Review ซีรีส์ : “Beyond the Bar” เกมกฎหมายของ ‘มือใหม่’ สะท้อนโลกยุติธรรมยุคใหม่ได้เฉียบคม!

วงการ K-Series ไม่หยุดนิ่งนำเสนอเรื่องราวแนวกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรม (Legal Drama) แต่ละปีจะได้เห็นแง่มุมใหม่ ๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถ่ายทอดในแง่มุมที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่เรื่องราวสุดดาร์กในศาลเยาวชน อัยการทหาร จนถึงทนายที่มีภาวะออทิสติกสเปกตรัม เช่นเดียวกับปีนี้ “Beyond The Bar | มือใหม่เกมกฎหมาย” ซีรีส์เรื่องล่าสุดที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอีกครั้ง ด้วยการพาผู้ชมไปสำรวจโลกของบริษัทกฎหมายเอกชนยักษ์ใหญ่ (Big Law Firm) ที่ขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมและจรรยาบรรณบนความท้าทายในทุกย่างก้าว
เราชวนคุณไปเจาะลึก 3 ประเด็นหลักที่ทำให้ Beyond The Bar เป็นซีรีส์กฎหมายที่เราอยากให้คุณดู!
เบื้องหลังประตูสู่ ‘ยุลลิม’ โลกของบริษัทกฎหมายที่ไม่ใช่แค่ในตำรา
สิ่งที่ทำให้ Beyond The Bar (มือใหม่เกมกฎหมาย-2025) แตกต่างจากซีรีส์ Legal Drama เรื่องอื่น ๆ คือการนำเสนอภาพการทำงานในบริษัทกฎหมายระดับท็อป 5 ของประเทศเกาหลีใต้อย่าง ‘ยุลลิม’ (Yullim) ได้อย่างสมจริงและเข้มข้น ซีรีส์ไม่ได้เน้นแค่ฉากว่าความในศาลที่ดุเดือดเท่านั้น แต่ยังพาไปเห็น ‘เกมการเมือง’ และเบื้องหลังที่ซับซ้อนยิ่งกว่า
Beyond The Bar เป็นเรื่องราวของ คังฮโยมิน (รับบทโดย จองแชยอน) ทนายสาวฝึกหัดแห่งยุลลิมที่คว้าอันดับหนึ่งจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล มาด้วยความอัจฉริยะและวาทกรรมที่โดดเด่น ทำให้เธอเนื้อหอมอย่างมากในบริษัทกฎหมายยักษ์ใหญ่หลายแห่ง เมื่อเธอต้องมาร่วมทีมกับ ยุนซอกฮุน (รับบทโดย อีจินอุค) ทนายความสุดเนี้ยบจอมเย็นชาและเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายคดีความ ทำให้พวกเขากลายเป็น Strong Team ที่แข็งแกร่งและน่ากลัวในสายตาของคู่ต่อสู้
แต่ถึงจะเก่งกาจแค่ไหน ทั้งสองก็สะท้อนความเป็นมนุษย์ที่ต่างก็มีปมฝังใจในอดีตไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไป ยุนซอกฮุนเป็นบทพิสูจน์ของความพยายาม ความมีวินัยเป็นเลิศ และความเนี้ยบในทุกรายละเอียด แม้เขาจะพ่ายแพ้ให้กับชีวิตครอบครัวที่พังทลาย แต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ในเรื่องการทำงาน ขณะที่คังฮโยมินก็เป็นบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ และความซื่อสัตย์ แม้จะบกพร่องทางวินัย ประสบการณ์น้อย และไม่เนี้ยบเท่ากับยุนซอกฮุน แต่เธอก็ชนะใจเขาในเรื่องความเฉลียวฉลาดและความทุ่มเทในการทำงาน
เรื่องราวพาเราเข้าสู่ “การแข่งขันของทนายจบใหม่” (Junior Associates) เราจึงได้เห็นภาพการแข่งขันของเหล่าทนายฝึกหัดที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อสร้างผลงานให้เข้าตาบริษัท รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่กดดันในยุลลิม ซึ่งไม่ใช่ที่สำหรับคนอ่อนแอ ทุกชั่วโมงทำงานมีมูลค่าเป็นเงินมหาศาล ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการสิ้นสุดของอาชีพ ขณะที่ซีรีส์ก็สะท้อนความเหลื่อมล้ำและระบบชนชั้นในบริษัทกฎหมายเช่นกัน มีคำเรียกขานมนุษย์ (กิน) เงินเดือนไปวัน ๆ ที่เอาเปรียบคนอื่น การกลั่นแกล้ง ข่มเหง หรือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า อุดมการณ์ความยุติธรรมมักสวนทางกับผลประโยชน์ของลูกความและบริษัท
นอกจากนี้ซีรีส์ยังนำเสนอ “ความสัมพันธ์ระหว่าง Mentor และ Mentees” ที่ไม่ใช่แค่การสอนงาน แต่เป็นการเดิมพันอนาคตของกันและกัน Beyond The Bar ได้ทลายภาพจำของทนายความที่สวมชุดครุย ขึ้นว่าความในศาลเพียงอย่างเดียว แต่สะท้อนให้เราเห็นว่า สงครามที่แท้จริงอาจเกิดขึ้นบนโต๊ะประชุมหรือการเจรจา ที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของคดีมูลค่าหลายพันล้านวอนให้จบลงได้อย่าง win-win สำหรับคู่ความทั้งสองฝ่าย
คดีความแห่งยุคสมัย: เมื่อกฎหมายต้องวิ่งไล่ตามความโหดร้ายของสังคม
แน่นอนว่า หัวใจสำคัญของซีรีส์กฎหมายอยู่ที่คดีความน่าติดตาม และ Beyond The Bar ก็ทำการบ้านมาอย่างดี ในการหยิบยกประเด็นทางสังคมร่วมสมัยที่กฎหมายปัจจุบันยังคงต้องตีความและหาคำตอบมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ แม้แต่ละตอนจะเป็น “Case of the Week” สะท้อนปัญหาของผู้คนในโลกยุคใหม่ แต่สุดท้ายหลายคดีก็จบแบบ happy ending ให้อารมณ์แบบฟีลกูดละครคุณธรรมกันไป
ในแต่ละตอนซีรีส์จะสอดแทรกประเด็นทางสังคมที่เปราะบาง เชื่อมโยงเข้ากับปมฝังใจในอดีตของตัวละครหลัก อย่าง การทารุณกรรมเด็ก พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกที่เรียกว่า “Parental Over-Involvement” การที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของลูกมากเกินไป โดยเฉพาะ ‘คังฮโยมิน’ และ ‘ยุนซอกฮุน’ ที่หลายคนอาจมองว่าพวกเขาช่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ แต่จริง ๆ แล้วความแหว่งวิ่นของชีวิตก็เป็นแผลใจ ที่พวกเขาได้รับการเยียวยาผ่านการว่าความชนะคดีต่าง ๆ ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตของพวกเขาเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีคดีความอื่น ๆ ที่สะท้อนปัญหาสังคม อย่างการลักลอบใช้แก๊สฟรีของเจ้าของกิจการเล็ก ๆ ที่บ่งบอกถึงความเห็นแก่ตัวและเอารัดเอาเปรียบของคนตัวเล็ก ๆ ที่ใช้ความน่าสงสารเป็นเหยื่อในการทำร้ายธุรกิจรายใหญ่ หรือ ‘Complete Plagiarism’ (การลอกเลียนแบบ) ในวงการศิลปะ ที่นำผลงานทั้งหมดของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์และผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ซีรีส์ไม่ตัดสินว่าฝ่ายไหนถูกหรือผิดเพียงอย่างเดียว แต่นำเสนอข้อถกเถียงทางกฎหมายและศีลธรรมจากหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้ชมคิดตามและตระหนักว่า ‘ความยุติธรรม’ ในโลกปัจจุบันนั้นซับซ้อนและมีสีเทาปะปนอยู่เสมอ และบางครั้งเราอาจต้องใช้วิธีเทา ๆ ในการปราบคนเทา ๆ ให้โหดร้ายทารุณยิ่งกว่าคำพิพากษาของศาล
ความรู้สึกหลังดู ‘มือใหม่เกมกฎหมาย’ บอกต่อ หรือพอก่อน!
Beyond The Bar เป็นซีรีส์เกาหลีที่ให้มากกว่าแค่เรื่องราวในบริษัททนายความ แต่ยังสะท้อนแง่มุมต่าง ๆ ของสังคมและกระบวนการยุติธรรมได้เป็นอย่างดี ซีรีส์แนวกฎหมายในอดีตมักเน้นการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด แต่ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ซีรีส์แนวนี้มีแนวโน้มที่จะขยับไปสำรวจ “ช่องโหว่ของระบบ” มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างทางกฎหมาย การคอร์รัปชันในองค์กร หรือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรม
ความน่าสนใจอีกอย่างคือ เราจะได้เห็นตัวละครจากวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมากขึ้น เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics) หรือจิตแพทย์นิติเวช (Forensic Psychiatrist) ที่ใช้ความรู้ทางการแพทย์และจิตวิทยามาประกอบกับหลักกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรม
ซีรีส์ยังเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ทั้งมิตรภาพ การแข่งขัน และความขัดแย้งระหว่างการทำงาน แม้ตัวร้ายจะดูแบนไปสักนิดและหลายตอนจบแบบ happy ending ไปนิด ชนิดไม่ทิ้งปมใด ๆ ให้เชื่อมโยงต่อได้เลย เหมือนผู้กำกับฯ ต้องการสร้างซีรีส์ Legal Drama ที่สอดแทรกความโรแมนติกและอารมณ์ฟีลกู้ดในตอนท้ายของแต่ละเคส เลยทำให้ประเด็นอาจดูเบาจนเกินไปสำหรับคอซีรีส์แนวนี้ที่เจออะไรหนัก ๆ สะใจมาหลายเรื่อง
แต่เราก็อยากให้คอซีรีส์แนว Legal Drama เปิดใจให้ซีรีส์เรื่องนี้ เพราะเป็นอีกมุมมองหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวของนักกฎหมาย ที่ไม่ได้มีแค่ด้านการต่อสู้บนชั้นศาลเพียงด้านเดียว “Beyond The Bar | มือใหม่เกมกฎหมาย (2025)” เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนโลกแห่งความจริง ที่กฎหมายต้องวิ่งไล่ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี และที่สำคัญเมื่อ ‘ชีวิต’ กับ ‘งาน’ เป็นสองสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกัน มีแค่คุณเท่านั้นที่ต้องหาสมดุลให้เจอ รับชมซีรีส์ 12 ตอนได้ทาง Netflix
ร้อยเรียงเรื่องราว : รัสรินทร์ สุนทรกลมรัศมิ์
อ้างอิงภาพ : https://www.hancinema.net/
