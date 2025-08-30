เรื่องย่อและเปิดโปรแกรม “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”

“THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”
“THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ” ทุกวันพุธเวลา 20:30 น. เริ่มตอนแรก 10 ก.ย.นี้ ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22:30 น.
“GMMTV” เสิร์ฟซีรีส์รสชาติใหม่ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ” ที่จะพาทุกคนเปิดประตูทะลุมิติเข้าสู่เกมประลองปัญญา ที่ต่างต้องแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงชัยชนะ หา INSIDER ตัวจริง และร่วมกันไขปริศนาหาวิธีออกจากเกมนี้ให้ได้! ไปพร้อมกับเหล่าผู้เล่นทั้ง 8 คน นำทีมโดยนักแสดงสุดฮอตอย่าง “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี” ร่วมด้วยทีมนักแสดงมากฝีมือ “มิวนิค นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, อังเปา โอชิริส สุวรรณชีพ, พร้อมทีปกร ขวัญบุญ, ปูน มิตรภักดี, เตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร, มายเม่ ณิชาภา แพร่พีรกุล ฯลฯ” ที่จะมาชวนสัมผัสความท้าทาย ความสนุกครบรส ไปกับเกมสุดมันส์ที่เดิมพันด้วยชีวิตผ่านฝีมือการกำกับของผู้กำกับคุณภาพ “คีท กฤษดา คณิวิชาภรณ์” ซึ่งผลลัพธ์ของแต่ละเกมจะลุ้นระทึกขนาดไหน?
เมื่อลูกเต๋าหล่นลงพื้น... “เกม” นี้จึงเริ่มต้นขึ้น
“เกม” ที่ต้องต่อสู้
“เกม” ที่ต้องหักหลัง เพื่ออยู่รอด
เพราะ “เกม” นี้... มีชีวิตเป็นเดิมพัน
ถ้าคุณพร้อมจะเล่นเกมนี้...
ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”