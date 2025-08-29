“ปิ่น-ชรินพร”สุดสนุก ได้แสดงละครพื้นบ้านครั้งแรก
ร่วมทัพนักแสดงจัดเต็มใน“เดชอสูรขันแก้วนพเก้า”
ช่อง7HDและค่ายสามเศียร ชวนแฟน ๆ สนุกกับ“เดชอสูรขันแก้วนพเก้า”ละครพื้นบ้านเรื่องใหม่จาก เทพนิยายวัดเกาะ ที่ยังไม่เคยทำมาก่อน จับนางเอกรุ่นใหม่“ปิ่น ชรินพร”ชิมลางละครแนวจักรวงศ์ครั้งแรก ร่วมด้วย อ๋อม ปัณชญา,โตโต้ ภูธนิน,โนลินปภาดา,มิตร มิตรชัย พร้อมทัพนักแสดงมากมาย
แฟนละครพื้นบ้านช่อง7HDเตรียมรับชมความสนุกแบบสดใหม่จากค่ายสามเศียรในละครเดชอสูรขันแก้วนพเก้าซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องราวจากเทพนิยายวัดเกาะโดยบุราณที่ยังไม่เคยถูกหยิบทำมาก่อน พร้อมจับนางเอกรุ่นใหม่ชรินพรเงินเจริญแสดงนำในละครแนวจักรวงศ์ครั้งแรก ร่วมด้วยปัณชญา สุวรรณกูฏ,ภูธนิน สินสมใจ,ปภาดา ประกอบเสียง,มิตร มิตรชัย,ปรเมษฐ์ ศิลปประภา,ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล,คมกริช เอกรัตน์,วงสวัสดิ์ สุริยะชัยวัฒนะ,นาตาลี สตีลลัท,กฤชสรเปรมปรีดิ์,ปอนด์ โอภาภูมิ,รมิตา รัตนภักดี,อิสซาเบล โคปิเต่,ชนุชตรา สุขสันต์,ประถมาภรณ์ รัตนภักดี,รัชโลทร ชูตระกูล,กุลปรียา ศรนิล,ปริญากร ปรุงจิตต์,ภัทราภรณ์ เมาลี,เรด วรนิษฐาและนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง
ซึ่งละครเรื่องนี้ มีการแต่งเพลงประกอบละคร ในชื่อเดียวกันว่าเดชอสูรขันแก้วนพเก้าแต่งคำร้อง-ทำนองโดยไพรัช สังวริบุตรควบคุมการผลิตละครโดยสยาม สังวริบุตรและสยม สังวริบุตรกำกับการแสดงโดยภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์ และศิรวิชญ์ สังวริบุตรโดยปิ่น-ชรินพรเล่าถึงการมาแสดงละครพื้นบ้านครั้งแรกว่า
“คือตอนแรกพี่ลอร์ด(สยม สังวริบุตร)กับพี่หลุยส์ (สยาม สังวริบุตร)ทักมาหา ว่าอยากให้ลองแสดง แล้วปิ่นก็รู้สึกว่าน่าสนใจจริงๆ เป็นการแสดงละครแนวใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยทำและก็ควรลองดูพอได้ไปแสดงรู้สึกสนุกมาก มีความใช้จินตนาการเยอะได้แต่งชุดไทย เครื่องหัว เครื่องประดับ ทุกอย่างแบบละครพื้นบ้านแท้ๆ เลยปิ่นชอบ สนุก แต่ว่าตอนแรกแค่กลัวเรื่องภาษาแต่พอได้มาเล่นจริงๆ แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยบทละครเป็นแนวคำพูดปกติของเราเลย แต่แค่บางคำเป็นคำราชาศัพท์ซึ่งบทไม่ได้ต้องพูดยาก เป็นละครเจ้ายุคใหม่ ดูทันสมัย ปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบันดูแล้วเข้าใจง่าย แต่ไม่ละทิ้งความเป็นละครพื้นบ้านเรื่องนี้มีนักแสดงเยอะมาก เป็นเรื่องราวของเหล่าเทพ อสูรตัวละครที่ปิ่นเล่น ชื่อ เพทายคาแรกเตอร์จะเป็นสาวหวาน เรียบร้อย น่ารัก แล้วก็จะไม่ได้มีอาวุธเหมือนคนอื่นเขา แต่อาวุธของเราคือดวงตา แบบปล่อยพลังออกมาจากดวงตา จ้องใครไปแล้วเขาก็จะพูดความจริงออกมาแล้วในเรื่องนี้ปิ่นจะต้องนิมิตถึงผู้ชายตลอด เหมือนฝันถึงชายคนหนึ่งอะไรแบบนั้น
พอแฟนคลับ แฟนละครที่เคยติดตามผลงานปิ่นเขารู้ว่าปิ่น ได้มาเล่นละครพื้นบ้าน เขาก็ตื่นเต้นกันนะคะ เป็นภาพการแสดงแนวใหม่ ๆ ที่เขาไม่เคยเห็นกันตอนที่มีการโปรโมตโปสเตอร์ละคร แล้วเป็นภาพปิ่นกับพี่อ๋อม แล้วก็น้องโนลิน กระแสแรงมาก คนคอมเมนต์ในโซเชียลส่วนมากก็จะเป็นแบบ อุ๊ย ดีใจจัง ละครเรื่องใหม่มาแล้ว แล้วก็ตื่นเต้นมาก รอดูเลยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่ารอติดตามกันตอนนี้ละครพร้อมออกอากาศให้ดูแล้วรอติดตามเป็นกำลังใจให้กันเยอะ ๆ นะคะ”
รับชมความสนุกของละคร"เดชอสูรขันแก้วนพเก้า"ได้ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา08.00น.เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง7HDกด35สดออนไลน์BUGABOO.TV
