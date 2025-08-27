“มิกค์-เจนนี่” จูงมือเสิร์ฟฟินใน “พรหมพยศ”
ช่อง 7HD พร้อมส่งละคร โรแมนติกดราม่า “พรหมพยศ” ลงจอ “มิกค์-เจนนี่” โคจรจับคู่ฟิน ควงกันเปิดใจ ชวนแฟน ๆ ติดตามความสนุก ลุ้นหัวใจไปกับ “พี่ก้าน-ไอ้แป้ง”
เตรียมฟินและอินไปกับเรื่องราวความรักวุ่น ๆ ในละคร พรหมพยศ ผลงานจากค่าย มีเดีย สตูดิโอ กับการพบกันอีกครั้งของ มิกค์ ทองระย้า ที่จะมาในบท “ก้าน” ผู้ช่วยนายช่างหนุ่มที่อบอุ่นและจริงใจ ประกบคู่ เจนนี่-ชยิสรา วัฒนะนาวิน ที่พลิกลุคมาในบท “แป้งร่ำ” หรือ “ไอ้แป้ง” สาวน้อยสุดห้าว ที่แอบมอบหัวใจให้ก้าน ว่าที่พี่เขยตั้งแต่เด็ก ร่วมด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง ได้แก่ ชาคริต บุญสิงห์, วินนี่ ผิวทอง, ชนกนันท์ เสนปิ่น, พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์, เกษรา วัฒนสังข์, ณศมน นิยมเดชา, พลพจน์ พูลนิล, ณัฐภัทร
จิรภาวสุทธิ์, วสุ แสงสิงแก้ว, น้ำทิพย์ เสียมทอง, สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, กัณพล ปรีดามาโนช และ ธนทัต คูณอเนกสิน
พรหมพยศ บทประพันธ์ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา บทโทรทัศน์โดย ปราณประมูล กำกับการแสดงโดย ศุภฌา ครุฑนาค เล่าเรื่องราวของ แป้งร่ำ (เจนนี่ ชยิสรา) สาวน้อยสุดห้าวที่ดันตกหลุมรัก ก้าน (มิกค์ ทองระย้า) ผู้ช่วยนายช่างประตูน้ำชลประทาน ที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้จากการจมน้ำตั้งแต่เด็ก แต่พรหมลิขิตครั้งนี้กลับเล่นตลก เมื่อพี่ก้านคนนี้ กำลังจะกลายมาเป็นว่าที่พี่เขยของเธอในไม่ช้า เสียงของหัวใจจะดังจนทำให้หวั่นไหว หรือเธอและเขาจะกลบฝังความรู้สึกทั้งหมดที่มีไว้ แล้วเดินตามโชคชะตาต่อไป ต้องมาติดตามไปพร้อมกัน
โดย มิกค์ ได้เผยความรู้สึกในการทำงานครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นเลยมิกค์ขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนนะครับ ตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ละครออกมาฟีดแบ็กกลับมาดีมาก ๆ เลยครับ ทุกคนจะบอกว่าเคมีของ ก้าน และ แป้งร่ำ ที่มาเจอกันทะเลาะกันดูแล้วน่ารักดี เป็นละครฟีลกู้ดที่ให้รอยยิ้ม อยากจะบอกว่าในเนื้อเรื่อง ก็จะมีอะไรมากกว่านี้ ซึ่งตัวละคร พี่ก้าน ของผมเขาเป็นสุภาพบุรุษมาก ๆ นะ เป็นคนอารมณ์ดี อารมณ์ขัน เป็นคนดีคนหนึ่งเลย ส่วนการได้กลับมาเจอกันกับน้องเจนนี่ เราห่างกันไป 3-4 ปีได้นะครับ ตั้งแต่ตอนสายเลือดสองหัวใจ วันนี้กลับมาเจอกันต้องบอกว่าน้องมีพัฒนาการการแสดงขึ้นเยอะมาก ๆ และน้องเป็นคนตั้งใจอยู่แล้ว ผมว่าเรื่องนี้บทของแป้งร่ำ เป็นการบ้านที่ยากสำหรับน้องเหมือนกันนะ เพราะตัวละครนี้ต้องแกร่ง ต้องเฟี้ยว ต้องคุมทุกคนได้ ซึ่งเจนนี่ทำได้ดีเลยครับ แล้วความที่เราสองคนสนิทกันอยู่แล้ว พอกลับมาทำงานด้วยกันก็เลยง่าย บรรยากาศในกองก็สนุกสนานครับ ผมอยากให้ทุกคนรอชมนะครับ ฉากฟิน ๆ เรามีแน่นอนและละครก็ครบรส มาเป็นกำลังใจให้พี่ก้าน แป้งร่ำ มาดูความแก่น การต่อปากต่อคำของทั้งคู่ รับรองสนุกแน่นอนครับ”
ขณะที่ เจนนี่ เปิดใจว่า “ในเรื่องเจนรับบท แป้งร่ำ หรือไอ้แป้งจะเป็นเด็กแก่น ๆ ซน ๆ เขาจะไม่กลัวอะไรเลย คิดอะไรก็จะแสดงออกมาอย่างนั้น เจนชอบตัวละครนี้นะคะ เขาเป็นคนรักครอบครัวมาก ๆ ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อให้คนที่เขารักมีความสุข ส่วนการกลับมาเจอกับพี่มิกค์อีกครั้งคือดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะเราเคยร่วมงานกันมาก่อน พอกลับมาเจอกัน ยิ่งทำให้การทำงานครั้งนี้มันง่ายขึ้นมาก แล้วพี่มิกค์ก็เป็นพี่ที่น่ารักค่ะ คือทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง เราใส่สุดกันเต็มที่ แบบว่า ทำงานก็เต็มที่ เล่นก็เต็มที่เหมือนกัน เชื่อว่าถ้าแฟนละครได้ชม จะได้เห็นบรรยากาศของความสุขแน่นอนค่ะ เจนขอฝากทุกคนติดตามชม พรหมพยศนะคะ เจนเชื่อว่าทุกคนจะมีรอยยิ้ม เมื่อได้ชมเรื่องนี้แน่นอนค่ะ”
เรื่องราววุ่น ๆ ของพรหมลิขิตกับรักแรก จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามความสนุก ในละคร “พรหมพยศ” ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.40 น. เริ่มออกอากาศตอนแรก วันจันทร์ที่ 1 กันยายนนี้ ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดบนเว็บไซต์ www.ch7.com และรับชมย้อนหลังบนแอป TrueVisions NOW