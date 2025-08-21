การกลับมาเจอกันของ “ซี-คีน”จากเพื่อนร่วมชั้นสู่คนข้างใจ!
เตรียมใจสั่นไปกับเคมีสุดน่ารักกับการโคจรมาเจอกันอีกครั้งของ“ซี เดชชาติ” และ“คีน สุวิจักขณ์” ที่จะมาเปิดจักรวาล“MU-NIVERSE”ผ่านโปรเจกต์สุดพิเศษ“MuTeLuvโปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ”จาก“GMMTV”คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่พร้อมตกแฟนเข้าด้อมลุ้นเอาใจช่วยกับภารกิจการจีบการตื้อของทั้งคู่ ในซีรีส์“MuTeLuvตอน หมอดูทักครับ“Hi” by my luck”เรียกว่าจากเพื่อนร่วมชั้นจะขยับเป็นคนข้างใจได้ไหม งานนี้ก็ต้องมีภารกิจและทีมนักแสดงสุดฮอตมาร่วมซัพพอร์ต อาทิ “อั๋น ณภัทร,โชกุน พุทธิพงษ์,กัปตัน พีระวิชญ์,เอแคร์ ชมพูพันธุ์ทิพย์ฯลฯ”ผลงานการกำกับของ “ใบเตยธนพร เพชรจรัส” เอาเป็นว่าพลังมูเตลูจะนำทางสู่รักแท้จนต้องล้มเลิกภารกิจหรือไม่ ห้ามพลาด“MuTeLuvตอน หมอดูทักครับ “Hi” by my luck”เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 25สิงหาคมนี้เวลา 20:30น.ทางช่องGMM25 และทางแอปTruevisionNOWเท่านั้น
เมื่อหมอดูทักว่าความรักจะมาในรูปแบบของคนใกล้ตัว“เอ้อ” (คีน สุวิจักขณ์) จึงต้องเดินหน้าตื๊อ (จีบ)“มาวิน” (ซี เดชชาติ) คู่แข่งด้านการเรียนผู้มาแย่งการเป็นที่ 1ไปจาก“เอ้อ” ภารกิจตัวติดกัน แบบช่วยกันเรียน ช่วยกันติว แต่ดันมีคนคิดจริงจะเป็นยังไงต้องไปลุ้น
ติดตามความสนุกสนานของซีรีส์“MuTeLuvตอน หมอดูทักครับ “Hi” by my luck”
ทุกวันจันทร์เวลา 20:30น.ทางช่องGMM25 และทางแอปพลิเคชั่นTruevision NOWเท่านั้น
เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมนี้และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV #MuTeLuvHiByMyLuck
https://www.youtube.com/watch?v=j2sEsYQH5oA