โครงเรื่องย่อภาพยนตร์ซีรีส์:“คู่เตะแข้งบิน“
กำกับการแสดง :“บอมบ์-อัศจรรย์ สัตโกวิท
ภาพยนตร์ซีรีส์สร้างสรรค์สังคม แนวSport and Inspiration
ผลิต :เสือสยาม สตูดิโอซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันคืนวันศุกร์ เวลา22.25- 23.25น.สดได้ทาง ช่อง3HDและทางมือถือกด3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกวันศุกร์ที่22สิงหาคม นี้
โครงเรื่องย่อ
“พลุ”เด็กหนุ่มวัย16ปี ผู้มีพรสวรรค์ ในเชิงลูกหนังขั้นเทพ ตัดสินใจเดินตามความฝันที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ที่ได้รับทุนเรียนฟรีจากโรงเรียนเอกชนในตัวจังหวัดนครศรีฯ แต่ด้วยเป็นเด็กบ้านนอกทำให้พลุโดนดูถูก กลั่นแกล้ง แต่ปัญหาใหญ่คือการปิดบังความลับในเรื่องที่ต้องใส่รองเท้าข้างเดียวในการเตะฟุตบอล จนทำให้พลุไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้เก่งเหมือนเคย แต่ความอดทนไม่ย่อท้อ อีกทั้งได้การช่วยเหลือจาก โค้ชดำ ยอดโค้ชที่กำลังสร้างทีมนักเตะเยาวชนกับ“อาริม”เพื่อนชาวมุสลิมจึงทำให้พลุสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้โดยเฉพาะได้เรียนรู้การให้อภัย“ศัตรู”และก่อให้เกิดมิตรภาพและสามัคคีจนนำมาสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
นักแสดง
ดาวเด่นนักกีฬา
“โจนาธาร เข็มดี”กองหลังทีมชาติไทยจากสโมสรRatchaburi FC
วีเซนเต้-จรัสรวี วุฒิเจริญสุข (นักฟุตบอลเยาวชน ทีม การท่าเรือ):พลุ
อิท-ขจรศักดิ์ สักกะณรงค์(นักฟุตบอลโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)
พีค-พิชญะ ชัยวรางกุล นักฟุตบอลเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมทีมชาติไทยU17
สแนค-ธีรเดช ชนะสุวรรณดำรง ฯลฯ
นางเอกดาวรุ่งหน้าใหม่ ไข่มุก-ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล:แก้มหอม
โก๊ะตี๋ ชัยกฤต อ่อนละม้าย:โค้ชดำ
นพดลทรงแสง( จิ้ม ชวนชื่น):มาโนช
ต็อก ศุภกรณ์กิจสุวรรณ:โค้ช เฟอร์กี้
จุ๊บแจง ชาลีจังหาญ:พัชราภา
เอ-วีระชัย หัตถโกวิท:บังดุล
เกรียงศักดิ์เหรียญทอง(อาเกรียง-พันธมิตร) :เสี่ยติ่ง
สนธยา ชิดมณี:เจริญ
โก้-ธีรศักดิ์พันธุจริยา: ครูแทมน
ชมตัวอย่างความสนุกก่อนใครได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=3AdUpWum9-0