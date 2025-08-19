Review ซีรีส์ : “เหนือสมรภูมิ” ซีรีส์จีนสงครามสุดฟิน เมื่อนางเอกปลอมตัวเข้ากรม แต่ดันตกหลุมรักแม่ทัพสุดเย็นชา

เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แฟนๆ ตั้งตารอ สำหรับ เหนือสมรภูมิ (Legend of the Female General - 2025) ซีรีส์จีนย้อนยุคแนวสงครามการเมือง ที่เพิ่มความแซ่บด้วยปมชีวิตแสนรันทดของนางเอกแนวสู้ชีวิต สมเป็นผลงานของเซียนซานฉาเค่อ ผู้เขียนนิยายดังที่ถูกนำมาทำเป็นซีรีส์ดังหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง / มรสุมชีวิต (The Double – 2024) และ สตรีเช่นข้าหาได้ยากยิ่ง (The Glory - 2025)
หลังจาก เหนือสมรภูมิ ต้องเจอมรสุมจากหนึ่งในนักแสดงชายในเรื่อง จนต้องเลื่อนออกอากาศ แถมต้องใช้ AI ปรับเปลี่ยนหน้าและตัดต่อใหม่ แต่ก็ไม่ได้ทำให้กระแสความร้อนแรงของซีรีส์เรื่องนี้ลดลง ยังครองสถิติยอดจองถล่มทลาย เพราะนอกจากเวอร์ชั่นนิยายจะทำไว้ดี มาถึงเวอร์ชั่นซีรีส์ก็ยังได้พระ-นางเคมีจึ้ง อย่าง เฉิงเหล่ย ที่แจ้งเกิดจากบทพระรองในเรื่อง เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You -2023) และ โจวเย่ นางเอกหน้าสวยที่โด่งดังจาก สื่อรักผ่านเสียง (Love Me Love My Voice - 2023) และ ขจรรักนิรันดร์กาล (Scent Of Time - 2023) โคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรก
อย่างไรก็ตาม หลังออกอากาศได้เพียง 6 ตอน เหนือสมรภูมิ ทำเอาผู้ชมเสียงแตกไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่ติดตามเวอร์ชั่นนิยายมาก่อน เพราะมีการบิดพล็อตเรื่องเดิมไปพอสมควร เพราะใครที่เป็นสายนิยาย จะรู้ว่า เปิดเรื่องมาก็ปูให้เห็นถึงความรันทดของชีวิตนางเอก ที่เกิดมาเป็นหญิงแต่ถูกเลี้ยงให้เป็นชาย เพราะพี่ชายต่างแม่ดันร่างกายอ่อนแอ เพื่อรักษาบรรดาศักดิ์ของครอบครัว จึงต้องสวมรอยเป็นพี่ชาย ออกรบสร้างชื่อให้ตระกูล จนตระกูลมีหน้ามีตา
แต่ใครจะคิดว่า วันหนึ่งพี่ชายจะมาทวงคืนทุกอย่างไม่พอ ยังจับเธอแต่งงานดองกับอีกตระกูล ที่แม้ดูผิวเผินจะเป็นสามีที่ดี แต่เบื้องหลังกลับชั่วร้าย สมคบกันวางยาพิษจนนางเอกตาบอด มีลูกก็รักษาครรภ์ไม่ได้ แถมยังถูกคนกดน้ำจนตาย โชคดีได้โอกาสที่สอง ฟื้นกลับมาในร่างของบุตรสาวคนโตของนายกองผู้รักษาการณ์ประตูเมือง เธอจึงตั้งใจใช้โอกาสนี้ เพื่อกลับมาชำระบัญชีแค้นที่สุมทรวง ด้วยการใช้ความสามารถที่มีไปสมัครเข้ากองทัพของพระเอก
ทว่ามาถึงเวอร์ชั่นซีรีส์ อาจด้วยข้อบังคับของ“สำนักงานบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศจีน” หรือ กองเซ็นเซอร์จีน ไม่ปลื้มกับซีรีส์แนวกลับชาติมาเกิด ทำให้ทีมเขียนบทต้องปรับบทใหม่ แต่กลับทำให้ความเข้มข้นของซีรีส์ดร็อปไปพอสมควร โดยเฉพาะความรันทดของนางเอก แถมซีรีส์ยังเปิดเรื่องด้วยการผูกปมขัดแย้งของพระ-นาง
เมื่อเหอเยี่ยน (รับบทโดย โจวเย่) ซึ่งตอนนั้นสวมรอยเป็นพี่ชายเหอหรูเฟย นำทัพมาเสริมกองทัพของเซียวจ้งอู่ ซึ่งเป็นพ่อของพระเอก เซียวเจวี๋ย หรือ แม่ทัพฟงอวิ๋น (รับบทโดย เฉิงเหล่ย) ไม่ทันเลยทำให้พ่อพระเอกตุยในสนามรบ
พอกลับมาถึงเมืองหลวง เหอเยี่ยน ไม่สามารถไปช่วยแก้ต่าง เพราะตัวเองก็เอาตัวไม่รอด เมื่อพี่ชายที่คิดว่าอ่อนแอและป่วย จึงจำต้องสวมรอยเป็นผู้ชาย เข้ากองทัพออกรบ เพื่อสร้างชื่อให้ตระกูลอยู่หลายปี บัดนี้หายดีแล้ว และจะมาเอาทุกอย่างที่เหอเยี่ยนแลกมาด้วยเลือดเนื้อไปไม่พอ ยังวางยาพิษให้ตาบอดและส่งไปอยู่วัด ก่อนจะส่งคนไปฆ่า ขณะที่เซียวเจวี๋ยก็ตกที่นั่งลำบาก พ่อตายไม่พอ แม่พระเอกตัดสินใจผูกคอตาย ในท้องพระโรงยังโดนเสนาบดีสวีจิ้งฝูและเหอหรูเฟย (ตัวจริง) ใส่ร้าย กลับดำเป็นขาว เซียวเจวี๋ยเพื่อลบล้างข้อกล่าวหา จึงเสนอตัวจะไปยึดเมืองที่เสียไปคืน แต่ฮ่องเต้กลับรับสั่งว่าจะไม่ให้กำลังทหาร แต่ให้เขาไปฟอร์มกองทัพเอง เซียวเจวี๋ยเลยตัดสินใจไปประจำการเป็นผู้บัญชาการที่เย่โจว
ด้านเหอเยี่ยน ถูกทำลายจนตกหน้าผา โชคดีได้อาจารย์ช่วยไว้ จึงรักษาบาดแผลและอาการตาบอดจนหายดี ด้วยความที่อยากจะละทิ้งตัวตนเก่า เป็นเหอเยี่ยนที่ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หน้ากาก สวมรอยเป็นคนอื่น บวกกับพอรู้ข่าวของตระกูลเซียวเจอปัญหา จึงตัดสินใจไปสมัครเข้ากองทัพของเซียวเจวี๋ย โดยให้อาจารย์ช่วยปลอมทะเบียนบ้านสวมรอยเป็นเหอเยี่ยน ที่เป็นชาย เพื่อเข้ากองทัพ และยังใช้อุบายเล็กน้อยทำให้ผ่านการตรวจร่างกายมาได้
ช่วงแรกๆ ที่เหอเยี่ยนเข้ามาในกองทัพ นอกจากจะต้องพิสูจน์ฝีมือกับทหารใหม่ด้วยกัน ยังต้องเอาชนะใจเซียวเจวี๋ย ที่รู้สึกว่าเหอเยี่ยนแปลกๆ แม้ฝีมือจะไม่ธรรมดา แต่ก็น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นสายลับที่ศัตรูส่งเข้ามาสอดแนมในกองทัพ แต่หลังจากได้ใกล้ชิดกันบ่อยๆ ทำให้ความเคลือบแคลงค่อยๆหายไป และกลายเป็นความรู้สึกดีๆ เข้ามาแทนที่ เพราะฝั่งเหอเยี่ยนเอง รู้ดีว่าเซียวเจวี๋ยคือลูกชายของแม่ทัพเซียว ที่ตัวเองนับถือและทั้งคู่ก็เคยเป็นสหายร่วมเรียนที่สำนักศึกษามาด้วยกันตอนที่ตัวเองสวมรอยเป็นพี่ชาย แต่เซียวเจวี๋ยไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริง เพราะสวมหน้ากากตลอด
ขณะที่เซี่ยวเจวี๋ย แม้แรกๆ จะระแวงเหอเยี่ยน แต่ยิ่งรู้จักก็ยิ่งไว้ใจ แถมเขายังรู้ความลับว่าแท้จริงแล้วเหอเยี่ยนเป็นผู้หญิง ตอนที่ไปช่วยชีวิตเหอเยี่ยนจากฝูงหมาป่า แต่เพื่อสืบหาความจริง เขาจึงแกล้งทำเป็นไม่รู้
งานนี้เมื่อต่างฝ่ายต่างรู้ แต่ไม่พูด เลยมีแต่ผู้ชมที่รู้ทุกอย่างแต่ทำอะไรไม่ได้ นอกจากลุ้นให้เซียวเจวี๋ยและเหอเยี่ยน รู้หัวใจตัวเองเร็วๆ พร้อมกับตามคิดบัญชี จัดการคนชั่วได้สำเร็จ
สำหรับเหนือสมรภูมิ ถือว่าเดินเรื่องไว เปิดเรื่องมา EP แรก ก็ปูพื้นตัวละครพระเอก-นางเอกมาได้ครบ แถมยังมีตอนย่อยๆ ก่อนเริ่มในแต่ละ EP ที่ปูให้เห็นว่าพระ-นาง เคยมีโมเมนต์น่ารักๆ กันมา สมัยเรียนหนังสือด้วยกัน แต่จุดที่อาจจะทำให้หลายคนดูแล้วขัดใจ คือ พอซีรีส์ปรับบททำให้ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องที่ปูมาเบาหวิว จนผู้ชมสัมผัสไม่ได้ถึงพลังความแค้นในใจนางเอก มองเผินๆ เหมือนนางเอกแค่พยายามสร้างตัวตนใหม่ให้ตัวเองเฉยๆ
ยิ่งตอนที่นางเอกปลอมเป็นผู้ชายมาสมัครเข้ากองทัพ อารมณ์เหมือนมู่หลาน เวอร์ชั่น 2025 มากกว่า แม้ซีรีส์จะไม่ได้โฟกัสเรื่องความเป็นหญิงเมื่อเข้ามาอยู่ในกองทัพจะอยู่กับผู้ชายลำบาก ทั้งเรื่องการนอน การอาบน้ำ แต่ก็ยังมีซีนที่เหอเยี่ยนต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เหล่าทหารใหม่ที่มีภูมิหลังหลากหลายยอมรับอยู่ดี อีกจุดที่ทำเอาหลายคนหักคะแนน คือ พอต้องใช้ AI มาตัดต่อเปลี่ยนหน้านักแสดงที่รับบทเฉิงหลี่ซู่ ซึ่งพระเอกมีศักดิ์เป็นน้า กลับไม่เนียบสุดๆ จนดูแล้วเสียอรรถรส
อย่างไรก็ตาม จุดที่หลายคนอวยยศให้ซีรีส์เรื่องนี้ คือ ฉากต่อสู้ คิวบู๊ที่ทำออกมาได้ดี รวมถึงนักแสดงสมทบที่เข้ามาชูรส ไม่ว่าจะเป็น ฉู่เจา (รับบทโดยจางคังเล่อ) ศิษย์เอกของเสนาบดีสวีจิ้งฝูและว่าที่ลูกเขย เป็นทูตตรวจการณ์กรมกลาโหมที่มีปมเรื่องชาติกำเนิด แม้บทอาจจะไม่ร้ายเท่าในนิยาย แต่ความหล่อมาเต็ม จนทำเอาหลายคนโดนตก เกลียดไม่ลง
นอกจากนี้ยังมี จางเหมี่ยวอี๋ สาวน้อยหน้าแบ๊วจากเรื่องวันนี้ วันไหน ยังไงก็เธอ (The First Frost – 2025) รับบท เป็นซ่งเถาเถา บุตรีหัวหน้าซ่งของสำนักแพทย์หลวง คู่หมั้นของเฉิงหลี่ซู่ที่หนีการแต่งงานมาที่เย่โจวและเกือบถูกทำร้าย แต่ได้เหอเยี่ยนช่วยไว้ จึงเข้าไปเป็นแพทย์ในกองทัพของเซียวเจวี๋ย
อีกหนึ่งคนที่ทำเอาหลายคนสลับขั้วแทบไม่ทัน คือ ไป๋ซู่ ที่ทำเอาหลายคนหลงรักจากบทรัชทายาท ดาวตลกประจำเมือง ในกระวานน้อยแรกรัก (Youthful Glory - 2025) ที่พลิกมาร้ายสุดขั้วในบท พี่ชายของเหอเยี่ยน ทั้งวางยาพิษและสั่งฆ่าน้องสาว เพื่อสวมรอยเป็นแม่ทัพเฟยหง เป็นต้น
เอาเป็นว่าใครที่ชอบซีรีส์ย้อนยุค แนวสงครามการเมืองแต่ไม่หนัก มีโมเมนต์หวานๆ มาให้ได้ฮอป แนะนำเหนือสมรภูมิ ดูสบาย เน้นความฟิน แรกๆ พระเอกจะออกแนวเย็นชา นางเอกขี้เล่น น่ารัก แถมฉลาดทันเกมกัน แต่เชื่อว่าหลังจากรักกัน พระเอกต้องโชว์ความโบ้ไม่หยุดแน่นอน
เหนือสมรภูมิมีทั้งหมด 36 ตอน รับชมแบบซับไทยได้ทาง WeTV และ iQIYI
ร้อยเรียงเรื่องราว : Mickey Mouse
อ้างอิงเรื่องและภาพ : mydramalist.com/
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์