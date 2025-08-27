เรื่องย่อ “พรหมพยศ”
บทประพันธ์ : ชูวงศ์ ฉายะจินดา
บทโทรทัศน์ : ปราณประมูล
กำกับการแสดง : ศุภฌา ครุฑนาค
แนวละคร : โรแมนติกดราม่า
ผลิต : บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.40 น. ทางช่อง 7HD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 1 กันยายนนี้
เรื่องย่อ
แป้งร่ำ (ชยิสรา วัฒนะนาวิน) ลูกสาวคนเล็กของ ผู้ใหญ่เข็ม (วสุ แสงสิงแก้ว) มีท่าทีห้าว แก่น เซี้ยว เหมือนเด็กผู้ชาย แป้งร่ำแอบหลงรัก ก้าน (มิกค์ ทองระย้า) ผู้ช่วยนายช่างประตูน้ำชลประทานตั้งแต่ยังเด็ก เพราะในวัยเด็กก้านเคยช่วยชีวิตเธอไว้จากการจมน้ำ แป้งร่ำตกหลุมรักก้านตั้งแต่วันนั้น
แต่ความรักของเด็กน้อยก็มีอุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้น เพราะหลังจากนั้นไม่นาน ก้านก็กลายมาเป็นคู่รักของ น้ำอบ (วินนี่ ผิวทอง) พี่สาวคนรองของเธอ แป้งร่ำจึงพยายามแปรความรักแรกพบ กลายเป็นความจงรักภักดี ช่วยทำทุกวิถีทางให้ก้านและน้ำอบสมหวังในรักและแต่งงานกัน แต่ปัญหาก็ติดตรงที่พี่สาวคนรองเสน่ห์แรงคนนี้ ยังคิดว่าก้านยังไม่เหมาะสม ทั้งฐานะและเงินทอง เธอจึงยังคงมองก้านเป็นตัวเลือกและมองหาชายหนุ่มที่มีฐานะรวยและดูดีเหมาะสมอยู่เสมอ จนได้มาเจอกับ ปลัดขจร (พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์) คู่หมั้นของ เกสร (ณศมน นิยมเดชา) ลูกสาวของ กำนันบูรณ์ (ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย) เธอก็รู้สึกสนใจเขาทันที
ปลัดขจรสนใจน้ำอบตามประสาหนุ่มเจ้าชู้ แต่เขาก็ดูแลเกสรมากกว่า เพราะเห็นแก่ประโยชน์ที่จะได้รับจากกำนันบูรณ์ แป้งร่ำรู้ว่าน้ำอบสนใจปลัดขจร ก็อดสงสารก้านไม่ได้ จึงลุกขึ้นมาวางแผนให้น้ำอบเห็นธาตุแท้ความเจ้าชู้ของปลัดขจร และเป็นกามเทพให้ก้านสมหวังกับน้ำอบโดยเร็ว โดยมี น้ำมนตร์ (ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์) น้องชายคนสุดท้องคอยช่วยเหลือเธอ
แต่ในขณะนั้นก็เกิดเรื่องเมื่อ น้ำหอม (ชนกนันท์ เสนปิ่น) พี่สาวคนโต ตัดสินใจหนีไปกับ สมนึก (ชาคริต บุญสิงห์) เพราะสมนึกถูกเถ้าแก่เล้ง (กัณพล ปรีดามาโนช) ส่งคนมาทำร้าย เพราะไม่พอใจที่น้ำหอมคนที่เขาหมายปอง กลับรักกับสมนึกคนขับรถของตัวเอง แถมยังใส่ร้ายว่าสมนึกปล้นร้านทองของเขาอีก ก้านที่ทราบเรื่อง ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ทั้งสองพ้นคำครหาว่าหนีตาม
แต่เป็นเพียงการหนีไปเพราะถูกคนชั่วใส่ร้าย ผู้ใหญ่เข็มทราบเรื่องลูกสาวหนีไปก็เสียใจหนัก แต่ก้านก็ช่วยไกล่เกลี่ยและพาญาติผู้ใหญ่มายืนยันว่าน้ำหอมไม่ได้หนีตามสมนึก แต่ย้ายไปที่บ้านญาติเขาเพื่อหลบภัย แป้งร่ำยิ่งประทับใจก้านมากขึ้น และพยายามเชียร์ให้ก้านรีบทำคะแนนเอาใจน้ำอบ เพื่อให้น้ำอบยอมแต่งงานกับเขาไว ๆ แต่ไม่ว่าทำเท่าไหร่ ก้านก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักน้ำอบ แต่คนที่เขารักจริง ๆ คือแป้งร่ำ
ส่วนน้ำอบถึงแม้แป้งร่ำจะพยายามเปิดโปงว่าปลัดขจรเจ้าชู้ แต่ลึก ๆ ในใจน้ำอบยังโหยหาปลัดขจร จนในวันหนึ่งปลัดขจรขับรถไปส่งน้ำอบที่บ้าน แต่ระหว่างทางน้ำอบกลับถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บ และยังจับตัวไม่ได้ แต่การคาดการณ์ของตำรวจก็มองว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมาจากความหึงหวง แป้งร่ำวางแผนจับตัวคนร้ายโดยการเอาตัวเองไปอ่อยปลัดขจร เพื่อล่อให้คนร้ายตัวจริงออกมาจัดการเธอ และในระหว่างนั้นแป้งร่ำก็พยายามช่วยให้ก้านสมหวังกับน้ำอบไปด้วย
แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อน้ำอบเผลอมีสัมพันธ์กับปลัดขจรจนตั้งท้อง และปลัดขจรดูไม่มีทีท่าจะรับผิดชอบน้ำอบ แต่น้ำอบก็ยังคอยเขาด้วยความหวัง จนวันที่ก้านมาขอน้ำอบแต่งงาน เธอก็ขอให้เขาออกบวชก่อนจะแต่ง เพื่อยืดเวลาให้ปลัดขจรมาสู่ขอเธอ ก้านแอบดีใจ เพราะรู้ใจตัวเองว่ารักแป้งร่ำ แต่ที่ยอมแต่งงานกับน้ำอบ เพราะคำขอของแป้งร่ำ ส่วนแป้งร่ำตัดสินใจนัดเดทกับปลัดขจร และให้เขาพาขับรถอวดคนรอบเมือง เพื่อล่อให้คนร้ายที่ทำร้ายน้ำอบออกมา
แผนการจับตัวคนร้ายจะสำเร็จหรือไม่ ความรักของแป้งร่ำและก้านจะลงเอยกันได้อย่างไร ติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
มิกค์ ทองระย้า : ก้าน
ชยิสรา วัฒนะนาวิน : แป้งร่ำ
ชาคริต บุญสิงห์ : สมนึก
วินนี่ ผิวทอง : น้ำอบ
ชนกนันท์ เสนปิ่น : น้ำหอม
พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ : ปลัดขจร
เกษรา วัฒนสังข์ : จำเรียง
ณศมน นิยมเดชา : เกสร
พลพจน์ พูลนิล : สารวัตรพิชิต
ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์ : น้ำมนตร์
วสุ แสงสิงแก้ว: ผู้ใหญ่เข็ม
น้ำทิพย์ เสียมทอง : แม่ดอกไม้
สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์ : พงษ์
ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย : กำนันบูรณ์
กัณพล ปรีดามาโนช : เถ้าแก่เล้ง
ธนทัต คูณอเนกสิน : เสี่ยรอง