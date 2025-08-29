เรื่องย่อ“เดชอสูรขันแก้วนพเก้า”
จากเทพนิยายวัดเกาะโดย บุราณ
ควบคุมการผลิต:สยาม สังวริบุตรและ สยม สังวริบุตร
กำกับการแสดง:ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์ และ ศิรวิชญ์ สังวริบุตร
ผลิต :บริษัท สามเศียร จำกัด
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา08.00น.ทางช่อง7HDกด35สดออนไลน์BUGABOO.TV
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรก วันเสาร์ที่30สิงหาคมนี้
เรื่องย่อ
ณ นครไตรตรึง อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในตำนาน พระโอรสพระธิดาฝาแฝดได้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางลางบอกเหตุและคำทำนายจากโหรทิพจักร คือ ผู้หนึ่งถือขันวิเศษ นามว่า ขันแก้ว อีกผู้หนึ่งถือแหวนเก้าอัญมณี นามว่า นพเก้า โดยทั้งคู่ถูกพรากจากกันตั้งแต่แรกเกิด
ขันแก้ว(ภูธนิน สินสมใจ)เติบโตขึ้นในป่าโดยได้รับการเลี้ยงดูจากพญาลิงแสนรู้ จนวันหนึ่งได้พบขันวิเศษซึ่งปลุกอสูรนามว่า วาริน(มิตร มิตรชัย)ให้ปรากฏขึ้น วารินขี้บ่น ขี้โม้ แต่มากความสามารถ และกลายเป็นคู่หูของขันแก้ว
นพเก้า(ปภาดา ประกอบเสียง)ในอีกด้านหนึ่ง ถูกเลี้ยงดูอย่างลึกลับพร้อมกับแหวนวิเศษอัญมณีเก้าเม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดมีพลังพิเศษซ่อนอยู่ เมื่อนางเริ่มเติบโต อัญมณีเหล่านั้นก็เริ่มปลุกพลัง และตัวตนของนางที่เปลี่ยนร่างเป็นบุคคลหลากหลาย อาทิ เพชรรัตน์(ปัญชญา สุวรรณกูฎ)มณีแดง(ภัทราภรณ์ เมาลี)มรกต(รัชโลธร ชูตระกูล)บุษราคัม(กฤชสร เปรมปรีดิ์)มุกดา(ประถมาภรณ์ รัตนภักดี)โกเมน(เรด วรนิษฐา)นิลกาล(กุลปรียา ศรนิล)ไพฑูรย์(ปริญากร ปรุงจิตต์)และ เพทาย(ชรินพร เงินเจริญ)
เมื่ออัญมณีทั้งเก้าถูกล่าจากศัตรูร้ายคือ สุริยะ(ปรเมษฐ์ ศิลปประภา)เทพตกสวรรค์ผู้อาฆาตแค้น และ โยคีดำ(ปอนด์ โอภาภูมิ)ผู้ใช้เวทมนตร์มืด ทั้งสองต้องการรวบรวมอัญมณี เพื่อครอบครองขันวิเศษ และกลายเป็นเทพอมตะ
การเดินทางแห่งมิตรภาพ ความรัก และการเสียสละ…ขันแก้วเดินทางร่วมกับเพื่อนคู่ใจอย่างตุ๊กกะตุ่น(ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล)และทหารทั้งสี่ ออกตามหาอัญมณี และค่อย ๆ พบกับร่างต่าง ๆ ของนพเก้า รวมถึง ศรีวิชัย(คมกริช เอกรัตน์)องครักษ์หนุ่ม ผู้เป็นทั้งเพื่อน และผู้ปกป้องนางมาตลอด แต่ละอัญมณี ถูกปลุกจากภารกิจแห่งชีวิต ความตาย การต่อสู้ และการให้อภัย บางร่างเสียชีวิต บางร่างพลีชีพ เพื่อให้อัญมณีส่งต่อถึงดวงสุดท้าย เพทาย
ในเวลาเดียวกัน ขันแก้วต้องตอบคำถามลึกลับจากอสูรกลางหนองน้ำเพื่อรับขันวิเศษ ขณะเดียวกันศัตรูอย่างโยคีดำและสุริยะก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมพรากอัญมณีไปทีละดวง กองทัพปีศาจโครงกระดูกบุกทำลายแคว้นต่าง ๆ ทุกฝ่ายต้องรวมพลังหยุดยั้งความมืดมิดนี้ให้ทันเวลา
ตำนานที่ยังหายใจ…นครไตรตรึง นครไพบูลย์ และแว่นแคว้นทั้งปวงกลับสู่ความสงบ ขันแก้วนพเก้ากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมะ ความกล้าหาญ และความรัก ตำนานของพวกเขาจบลงอย่างงดงาม...แต่จะถูกเล่าขานไปตลอดกาล
รายชื่อนักแสดง
ชรินพรเงินเจริญ:เพทาย
ปัณชญา สุวรรณกูฏ :เพชรรัตน์
ภูธนิน สินสมใจ:ขันแก้ว
ปภาดา ประกอบเสียง:นพเก้า
มิตร มิตรชัย :อสูรวาริน
ปรเมษฐ์ ศิลป :สุริยะ
ปิ่นปินัทธ์ นิธิศกุลไพศาล :ตุ๊กตุ่น
คมกริช เอกรัตน์ :ศรีวิชัย
วงสวัสดิ์ สุริยะชัยวัฒนะ :เนตรมานพ
นาตาลี สตีลลัท :ระงับเนตร์
กฤชสร เปรมปรีดิ์ :บุษราคัม
ปอนด์ โอภาภูมิ:โยคีดำ
รมิตา รัตนภักดี :ลักกะเพศ
อิสซาเบล โคปิเต่ :ชื่นอารมณ์
ชนุชตรา สุขสันต์ :ยักษ์มารตะไล
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี :มุกดา
รัชโลทร ชูตระกูล : มรกต
กุลปรียา ศรนิล : นิลกาล
ปริญากร ปรุงจิตต์ : ไพฑูรย์
ภัทราภรณ์ เมาลี : มณีแดง
เรด วรนิษฐา : โกเมน