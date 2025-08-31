อ.รินลดา และ ไก่ วรายุฑ นำทีมร่วมพิธีคเณศจตุรถี 2025 ณ เชวาดี เทวาสถาน
ในวาระมงคลจตุรถี 27 สิงหาคม 2025 เวลา 11.11 น อาจารย์รินลดาและคณะลูกศิษย์ ได้จัดพิธีสักการะบูชาขอพรพระพิฆเนศ ญ เชวาดี เทวาสถาน ตั้งอยู่ในโครงการThe Pop ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง อาทิ ไก่ วรายุฑ, ครูมิ้งค์-เพ็ญจันทร์, อั้ม-รัฐ ริมธีรกุล, บิ๊ก- ณทรรศชัย นักแสดง, เพชรา วงค์เทวัญ, สิริภัสร หมวดอ่อน, น้องฟา เพ็ญรวี ตลอดจนคณะผู้มีศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
คเณศจตุรถี เป็นเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดู ซึ่งเฉลิมฉลองให้กับพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและปัญญา เทศกาลคเณศจตุรถีมีการเฉลิมฉลองในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือนภัทรบท (สิงหาคม-กันยายน) โดยเชื่อกันว่าพระพิฆเนศจะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ในวันนี้ ชาวฮินดูจะประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อบูชาพระพิฆเนศ เช่น การตั้งรูปปั้นพระพิฆเนศ การสวดมนต์ และการถวายเครื่องบูชา เพื่อขอพรจากพระองค์ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน