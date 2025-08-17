เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “เหนือสมรภูมิ • Legend of The Female General” [2025]

• “เมื่อเธอต้องสวมตัวตนเป็นชายออกรบ เพื่อทวงทุกสิ่งที่เป็นของตัวเองคืน”
.
ชื่อสากล : Legend of The Female General
ชื่อไทย : เหนือสมรภูมิ
ชื่อจีน : 锦月如歌 | Jin Yue Ru Ge
แนวซีรีส์ : โรแมนติก • แอ็คชั่น • ย้อนยุค
เรตซีรีส์ : 13+
ผู้กำกับ : เจี่ยงเจียจวิ้น (Jiang Jia Jun) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “ดาบมังกรหยก • Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre” (WeTV, 2019), “ลำนำกระดูกหยก • The Longest Promise” (WeTV, 2023)
ผู้เขียนบท : จางเย่ (Chang Ye) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ขุนนางหญิงยอดเสน่หา • The Legend of Zhuohua” (WeTV, 2023), เฝิงชูวเหวิน (Feng Shu Wen) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ขุนนางหญิงยอดเสน่หา • The Legend of Zhuohua” (WeTV, 2023)
ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : เหนือสมรภูมิ (Rebirth of a Star General)
ผู้ประพันธ์ : เชียนซานฉาเค่อ (Qian Shan Cha Ke - 千山茶客)
จำนวนตอนออกอากาศ : 36 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ ตอนละ : 35 นาที (โดยประมาณ)
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เฉพาะวันแรก VIP รับชม 3 ตอนรวด / ไม่ใช่ VIP รับชมได้ 2 ตอน VIP :อัปเดตตอนใหม่ทุกวัน 2 ตอน ตั้งแต่เวลา 17:00 น. / ไม่ใช่ VIP : จะอัปเดตทุกวัน 1 ตอน ตั้งแต่เวลา 17:00 น.
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 6 สิงหาคม – - สิงหาคม 2568
ออกอากาศในไทยพร้อมจีน : ทางแอป WeTV และทางเว็บ WeTV.VIP หรือทางแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และทางเว็บ iQ.com
.
★ เรื่องย่อซีรีส์ “เหนือสมรภูมิ • Legend of The Female General”
.
“เหอเยี่ยน” (รับบทโดย โจวเหย่) ธิดาคนโตของ “เหอหยวนเซิ่ง” (รับบทโดย เหรินซาน) กับ “ถังเจีย” (รับบทโดย จางเหยียนเหยียน) คุณหนูใหญ่แห่งตระกูลเหอ ถูกครอบครัวใช้กลยุทธ์ ลักขื่อเปลี่ยนเสา บังคับให้เธอสวมหน้ากากตลอดเวลาปลอมตัวเป็น คุณชายใหญ่ "เหอหรูเฟย" (รับบทโดย ไป๋ซู่) ลูกชายคนโตของตระกูลตั้งแต่เล็กจนโต ด้วยเหตุผลเพื่อปกป้องตำแหน่งของตระกูลเหอในกองทัพ โดยเป็นที่รับรู้กันว่าคุณหนูใหญ่ เหอเยี่ยน ป่วยและรักษาตัวอยู่ที่วัดอวี้หัว
.
ภายใต้หน้ากาก เมื่อถูกคนอื่นถาม เหอเยี่ยน ในคราบ เหอหรูเฟย มักบอกว่าเป็นเพราะหน้าตาอัปลักษณ์ กลัวคนอื่นตกใจจึงไม่กล้าถอด สมัยวัยเยาว์ เหอเยี่ยน ได้พบกับ “เซียวเจวี๋ย” (รับบทโดย เฉิงเหล่ย) คุณชายรองสกุลเซียว บุตรชายของแม่ทัพใหญ่ “เซียวจ้งอู่” (รับบทโดย ถานข่าย) ผู้เปี่ยมพรสวรรค์ด้านการสู้รบเป็นครั้งแรกที่หอเสียนชาง สถานศึกษาสำหรับคุณชายตระกูลไฮโซแห่งต้าเว่ย หลังจากเรียนจบก็มุ่งหน้าสู่สนามรบ ร่วมต่อสู้กับกองทัพต้าเว่ยอย่างไม่กลัวความตาย จนชื่อเสียงเลื่องระบือนามในฐานะ แม่ทัพเฟยหง ผู้เก่งกาจเกรียงไกรในทุกสมรภูมิ
.
แต่แล้วในสมรภูมิรบศึกหมิงสุ่ย การสู้รบระหว่างกองทัพต้าเว่ยกับกองทหารม้าอูทัว ทัพหนุนของ “เหอหรูเฟย” (รับบทโดย โจวเหย่) มาช่วยทัพของแม่ทัพใหญ่เซียวล่าช้า แม้ว่าเหอหรูเฟยจะสังหารแม่ทัพฝ่ายศัตรูจนตายและรบชนะ แต่ทำให้ต้าเว่ยต้องสูญเสียกองกำลังทหารไปเป็นจำนวนมากถึงสามหมื่นนาย ที่สำคัญ เซียวจ้งอู่ ยังตายในสนามรบอีกด้วย เซียวเจวี๋ย แค้นแทบกระอัก โทษว่าเป็นความผิดของเหอหรูเฟย และยึดกระบี่ชิงหลาง ที่บิดาหล่อและมอบให้คืนมาจากเหอหรูเฟย นอกจากนี้
.
ทางด้าน เหอเยี่ยน หลังเสร็จศึกหมิงสุ่ยก็กลับบ้านตระกูลเหอทันที และเตรียมตัวเข้าวังเพื่อแก้ต่างให้แม่ทัพใหญ่เซียว ที่ถูกคาดโทษจากราชสำนักว่าทำให้กองทัพต้าเว่ยสูญเสียกำลังทหาร นอกจากนี้ “ฮ่องเต้เฉิงผิง” (รับบทโดย เจิ้งกั๋วหลิน) ยังสั่งให้ยึดกองทัพสกุลเซียวคืนทั้งหมด หนำซ้ำคาดไม่ถึงว่า "เหอหรูเฟย" (รับบทโดย ไป๋ซู่) สวมรอยเข้าวัง ปรากฏตัวขึ้นในท้องพระโรงตอกย้ำความผิดของแม่ทัพใหญ่เซียว ขณะที่ฝ่ายเหอเยี่ยนได้ถูกบิดาวางยาพิษจนทำให้ตาบอด และเหอหรูเฟยปล่อยข่าวว่าคุณหนูใหญ่ตระกูลเหอป่วยหนัก ต้องส่งไปรักษาตัวที่วัดอวี้หัว
.
นอกจากนี้ทุกย่างก้าวของเหอเยี่ยนในวัด ล้วนตกอยู่ในสายตาของ “ติงอี” (รับบทโดย เกาหมิงเฉิน) องครักษ์คนสนิทของเหอหรูเฟย ที่มาคอยเฝ้าจับตามอง รอเวลาสังหารนางทิ้ง! แต่แผนการฆ่าน้องสาวครั้งแรกล้มเหลว เพราะเซียวเจวี๋ยซึ่งมาทำบุญที่วัดอวี้หัวช่วยไว้ทัน เหอหรูเฟยจึงวางแผนฆ่าเหอเยี่ยนอีกครั้ง โดยคราวนี้ทำทีเป็นปล่อยตัวน้องสาวออกจากวัด แล้วให้ติงอีไปดักลอบสังหารระหว่างทาง ทิ้งร่างซึ่งถูกคมดาบแทงทะลุอก ตกหน้าผาสูงชันลงไปในแม่น้ำเบื้องล่าง
.
เหอเยี่ยน รอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์ แถมตายังได้รับการรักษาจนกลับมามองเห็นเป็นปกติได้อีกครั้ง ด้วยความช่วยเหลือจาก “หลิวปู๋ว่าง” (รับบทโดย หานต้ง) ผู้เป็นอาจารย์ของนาง หลังรอดตายจากการลอบสังหาร เหอเยี่ยน จึงไม่ยอมสวมหน้ากากอีก แต่ยังปลอมตัวตนเป็นชาย ใช้ตัวตนตามระเบียนครัวเรือนที่อาจารย์หลิวทำให้ในนามว่า เหอเยี่ยน ซึ่งแซ่เหอเขียนคนละอักษรกับตระกูลเหอ และเดินทางมาสมัครคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมกองทัพใหม่ของเซียวเจวี๋ยที่เขตทหารเย่โจว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของเธอคืน
.
ทว่าการได้พบกับเซียวเจวี๋ยครั้งนี้ เธอกลับถูกเขาสงสัยว่าเธออาจจะเป็นไส้ศึกที่เหอหรูเฟยหรือไม่ก็ “สวีจิ้งฝู่” (รับบทโดย โหวชางหรง) ส่งมาสืบความลับในค่ายทหาร เพราะวันแรกก็ทำพลาดแสดงจนเซียวเจวี๋ยอ่านออกว่าเก่งเกิ๊น สามารถปราบม้าพยศที่ทำให้ผู้สมัครคนอื่นๆ พากันแตกตื่นตกใจ เซียวเจวี๋ยจำได้ว่าเป็นวิธีปราบม้าของทัพฝูเยว่ของเหอหรูเฟย จึงให้ “เฟยหนู” (รับบทโดย เหมียวเว่ยหลุน) องครักษ์คนสนิทไปสืบประวัติ คอยจับตามองเป็นพิเศษ และทดสอบเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหอเยี่ยนเองก็รู้ตัวเองว่าได้เผยไต๋ไปแล้ว แต่ทำไงได้ก็คนมันเจ๋งอ่ะ
.
หลังจากเดิมพันกับเพื่อนทหารใหม่ โดยชนะทั้งแข่งยิงธนูกับตัวเต็งอดีตโจรภูเขา “หวังป้า” (รับบทโดย จางอี้หลง) และยังชนะประลองหอกกับตัวตึง “เจียงเจียว” (รับบทโดย หลิวจวิ้น) ตามมาด้วยการคว้าอันดับหนึ่งในบททดสอบชิงธง และจากภารกิจในศึกชิงธงนี้เองที่ทำให้ ผู้บัญชาการขี้เก๊กเซียวเจวี๋ย ได้รู้ความลับว่า คนที่เดินทางไกลเพื่อมาสมัครเป็นกำลังพลของทัพเว่ยโจวคนนี้ แท้จริงเป็นผู้หญิง!! และอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุผลที่นางมาเป็นทหารเพราะอะไร?
.
ใดๆ เหอเยี่ยน ก็ได้พิสูจน์ความสามารถในฐานะนักรบ ทั้งความองอาจกล้าหาญ และฝีมือการต่อสู้เหนือบุรุษ ที่สำคัญยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเพื่อนทหารใหม่จนข้อหาไส้ศึกของเธอตกไป ระหว่างนั้น เหอเยี่ยน ได้ผูกมิตรกับ “ฉู่เจา” (รับบทโดย จางคังเล่อ) คุณชายผู้อ่อนโยนจิตใจดี โดยไม่รู้ว่าเขาเป็นศิษย์เอกคนสนิทของ สวีจิ้งฝู่ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้เดินทางมายังเมืองเชวี่ย เพื่อสืบดูความเคลื่อนไหวของกองทัพใหม่เซียวเจวี๋ย และหาทางปล่อยข่าวเพื่อทำลายชื่อเสียงของเซียวเจวี๋ยอีกด้วย
.
ดาราคู่แห่งต้าเว่ย “เซียวเจวี๋ย” และ “เหอเยี่ยน” ถือกระบี่อิ่นชิวและชิงหลาง ร่วมใจพิทักษ์รักษาแผ่นดิน ปกป้องราษฎร อย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ
.
ภารกิจ ทวงคืนความยุติธรรมให้บิดาของเซียวเจวี๋ยจะสำเร็จได้อย่างไร? แล้วใครกันคือมือมืดที่บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ แล้วภารกิจของ เหอเยี่ยน ที่จะทวงทุกอย่างที่เป็นของตัวเองคืนจากพี่ชาย จะสำเร็จลุล่วงหรือไม่? ความรู้สึกผูกพันที่ก่อตัวขึ้นในใจระหว่างสองนักรบ ที่นับวันยิ่งงอกงามแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ จะลงเอยแบบสุขสม หรือคนดูตาดำๆ ต้องตับพัง! โปรดติดตามด้วยสองตาท่านเอง
.
รับชม “เหนือสมรภูมิ • Legend of The Female General” ซีรีส์จีนแนวย้อนยุค โรแมนติก แอ็คชั่น ฝีมือผู้กำกับ “เจี่ยงเจียจวิ้น” (Jiang Jia Jun) จากผลงาน “ดาบมังกรหยก • Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre” และ “ลำนำกระดูกหยก • The Longest Promise” การพบกันครั้งแรกของสองดาวรุ่งมาแรง “โจวเหย่” (Zhou Ye) จากซีรีส์วายสุดฮิต “นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า” (Word of Honor) และหนุ่มเนื้อแน่น “เฉิงเหล่ย” (Cheng Lei) ที่แจ้งเกิดจากจากซีรีส์สืบสวนสุดฮิต "เหนือเมฆาชะตาลิขิต" (My Journey to You) เสิร์ฟแบบซับไทยให้เบิ่งพร้อมจีนทางสองสตรีมมิ่งยักษ์ เริ่มตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ทางแอป WeTV และเว็บ WeTV.VIP หรือทางแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.com
★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ในซีรีส์ “เหนือสมรภูมิ • Legend of The Female General”
• โจวเหย่ (Zhou Ye) รับบทเป็น เหอเยี่ยน และ เหอหรูเฟย
• เฉิงเหล่ย (Cheng Lei) รับบทเป็น เซียวเจวี๋ย
• จางคังเล่อ (Zhang Kang Le) รับบทเป็น ฉู่เจา - ภายนอกดูเป็นคุณชายผู้อ่อนโยนจิตใจดี แต่ซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ เป็นลูกศิษย์คนโปรดของ เสนาบดี สวีจิ้งฝู่
• จางเหมี่ยวอี๋ (Zhang Miao Yi) รับบทเป็น ซ่งเทาเทา – คู่หมั้นของเฉิงหลี่ซู่
• ไป๋ซู่ (Bai Xu) รับบทเป็น เหอหรูเฟย – คุณชายใหญ่ตระกูลเหอ
• โหวชางหรง (Hou Chang Rong) รับบทเป็น สวีจิ้งฝู่ – เสนาบดีใหญ่ผู้ทรงอำนาจแห่งต้าเว่ย ไม่ถูกกับตระกูลเซียว
• เจียงเจิ้นอวี่ (Jiang Zhen Yu) รับบทเป็น สวีพิงถิง ธิดาของสวีจิ้งฝู่ ปลื้มฉู่เจา
• หลี่ชิง (Li Qing) รับบทเป็น เฉิงหลี่ซู่ – ศิษย์เอกสำนักแพทย์หลวง หลานชายของเซียวเจวี๋ย หนีการแต่งงานมาเป็นหมอประจำกองทัพเย่โจว
• เหมียวเว่ยหลุน (Miao Wei Lun) รับบทเป็น เฟยหนู - องครักษ์คนสนิทของเซียวเจวี๋ย
ร่วมด้วย
• หานต้ง (Han Dong) รับบทเป็น หลิวปู๋ว่าง – อาจารย์ของเหอเยี่ยน
• เกาหมิงเฉิน (Gao Ming Chen) รับบทเป็น ติงอี – องครักษ์ของเหอหรูเฟย
• จางอี้หลง (Zhang Yi Long) รับบทเป็น หวังป้า – อดีตโจรภูเขาที่เข้าสมัครเป็นทหารเขตเย่โจว ยิงธนูเก่ง
• หลิวจวิ้น (Liu Jun) รับบทเป็น เจียงเจียว – ทหารกองทัพใหม่เขตเย่โจวของเซียวเจวี๋ย เก่งด้านอาวุธหอก
• ถานข่าย (Tan Kai) รับบทเป็น เซียวจ้งอู่ - แม่ทัพใหญ่สกุลเซียว บิดาของ เซียวเซวี่ย
• จ้าวเค่อ (Zhao Ke) รับบทเป็น ซ่งหว่าน - มารดาของเซวียเจี๋ย ที่ผูกคอตายหนีความอัปยศที่ครอบครัวเผชิญ
• เหรินซาน (Ren Shan) รับบทเป็น เหอหยวนเซิ่ง – ประมุขตระกูลเหอ บิดาของเหอเยี่ยนและเหอหรูเฟย
• จางเหยียนเหยียน (Zhang Yan Yan) รับบทเป็น ถังเจีย - มารดาของเหอเยี่ยนและเหอหรูเฟย
• เจิ้งกั๋วหลิน (Zheng Guo Lin) รับบทเป็น ฮ่องเต้เฉิงผิง - ฮ่องเต้ต้าเว่ย
ดาราคู่แห่งต้าเว่ย “เซวียเจี๋ย” และ “เหอเยี่ยน” ถือกระบี่อิ่นชิวและชิงหลาง ร่วมใจพิทักษ์รักษาแผ่นดิน ปกป้องราษฎร
.
เรียบเรียงจาก : WeTV.VIP และ iQ.com, mydramalist.com
ภาพจาก : X – WeTVOfficial, iQIYI Thailand, weibo.com