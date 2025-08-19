“ทูเจ” โดนแม่ทารุณกรรมเหี้ยมโหด
เป็นเรื่องน่าแปลกใจสำหรับ“ทูเจ– ชลัชตันติจิบูรณ์” 1ใน8หนุ่ม ลูก ๆ ของ“คุณหญิงโศกาภิวัฒน์”หรือ“คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา”ที่ถูกทารุณกรรมตามบทลงโทษอันโหดเหี้ยมของแม่ เมื่อลูกคนไหนกระทำผิดกฎเหล็กของ“บ้านโศกาภิวัฒน์”
กับภาพยนตร์แนวSurvival Horrorระทึกขวัญหนีตาย!!! “โศกาภิวัฒน์”ที่จะเข้าฉายในวันที่21สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ ที่โดย บริษัท เวลธ์ธัญญ์ เอ็มไพร์ จำกัด ซึ่ง“ทูเจ”เล่าถึงประสบการณ์แปลก ที่กระตุ้นเซ้นส์แรง ราวกับว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับหลายสิ่งหลายอย่าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้ง และชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องจนกระทั่งปิดกล้องถ่ายทำ แม้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต
โดย“ทูเจ”เล่าว่า... “โศกาภิวัฒน์ เป็นหนังเรื่องแรกของผมครับ แต่มีเรื่องเล่าเยอะมาก อยากเล่าให้ฟัง(หัวเราะ)เอาเรื่องแรกก่อนเลย คือเรื่องรูปที่ผมวาดขึ้นมาเมื่อประมาณ3เดือนก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์ ก่อนรู้ว่าเราต้องมาถ่ายทำหนังเรื่องนี้ คือมันแปลกมากตรงที่ ผมวาดรูป“อีกา”ไว้รูปหนึ่ง ซึ่งจะออกแนวดาร์ค ๆ หน่อย แต่วาดไปสักพักกลับไม่รู้สึกอยากวาดต่อ ก็เลยพักเอาไว้ แต่พอได้มาเล่นเรื่องนี้ และได้อ่านบทจริง ๆ มันมีอีกาอยู่ในเรื่องจริง ๆ ด้วยครับ แล้วก็เป็นหนังสยองขวัญ แนวดาร์ค ๆ ตรงกับมู้ดของภาพที่ผมวาดไว้ด้วย มันตรงกันหมดจนผมขนลุกเลย เหมือนเรามีเซ้นส์ล่วงหน้าแบบนั้นเลย แล้วพอถึงตอนถ่ายทำ เราก็มักจะไปถ่ายทำกันที่โลเคชั่นหลักของเรื่อง ซึ่งก็คือบ้านโศกาภิวัฒน์ มันทำให้ผมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างตลอดเลย แต่ไม่ได้เป็นพลังงานไม่ดีอะไรนะครับ เหมือนเป็นพลังงานดี ๆ ที่เรารู้สึกได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ มุมต่าง ๆ ของห้อง หรือแม้แต่ภาพวาด ผมรับรู้ถึงพลังงานของทุกอย่างว่ามันมีที่มาที่ไป ไม่ใช่แค่ของตกแต่งปกติ
ซึ่งคาแรคเตอร์“เจด”ที่ผมได้รับในเรื่องนี้ ก็คือลูกคนที่4ของบ้านครับ เจดจะเป็นคนเงียบ ๆ ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยแสดงความรู้สึก ค่อนข้างเก็บตัว แต่จะคอยสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านโดยตลอด แล้วก็จะคอยวางแผนในหัวตัวเองตลอด สำหรับผมหนังเรื่องแรกว่ายาก คาแรคเตอร์ของ เจด ในเรื่องก็ยากไม่ต่างกันเลยครับ เพราะเขาไม่พูด แต่ต้องเล่นให้รู้สึก รู้สึกจากข้างใน ให้คนดูเข้าใจและรู้สึกไปด้วยให้ได้ แต่ถึงจะยากยังไงผมก็ใส่สุดเต็มที่ครับ ยิ่งได้รับโอกาสดี ๆ ได้ร่วมงานกับพี่คลาวเดียในเรื่องนี้ด้วย ยิ่งเต็มที่เลยครับ
เพราะผมเคยติดตามผลงานพี่เขา รู้สึกว่าเขาเก่งมาก พอได้ร่วมงานกันจริง ๆ ยิ่งย้ำเลยครับว่าเขาเก่งมาก ผู้กำกับสั่งแอคชั่นปุ๊บองค์แม่ลงประทับปั๊บเลย เขาช่วยพวกเราเยอะมากจริง ๆ และด้วยความที่ โศกาภิวัฒน์ เป็นหนังสยองขวัญ ในเรื่องพวกเราต้องมีการเอาตัวรอด ซึ่งมันต้องใช้ร่างกาย ระบบความคิด ใช้ประสาทสัมผัสเยอะมาก ๆ ครับ อย่างฉากที่ผมต้องใช้เลื่อยไฟฟ้าเลื่อยแขนตัวเอง ฉากนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นตัวเองเลย รู้สึกเหมือนเราเป็นอีกคน คือเป็นเจดจริง ๆ ที่เขาต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เพราะแม่ ผมไม่รู้เลยครับว่าฉากนี้จะออกมาเป็นแบบไหน แต่พอทีมงานเข้ามาต่ออุปกรณ์ก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากขึ้นแล้วนะ ฉากนั้นผมกรีดร้องออกมาแบบบ้าคลั่งเลย ซึ่งตอนเวิร์คชอปผมก็ลองซ้อมมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับ คิดว่าพอใช้ได้แล้ว แต่พอถึงตอนถ่ายทำจริง ผมรู้สึกว่ามันต้องได้มากกว่า ผมเลยคิด ณ วินาทีนั้นเลยว่าจะร้องแบบไหน แล้วผมปล่อยสุดพลังเลย ซึ่งทำให้ฉากนี้เป็นฉากที่คอนทราสกับการแสดงของผมทั้งเรื่องไปเลย ทุกคนกลัวผมกันหมดเลย รวมถึงผมตัวผมเองด้วย (หัวเราะ) ผู้กำกับและทีมงานเซอร์ไพร์สกันหมด
โศกาภิวัฒน์ เป็นการแสดงที่ต่างออกไปจากซีรีส์ที่เคยเล่น เป็นการฉีกบทบาทไปแบบสุดขั้ว ผมว่าพวกเราทุกคนใช้พลังงานเยอะมากไปกับหนังเรื่องนี้ เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของเราในมุมอื่น ๆ ดูบ้าง อยากให้ทุกคนมาดูครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้นักแสดง และทีมงานทุกคนที่ตั้งใจทำหนังเรื่องนี้กันอย่างมากด้วยนะครับ”
