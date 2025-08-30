xs
xsm
sm
md
lg

เรื่องย่อและเปิดโปรแกรม “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”

“THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ” ทุกวันพุธเวลา 20:30 น. เริ่มตอนแรก 10 ก.ย.นี้ ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22:30 น.

“GMMTV” เสิร์ฟซีรีส์รสชาติใหม่ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ” ที่จะพาทุกคนเปิดประตูทะลุมิติเข้าสู่เกมประลองปัญญา ที่ต่างต้องแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงชัยชนะ หา INSIDER ตัวจริง และร่วมกันไขปริศนาหาวิธีออกจากเกมนี้ให้ได้! ไปพร้อมกับเหล่าผู้เล่นทั้ง 8 คน นำทีมโดยนักแสดงสุดฮอตอย่าง “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี” ร่วมด้วยทีมนักแสดงมากฝีมือ “มิวนิค นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, อังเปา โอชิริส สุวรรณชีพ, พร้อมทีปกร ขวัญบุญ, ปูน มิตรภักดี, เตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร, มายเม่ ณิชาภา แพร่พีรกุล ฯลฯ” ที่จะมาชวนสัมผัสความท้าทาย ความสนุกครบรส ไปกับเกมสุดมันส์ที่เดิมพันด้วยชีวิตผ่านฝีมือการกำกับของผู้กำกับคุณภาพ “คีท กฤษดา คณิวิชาภรณ์” ซึ่งผลลัพธ์ของแต่ละเกมจะลุ้นระทึกขนาดไหน?
เมื่อลูกเต๋าหล่นลงพื้น... “เกม” นี้จึงเริ่มต้นขึ้น
“เกม” ที่ต้องต่อสู้
“เกม” ที่ต้องหักหลัง เพื่ออยู่รอด
เพราะ “เกม” นี้... มีชีวิตเป็นเดิมพัน
ถ้าคุณพร้อมจะเล่นเกมนี้...
ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”

































เรื่องย่อและเปิดโปรแกรม “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”
เรื่องย่อและเปิดโปรแกรม “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”
เรื่องย่อและเปิดโปรแกรม “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”
เรื่องย่อและเปิดโปรแกรม “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”
เรื่องย่อและเปิดโปรแกรม “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”
+12
กำลังโหลดความคิดเห็น