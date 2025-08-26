เรื่องย่อ“เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง”
บทประพันธ์ :พลอยชื่น–สมภพ เวชชะ
บทโทรทัศน์ :กู๊ด ฟีลลิ่งทีม และ สมภพ เวชชพิพัฒน์
กำกับการแสดง :วรวิทย์ ศรีสุภาพ
แนวละคร:โรแมนติก คอมเมดี้ แอคชั่น ย้อนยุค
อำนวยการดำเนินงาน:วรวิทย์ ศรีสุภาพ
บริษัทผู้ดำเนินงานละครโทรทัศน์:มัม แอนด์ อัส จำกัด
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา20.30น.ทางช่อง3
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกวันพุธที่3กันยายน2568
เรื่องย่อ
นายฮ้อยคำดวง(ราณี แคมเปน)ต้องคุมฝูงควายมาจากภาคอีสานแทน นายฮ้อยหยด(โย่ง เชิญยิ้ม)ผู้เป็นพ่อซึ่งกำลังป่วยหนัก โดยนำควายมาส่งยังเมืองทุ่งใหญ่ ที่กำลังเกิดเรื่องเศร้าด้วยคุณหญิงของท่านเจ้าเมืองถึงแก่อนิจกรรม ตามกฎของเมืองทุ่งใหญ่ ขุนนางทุกคนต้องส่งบุตรชายคนโตที่ยังโสด มาร่วมบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณหญิง
ขุนเอกอิทธิฤทธิ์(จิรายุ ตั้งศรีสุข)กำลังทำงานราชการสำคัญก็เข้ากฎที่ต้องบวชอุทิศส่วนกุศลด้วย คุณพระช่วย(ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ)ผู้เป็นพ่อเห็นว่าถ้าขุนเอกไปบวช จะทำให้งานราชการสำคัญเสียหาย จึงประกาศในที่ประชุมขุนนางไปว่าขุนเอกไม่โสด มีเมียแล้ว ตั้งแต่คราวไปราชการที่บางกอกภารกิจตามหาเมียกำมะลอจากบางกอกของขุนเอกจึงเกิดขึ้น
ขณะกำลังเข้าตาจนขุนเอกได้เจอกับนายฮ้อยคำดวงซึ่งมาส่งควายที่บ้านพอดี ขุนเอกจึงเจรจากับคำดวงขอให้มาเล่นละครเป็นเมียกำมะลอ โดยมีเงินก้อนใหญ่เป็นรางวัลรวมทั้งของหายากคือโสมทองคำ ซึ่งคำดวงอยากได้เพื่อไปรักษาพ่อที่ป่วยของเธอ เธอจึงยอมเล่นเป็นเมียของขุนเอกไปตามน้ำ
แต่สิ่งที่ยากกว่าคือ การฝึกนายฮ้อยสาวจอมห้าว ให้เป็นกุลสตรีผู้สูงศักดิ์จากบางกอกเรื่องในบ้านว่ายุ่งแล้ว เรื่องนอกบ้านยังยุ่งกว่า เมื่อขุนโจรศรีชาย(สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล)ซ่องสุมกำลังเพื่อปล้นเมือง!ท่านเจ้าเมืองแต่งตั้งให้ขุนเอกเป็นหัวหน้าทีมเจรจาซื้อปืนกับฝรั่งเพื่อปกป้องเมือง โดยมี ขุนเม่น(กัมมัญญ์ กลมแก้ว)ศัตรูทางการเมืองตัวฉกาจหวังแย่งชิงตำแหน่งนี้ จึงหาทางจะเปิดโปงการแต่งงานกำมะลอของขุนเอกและคำดวง เพราะขุนเม่นหวังจะได้ค่านายหน้าจำนวนมหาศาลจากการซื้อปืน
ตามสัญญาคำดวงต้องอยู่ช่วยขุนเอกจนการเจรจาซื้อปืนกับฝรั่งสำเร็จเรียบร้อย เธอถึงได้เป็นอิสระเอาโสมทองคำกลับไปรักษาพ่อ ระหว่างนั้น ยี่สุ่น(สราลี ประสิทธิ์ดำรง)คนรักเก่าของขุนเอกก็กลับเข้ามาสร้างเรื่องวุ่นวายให้ชีวิตของขุนเอกและคำดวง
ทั้งศึกรบจากขุนโจรขมังเวทย์ ทั้งศึกรักสามเส้าต่างประดังประเดเข้ามาขุนเอกและคำดวงต้องช่วยกันแก้ทั้งปมความรัก ปมการเมือง ทั้งคู่ต้องร่วมกันฝ่าฟันจนความรักของคนทั้งสองค่อยๆ ผลิบานขึ้นในใจจนแยกจากกันไม่ได้ชั่วนิรันดร์
รายชื่อนักแสดง
จิรายุ ตั้งศรีสุข:ขุนเอก
ราณี แคมเปน:คำดวง
ภาณุวัฒน์เปรมมณีนันท์ :คุณพระสมิง
สราลี ประสิทธิ์ดำรง :ยี่สุ่น
พิชชาภา พันธุมจินดา :ผิง
กัมมัญญ์ กลมแก้ว :ขุนเม่น
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ:คุณพระช่วย
ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย :คุณพระเมฆ
โย่ง เชิญยิ้ม :นายฮ้อยหยด
สามารถพยัคฆ์อรุณ :หมอย้อย
สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล :ศรีชาย
ณปภา ตันตระกูล :ผกา
หมวย ชวนชื่น :หยิบ
จักรพันธ์ จันโอ:หมู่บุญชัย
อธิวัฒน์สนิทวงศ์ ณ อยุธยา :พระยาจำรุญ
ดารัณ ฐิตะกวิน :น้ำอบ
ฐกฤต ตวันพงค์ :ขาม
ธารา ทิพา :หมอนุ่ม
นฤมล พงษ์สุภาพ :แม่กี
จิ้ม ชวนชื่น :คุณพระยง