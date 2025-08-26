“เจมส์-เบลล่า”คัมแบ็ค!“เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง”ฮา-ซึ้ง-บู๊ ครบรส
แฟนละครเตรียมกรี๊ดลั่นจอ!เมื่อเจมส์ จิรายุและเบลล่า ราณีโคจรมาพบกันอีกครั้งในละครพีเรียดคอมเมดี้ฟอร์มใหญ่“เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง”ทางช่อง3ฝีมือผู้จัดและกำกับของวรวิทย์ ศรีสุภาพ ค่ายมัม แอนด์ อัสงานนี้ไม่ใช่แค่การกลับมาของคู่“จิราณี”ที่หลายคนคิดถึง แต่ยังเป็นการเปิดมุมใหม่ ที่พระเอกหนุ่มเจมส์ได้มาเล่นคอมเมดี้แบบเต็มตัวครั้งแรก พร้อมความเข้มข้นของเนื้อเรื่องที่ผสมกับโรแมนติก คอมเมดี้แอคชั่น ดราม่าเป็นความอบอุ่นเฮฮา และทีมนักแสดงมากฝีมือตบเท้ามาสร้างความสนุกอีกเพียบ อาทิไอซ์ ภาณุวัฒน์,แพร์ พิชชาภา,แบม สราลี,บอล กัมมัญญ์,เดี่ยว สุริยนต์,ชาย ชาตโยดม,นุ่น ดารัณ,โย่ง เชิญยิ้ม,สามารถ พยัคฆ์อรุณ ฯลฯ เริ่มออกอากาศตอนแรกวันพุธที่3กันยายนนี้
“เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง”เรื่องราวของนายฮ้อยคำดวงที่ต้องคุมควายมาขายที่เมืองทุ่งใหญ่แทนพ่อซึ่งป่วยหนัก ขณะที่ขุนเอกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคนเจรจาซื้ออาวุธปืนกับฝรั่งเพื่อปกป้องเมืองที่กำลังจะถูกรุกรานจากศรีชายจอมโจรขมังเวทย์ เวลาเดียวกันภริยาเจ้าเมืองก็ถึงแก่อนิจกรรม ตามกฎของเมืองลูกชายคนโตที่ยังโสดของขุนนางทุกคน ต้องบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณหญิง ขุนเอกก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่คุณพระช่วยผู้เป็นพ่อเห็นว่าถ้าขุนเอกบวช การเจรจาซื้อขายอาวุธปืนจะตกไปอยู่ในมือฝั่งขุนนางฉ้อฉล จึงโกหกไปว่าขุนเอกไม่โสดแต่งงานแล้ว เพื่อไม่ให้อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องบวชภารกิจตามหาเมียกำมะลอจึงเริ่มขึ้น และบังเอิญว่าขุนเอกได้เจอกับนายฮ้อยคำดวงที่เอาควายมาส่งพอดี ขุนเอกจึงเปิดการเจรจาขอให้คำดวงมาเป็นเมียหลอกๆจนกว่าภารกิจซื้ออาวุธปืนจะสำเร็จเรียบร้อย
เจมส์ จิรายุเล่าถึงการทำงานและบทบาท “ขุนเอก”ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างจากเดิมมาก เพราะต้องสวมบทขุนนางที่มีความสุขุม นุ่มลึก และเต็มไปด้วยความรักชาติ“บทนี้มีภารกิจใหญ่คือหาซื้ออาวุธปืนมาปกป้องบ้านเมือง แต่ปัญหาคือมันมีเรื่องคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้ทั้งไหวพริบและกำลังไปพร้อมกัน เรื่องนี้นอกจากฉากบู๊ที่จัดเต็ม บอกเลยว่าการเล่นคู่กับเบลล่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญ เพราะความยากคือเราต้องเล่นด้วยความจริงจัง แต่พอมาเจอกันมันดันกลายเป็นคอมเมดี้โดยธรรมชาติ ตอนถ่ายจริงเคยมีซีนที่เบลล่าจะล้ม แล้วหัวมาชนกันจริง ๆ จนผมหัวโน เป็นโมเมนต์ที่ทั้งขำทั้งเจ็บไปพร้อมกันทำให้ผมกับเบลล่าต้องมาปรึกษากันว่าเราสองคนจะเล่นไปทิศทางไหนดี”
ด้านเบลล่า ราณีก็เล่าถึงบทบาท“อีนางคำดวง”และการทำงานในเรื่องนี้ว่า“เบลเป็นนายฮ้อยสาวที่คุมควายมาขายแต่สุดท้ายกลับต้องมาเป็นเมียกำมะลอของขุนเอก แล้วต้องเรียนรู้การเป็นกุลสตรีอีกด้วยมันเหมือนชีวิตจริงที่ต้องสวมหลายบทบาทและสิ่งที่ยากที่สุดคือการพูดภาษาอีสาน ตอนแรกคิดว่าไม่ยาก แต่พอเจอจริง ๆ ต้องพูดยาว ๆ ติดต่อกัน บวกกับการแสดงอารมณ์ไปด้วย มันกลายเป็นความท้าทายที่หนักมากในส่วนฉากบู๊ที่ต้องเจอมีทั้งการยิงหน้าไม้ บั้งโบ๊ะขี่ควายและการต่อสู้หลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างหมัดเขี้ยงควาย เหนื่อยแต่สนุกมากค่ะแถมเรื่องนี้ได้ทำงานร่วมกับ“บัวลอย”ควายคู่ใจในเรื่องด้วยต้องบอกว่าทุกครั้งที่เข้าฉากด้วยกันเบลจะต้องไหว้เขาก่อนขอให้ทุกอย่างราบรื่นเพราะควายค่อนข้างควบคุมยากและเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองแต่พอผ่านไปได้ก็รู้สึกผูกพัน เหมือนเขาเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนของเรื่องเลย”
เมื่อถามถึงการกลับมาเจอกันในฐานะพระนางอีกครั้ง ทั้งคู่ต่างยิ้มและยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คือความสนุกและความท้าทายใหม่ ๆ ที่ผู้ชมจะได้เห็นด้านเจมส์บอกว่า“เคมีของเรามันออกมาไม่เหมือนเดิม มีทั้งจริงจัง ตลก และอบอุ่นผสมกัน”ส่วนเบลล่าเสริมว่า“ละครเรื่องนี้มันครบรสมากจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบู๊ โรแมนติก ดราม่า หรือคอมเมดี้ แถมยังมีเซอร์ไพรส์ที่ผู้ชมคาดไม่ถึงแน่นอน”
ติดตามชมละคร“เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง”ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา20.30น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3Plus เริ่มตอนแรก วันพุธที่3กันยายนนี้