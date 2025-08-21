เรื่องย่อรายตอน“ยัยปลาไหลกับนายไฮโซ”
บทประพันธ์ :กานต์สินี พิทักษ์วงษ์
บทโทรทัศน์ :ศุภวรรณ ทองขลิบ,เหมือนฝัน ชาวเหนือ
กำกับการแสดง :วิชิต วัฒนานนท์
ดูแลการดำเนินงาน:ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ แห่งค่ายมายน์ แอท เวิร์คส์
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา19.00น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรก วันศุกร์ที่22สิงหาคม2568
ตอนที่1(วันศุกร์ที่22สิงหาคม2568)
ฟ้ามุ่ย(หญิงอาณดา)เป็นหลานสาวของยายรื่น(หน่อยณัฐนี)ร่างทรงเจ้าแม่ปลาไหลเผือกที่ชาวบ้านเวียงหนองหล่มต่างนับถือ ฟ้ามุ่ยเห็นยายรื่นเป็นร่างทรงมาตั้งแต่เด็ก และคิดว่าสิ่งที่ยายเป็นทำให้ชาวบ้านงมงาย จึงไม่คิดจะสานต่อหน้าที่นี้ แต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น เมื่อสัตยา(ป๊อปฐากูร)นายทุนจากกรุงเทพฯ มาที่เวียงหนองหล่มเพื่อกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านไปทำโปรเจกต์ไร่ส้ม โดยมีคำขาดจากอมรา(แอนวาสนา)ผู้เป็นแม่ค้ำคออยู่ว่าถ้าสัตยาทำโปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จจะถูกตัดออกจากบอร์ดบริหารของบริษัทอนันต์ทรัพย์เมธา และถูกตัดออกจากกองมรดก ทำให้ฟ้ามุ่ยยอมไม่ได้ที่ต้องทนเห็นหมู่บ้าน และชาวบ้านที่ตนเองรัก ถูกพวกนายทุนเข้ามาเอาผลประโยนช์ ฟ้ามุ่ยจึงต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อขับไล่นายทุนหน้าเลือดอย่างสัตยาออกไปจากเวียงหนองหล่มให้ได้