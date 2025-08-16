เรื่องย่อรายตอน“แซนดี้ ครูแสนดี”
บทประพันธ์-บทโทรทัศน์ :ติณณา สิมะไพศาล
กำกับการแสดง :ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
ผลิต :Film Z Bangkok
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา20.30น.ทาง#ThaiPBS#ช่องหมายเลข3และทาง#VIPAdotme
ระยะเวลาออกอากาศ :วันเสาร์ที่23สิงหาคม2568
#แซนดี้ครูแสนดี #FilmZBangkok #ThaiPBS#lakornonlinefan #ยืนหนึ่งข่าวละคร
ตอนที่1(วันเสาร์ที่23สิงหาคม2568)
ณ โรงเรียนบ้านเกาะลัก แสนดี เด็กหญิงวัย10ปี ถูกคนเมายาจับเป็นตัวประกัน ถาวร ครูใหญ่ของโรงเรียนเสียชีวิตลงจากการปกป้องแสนดี โกเข้ม(วัชรเกียรติ บุญภักดี) พ่อของแสนดีผู้พัวพันกับการค้ายาเสพติดได้ฝากฝังแสนดีไว้กับ ครูเตือนใจ ก่อนจะเข้ามอบตัวแก่ตำรวจ ครูเตือนใจดูแลแสนดีอย่างดีที่สุดจนกระทั่งแม่ของแสนดีมารับแสนดีไปอยู่ด้วยกันที่อเมริกา10ปีต่อมา แสนดีกลับมาเป็นครูอาสา สานต่อเจตนารมณ์ของครูเตือนใจและครูถาวร ที่อุทิศชีวิตเพื่อปกป้องเธอ พร้อมเผชิญความท้าทายในการดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ตอนที่2 (วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568)
แสนดี(กุลฑีรา ยอดช่าง)หลังจากเรียนจบจากอเมริกา มุ่งมั่นเดินทางกลับสู่เกาะลักเพื่อสมัครเป็นครูอาสา แม้ ผู้อำนวยการกิตติ ซึ่งรู้จักพ่อของเธอ จะกังวลเรื่องอดีตที่ชาวเกาะไม่พอใจ แต่เขาตัดสินใจรับแสนดีเข้าทำงานภายใต้ชื่อใหม่อย่าง แซนดี้ การเรียนรู้ชีวิตครูบนเกาะ เผชิญความท้าทายหลากหลายรูปแบบได้เริ่มต้นขึ้นแต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น แสนดียังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของครูเตือนใจตามสัญญาที่ให้ไว้
ตอนที่3 (วันศุกร์ที่29สิงหาคม2568)
แสนดี(กุลฑีรา ยอดช่าง)ต้องเผชิญความท้าทายใหม่ในบทบาทครูอาสาทั้งการสอนเด็กนักเรียนชั้น ป.6ที่ไม่สนใจเรียน และการรับมือกับ ครูปราณี(รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ)ครูรุ่นพี่ที่เข้มงวด ซึ่งมอบหมายงานหนักให้เธอหลายอย่าง รวมไปถึงการสอนแทนในวิชาภาษาไทยที่เธอไม่ถนัด แม้จะถูกทดสอบด้วยภาระมากมาย แสนดีก็ไม่ยอมแพ้ จนเพื่อนครูและ ปริณ(ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์)ผู้ใหญ่บ้านเริ่มเป็นห่วงว่าเธออาจถอดใจ จึงร่วมมือกันจัดงานเลี้ยงเล็ก ๆ เพื่อให้กำลังใจเธอ
ตอนที่4 (วันเสาร์ที่30สิงหาคม2568)
เมื่อเด็กนักเรียนชั้น ป.6แสดงท่าทีไม่อยากเรียนหนังสือ แสนดี (กุลฑีรา ยอดช่าง)ตัดสินใจให้เด็กทุกคนหยุดเรียนชั่วคราวจนกว่าจะพร้อม แต่กลับถูกครูแดนไท ( สิทธา สภานุชาติ)คัดค้านอย่างรุนแรง ต่อมาแสนดีจึงปรับวิธีการสอนใหม่ โดยเน้นสิ่งที่เด็กสนใจ ค้นหาความถนัด และสอนในสิ่งที่พวกเขาอยากเรียน พร้อมได้รับแรงสนับสนุนจากผู้อำนวยการและผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มที่