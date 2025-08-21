โครงเรื่องย่อซีรีส์ : “MuTeLuv ตอน หมอดูทักครับ “Hi” by my luck”

โครงเรื่องย่อซีรีส์:“MuTeLuvตอน หมอดูทักครับ“Hi” by my luck”
กำกับการแสดง :ใบเตย ธนพร เพชรจรัส
ผลิต :จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันจันทร์ เวลา20:30น.ทางช่องGMM25และทางแอปพลิเคชั่นTruevision NOWเท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกวันจันทร์ที่25สิงหาคมนี้
โครงเรื่องย่อ
เมื่อหมอดูทักว่าความรักจะมาในรูปแบบของคนใกล้ตัว“เอ้อ” (คีน สุวิจักขณ์)จึงต้องเดินหน้าตื๊อจีบ “มาวิน” (ซี เดชชาติ)คู่แข่งด้านการเรียนผู้มาแย่งการเป็นที่1ไปจาก“เอ้อ”ภารกิจตัวติดกัน แบบช่วยกันเรียน ช่วยกันติว แต่ดันมีคนคิดจริงจะเป็นยังไง ต้องไปลุ้นกัน
รายชื่อนักแสดง
ซี เดชชาติ ทาศิลป์ :มาวิน
คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์:เอ้อ
อั๋น ณภัทร พัชรชวลิต:เบนซ์
โชกุน พุทธิพงษ์ จิตบุตร:หมี
กัปตัน พีระวิชญ์ กุลกั้ง :ต้น
เอแคร์ ชมพูพันธุ์ทิพย์ เต็มธนมงคล:แมงปอ