขอพรเทพฮินดู ในเทศกาล "คเณศจตุรถึ" ปี 68
ช่วงวันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2568 เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของชาวฮินดู นั่นคือ "เทศกาลคเณศจตุรถี" เชื่อกันว่าช่วงวันนี้คือวันประสูติของ"พระพิฆเนศ" โดยเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จมาประทานพรให้กับทุกคน
ผู้จัดฯ คนเก่ง กบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ แห่งค่ายปภัสราโปรดักชั่น ก็ไม่พลาดโอกาสดี ชวนนักแสดง อาทิ นุ๊ก สุทธิดา, โก้ ธีรศักดิ์ และ ทศ-ชวิศการ จากละคร "ผีเสื้อสลับลาย" ที่กำลังออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD มากราบไหว้ขอพร องค์พระพิฆเนศร์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และเทพฮินดูทุกๆ พระองค์ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต และขอพรให้กับละคร "ผีเสื้อสลับลาย" ที่เดินเรื่องมาถึง 4 ตอนสุดท้ายกันแล้ว ให้มีเรตติ้งปังๆ โด่งๆ ดังๆ และเป็นที่นิยมชมชอบของแฟนละครทั่วประเทศ
โดย กบ-ปภัสรา เผยว่า "ช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี กบก็จะมาขอพรที่วัดแขกอยู่เสมอ และเป็นช่วงเวลาที่ละคร ผีเสื้อสลับลาย ออนแอร์พอดี เลยชวนนักแสดงอย่าง พี่นุ๊ก พี่โก้ และน้องทศ รวมทั้งทีมงานมา กราบไหว้ขอพรกันค่ะ ขอพรให้เรตติ้งสูงๆ คนดูชอบ กบก็ขอฝากละคร ผีเสื้อสลับลาย ด้วยนะคะ เรื่องราวกำลังเข้มข้น สนุกมากๆ มาช่วยลุ้นตัวละครแต่ละตัวกันค่ะ ว่าจะมีจุดจบ หรือลงเอยกันอย่างไร ฝากด้วยนะคะ"