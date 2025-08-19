คู่จิ้น “เอ-ปิ๊ก” MV แนววาย !

คู่จิ้น“เอ-ปิ๊ก”MVแนววาย!
สมาคมศิลปินเพลงไทยสากล จัดงานเปิดตัวsingleใหม่เพลงไทยสากลและMVแนววาย พร้อมเปิดตัว“เอ-ปิ๊ก”คู่จิ้นเป็นครั้งแรกของวงการเพลงไทย
สมาคมศิลปินเพลงไทยสากล เครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดย พลโท ม.ร.ว.วโรรส บริพัตร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณณัฐคัลป์–ทัตจิรา หมายพาณิชย์ ประธานอุปถัมภ์โครงการ และ อาจารย์วิภาส รวิภาส ที่ปรึกษาสมาคม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวSINGLEใหม่เพลงไทยสากล และMV เพลงไทยสากลแนววาย ณ ลานกิจกรรมชั้น3 โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
โดย3นักร้องคุณภาพ ได้แก่ ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ นักร้องระดับรางวัลพระราชทาน และศิลปินยอดนิยม นักร้องเพลงไทยสากลรางวัลพระราชทาน กับบทเพลง“อีกกี่วัน”ผลงานการประพันธ์ อาจารย์ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร เรียบเรียงเสียงประสานโดย จเร อับดุลราฮิม(นักดนตรีวงพิ้งค์แพนเตอร์)พร้อมกับการเปิดตัวMVซีรีส์วาย นำแสดงโดย ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ และ ปิ๊ก-ธีรราช วงศ์มุสิทธิ์ พระเอกใหม่กับงานแสดงครั้งแรก ดีกรีอดีตนักวอลเล่ย์บอล สโมสรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ เต้-ปฏิพัทธ์ กันฉาย ซึ่งคาดว่ากลายเป็น“คู่จิ้น” “เอ-ปิ๊ก”อีกคู่ในวงการเพลงไทยบ้านเรา
พร้อมด้วยนักร้องเสียงคุณภาพอีก2ท่านได้แก่ ภูริช ปริวิสุทธิ์ ผู้ประกวดแข่งขันจากรายการTHE GOLDEN SONG ในบทเพลง “ขวัญใจมโนรมย์”ผลงานการประพันธ์ของ อาจารย์วิภาส รวิภาส และเพลง“สมน้ำหน้าตัวเอง”ขับร้องโดย จรวยพร จิตรีญาติ นักร้องดังยุค90
การเปิดตัวในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ วงการเพลงไทยสากลที่ไม่มีผลงานใหม่ๆ ออกมาสู่วงการ เพื่อร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาบทเพลงไทยสากลสืบไป โดยมีการปรับการนำเสนอในแนวทางใหม่ๆ เพื่อได้รับฐานผู้ฟังคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีพิธีแต่งตั้ง“ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศิลปิน“ของ สมาคมศิลปินฯ ได้แก่ ดร.วโรดม ศิริสุข โดย พลโท ม.ร.ว.วโรรส บริพัตร นายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร รวมทั้งสองนักแสดงหนุ่มซีรีส์วายสุดฮิต“ลอยแก้ว”ได้แก่ เล้ง-ณัฐพล นิลดอนหวาย และ แสตมป์-พรวศิน เรืองนุกูล มาร่วมแสดงความยินดี และเตรียมพร้อมที่จะขับร้องเพลงเพราะๆ ให้กับสมาคมฯ ในชื่อเพลง“สิ้นเยื่อขาดใย” ซึ่งจะเข้าห้องอัดในเร็วๆ นี้
ผลงานเพลง“อีกกี่วัน”และผลงานเพลงอื่นๆ สามารถติดตามชมได้ช่องyoutubeสมาคมศิลปินเพลงไทยสากล