การกลับมาเจอกันของ “ซี-คีน” จากเพื่อนร่วมชั้นสู่คนข้างใจ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การกลับมาเจอกันของ “ซี-คีน”จากเพื่อนร่วมชั้นสู่คนข้างใจ!



เตรียมใจสั่นไปกับเคมีสุดน่ารักกับการโคจรมาเจอกันอีกครั้งของ“ซี เดชชาติ และ“คีน สุวิจักขณ์ ที่จะมาเปิดจักรวาลMU-NIVERSE”ผ่านโปรเจกต์สุดพิเศษMuTeLuvโปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ”จากGMMTV”คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่พร้อมตกแฟนเข้าด้อมลุ้นเอาใจช่วยกับภารกิจการจีบการตื้อของทั้งคู่ ในซีรีส์MuTeLuvตอน หมอดูทักครับHi” by my luckเรียกว่าจากเพื่อนร่วมชั้นจะขยับเป็นคนข้างใจได้ไหม งานนี้ก็ต้องมีภารกิจและทีมนักแสดงสุดฮอตมาร่วมซัพพอร์ต อาทิ “อั๋น ณภัทร,โชกุน พุทธิพงษ์,กัปตัน พีระวิชญ์,เอแคร์ ชมพูพันธุ์ทิพย์ฯลฯ”ผลงานการกำกับของ “ใบเตยธนพร เพชรจรัส เอาเป็นว่าพลังมูเตลูจะนำทางสู่รักแท้จนต้องล้มเลิกภารกิจหรือไม่ ห้ามพลาดMuTeLuvตอน หมอดูทักครับ “Hi” by my luckเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 25สิงหาคมนี้เวลา 20:30น.ทางช่องGMM25 และทางแอปTruevisionNOWเท่านั้น

เมื่อหมอดูทักว่าความรักจะมาในรูปแบบของคนใกล้ตัว“เอ้อ” (คีน สุวิจักขณ์) จึงต้องเดินหน้าตื๊อ (จีบ)“มาวิน” (ซี เดชชาติ) คู่แข่งด้านการเรียนผู้มาแย่งการเป็นที่ 1ไปจาก“เอ้อ” ภารกิจตัวติดกัน แบบช่วยกันเรียน ช่วยกันติว แต่ดันมีคนคิดจริงจะเป็นยังไงต้องไปลุ้น

ติดตามความสนุกสนานของซีรีส์MuTeLuvตอน หมอดูทักครับ “Hi” by my luck”
ทุกวันจันทร์เวลา 20:30น.ทางช่องGMM25 และทางแอปพลิเคชั่นTruevision NOWเท่านั้น
เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมนี้และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV #MuTeLuvHiByMyLuck
https://www.youtube.com/watch?v=j2sEsYQH5oA

























