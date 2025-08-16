“โศกาภิวัฒน์” บ้านนี้มีกฎ ... อย่าคิดฝ่าฝืน !

บ้านนี้มีกฎ...อย่าคิดฝ่าฝืน !
ข้อมูลภาพยนตร์“โศกาภิวัฒน์”
ชื่อไทย:โศกาภิวัฒน์
ชื่ออังกฤษ:SOKAPHIWAT
แนวภาพยนตร์ :สยองขวัญ เอาตัวรอด(Survival Horror)
ผู้อำนวยการสร้าง:ธัญญ์ฐิตา ทรัพยศิรินารากุลบริษัท เวลล์ธัญญ์ เอ็มไพร์ จำกัด
กำหนดฉาย :21สิงหาคม2568
เตรียมสติ...และจิตใจให้พร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่“โศกาภิวัฒน์”
คำเตือน: ***บ้านนี้มีกฎ...อย่าคิดฝ่าฝืน***
สองหูอย่าฟัง สองมืออย่าจับหนึ่งปากอย่าพูด หนึ่งจมูกอย่าได้กลิ่นสองขาอย่าคิดหนี สองตาที่ข้ามีหากคิดหนี...ขอให้ตาย...
โครงเรื่องย่อ
ณ คฤหาสน์หรูกลางป่า ที่ไร้การติดต่อจากโลกภายนอก พี่น้องทั้ง8คน ถูกเลี้ยงดูภายใต้กฎเหล็ก ที่มาพร้อมบทลงโทษที่สุดเหี้ยมโหด เกินขีดมนุษย์จะรับไหว ของ“คุณหญิงโศกาภิวัฒน์”ผู้เป็นแม่อิสรภาพเป็นสิ่งที่พวกเขาโหยหาสุดหัวใจ โดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เลือก จะนำพาเอาความโหดร้ายและสยดสยองมาให้ยิ่งกว่าการถูกปลดปล่อย
เมื่อฝันร้ายเริ่มต้นขึ้น...พวกเขาจะเอาตัวรอดจากความลับอันสุดสะพรึงใน“บ้านโศกาภิวัฒน์”นี้อย่างไร
Director Note :ณัฐชัย จิระอานนท์
โปรเจค"โศกาภิวัฒน์"เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2024มันเริ่มมาจากการที่โปรดิวเซอร์ของผมกำลังมองหาไอเดียในการทำหนัง และได้เจอกับหนังสือนิยาย "โศกาภิวัฒน์"แล้วเกิดความสนใจในแก่นของนิยาย ที่เป็นเรื่องของครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันก็มีวัตถุดิบในความเป็นหนังสยองขวัญอยู่ด้วย จึงส่งต่อนิยายเรื่องนี้มาให้ผม นำมาสู่การพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ รวมถึงมอบหมายหน้าที่กำกับการแสดงให้กับผมด้วย เพราะทางทีมงานคิดว่า Mood & Toneของภาพยนตร์มันมีความ"เลือดสาด"อยู่ในนั้น น่าจะเป็นจริตที่เหมาะกับผม
สำหรับผม สิ่งที่น่าสนใจมากๆ ของ"โศกาภิวัฒน์"คือSettingเพราะปกติหนังสยองขวัญของไทยมักมีsettingอยู่2อย่าง ถ้าไม่อยู่ในเมืองใหญ่ ก็จะเป็นบรรยากาศสังคมชนบท ความน่าสนใจของ"โศกาภิวัฒน์"คือการที่มันสร้างโลกของมันขึ้นมาเอง เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางป่าตัดขาดจากโลกภายนอก ไร้ซึ่งเทคโนโลยีและสิ่งยืนยันยุคสมัย มียูนิฟอร์มของเด็กหนุ่มในบ้านทั้ง8คนที่ถูกดีไซน์ให้มีความเป็น"นักโทษ" / "ผู้ป่วย"และยังผสมผสานกลิ่นอายความเป็นGothicเข้าไป จึงมั่นใจว่าภาพที่ออกมาจะเป็นหนังไทยที่ให้ความรู้สึกและรสชาติที่แปลกใหม่กับคนดู และsettingของหนังนี้เองก็เปิดพื้นที่ให้เราสามารถเล่าอะไรได้หลายอย่างมาก หนังเรื่องนี้จึงมีทั้งความลึกลับ มีความเลือดสาด มีความจิต มีความดาร์คแฟนตาซี
แต่ใดๆ คือในความบันเทิงและห้วงอารมณ์ที่หลากหลาย มันต่างถูกยึดเหนี่ยวด้วยแกนหลักของดราม่าที่เข้าถึงทุกคนได้ นั้นคือเรื่องของครอบครัว ความหมายของครอบครัวที่แม้ว่าเด็กทั้ง8คนจะเป็นเด็กกำพร้าที่มาจากต่างที่ แตกต่างกัน แต่พวกเขาก็รักและไม่ทอดทิ้งกัน ไม่แพ้พี่น้องที่มาจากสายโลหิตเดียวกัน
สมาชิกแห่งบ้าน“โศกาภิวัฒน์”
“คุณหญิงโศกาภิวัฒน์” (คลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)
“แม่”ผู้คุมกฎเหล็กของบ้าน หากใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษด้วยวิธีที่แสนโหดเหี้ยม แม้จะโหยหาความรัก แต่ก็มักมาก เห็นแก่ตัว ทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองตนเอง เพียงเพื่อให้ความรักดั่งใจต้องการ
“สำหรับเรื่องนี้ คลาวเดียอาจดูเหมือนร้ายนะคะ แต่จริง ๆ เรื่องนี้มีธรรมะหรือความจริงอะไรบางอย่างแฝงอยู่ด้วย เรื่องความรักที่เรามีต่อลูก ๆ นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง เพราะมันมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา แล้วเราก็ยังติดอยู่กับเรื่องราวตรงนั้น ไม่สามารถหลุดกรอบความคิดได้ เลยกลายเป็นความเห็นแก่ตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาในที่สุด”
“จักร-จักรรินทร์ โศกาภิวัฒน์” (ภูมิ-ธาวิน ชมภูพันธ์)
ลูกชายคนโตของบ้าน นิสัยเข้มงวด จริงจัง ชอบควบคุม ต้องการให้ทุกคนอยู่ในกฎระเบียบที่แม่สร้าง เพราะได้รับมอบหมายมาให้ดูแลน้อง ๆ ความรับผิดชอบและตัวตนของจักรจึงมาจากจุด ๆ นี้
“ตอนที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับโปรเจคนี้ ก็เริ่มเตรียมพร้อมในเรื่องของจิตใจ เพราะตัวละครแต่ละตัวค่อนข้างมีบาดแผลในจิตใจ แต่มันเป็นความฝันสูงสุดของผมอยู่แล้วที่อยากเล่นภาพยนตร์ ทำให้เราทำงานเรื่องนี้ด้วยความสนุก แทบไม่กดดันเลย”
“ฤทธิ์-ฤทธิ์เดช โศกาภิวัฒน์” (ตัส–ทศวรรษ สิงอุปโป)
ลูกชายคนที่2ของบ้าน มีความเป็นผู้นำสูง กล้า และถ้าสติหลุดเมื่อไหร่ ไม่มีใครเอาอยู่ อารมณ์รุนแรง และยียวนกวนประสาทแม่มากกว่าพี่น้องคนไหน ๆ
“ถ้าถามว่าตัวละครตัวนี้มันเหมือนหรือแตกต่างจากผมยังไงน่ะเหรอ ผมว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากความเป็นตัวตนของเรามากนะ เพราะผมเองก็เป็นพี่ชาย และมีน้องชายเหมือนในเรื่อง มีความกวนประสาทคล้าย ๆ กับฤทธิ์นี่แหละ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำ เราได้เวิร์คชอปกันก่อนครับ ว่าจะทำยังไงให้คาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้มีความเชื่อมโยงกับพี่น้อง ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับ เราพอซิงค์กันได้ แต่ที่ยากเลยก็คือ ต้องเข้าฉากกับแม่ที่น่ากลัว และลึกลับมาก ๆ นี่แหละที่ยากกว่า”
“เกรฟ-เกริกเกียรติ โศกาภิวัฒน์” (บอส-ธนบัตร งามกมลชัย)
ลูกชายคนที่3ของบ้าน นิสัยค่อนข้างซ่า และมุทะลุ เป็นคนลุย ๆ แต่มีความอบอุ่นอยู่ในตัว
“เอาจริง ๆ ตัวผมเองก็ไม่ได้ซ่าขนาดเกรฟนะ แต่ถ้าเป็นพาร์ทของความอบอุ่น อันนี้น่าจะใช่ เพราะผมจะค่อนข้างยอมคนอื่น และเป็นผู้ตามมากกว่า แต่เรื่องนี้จะยากตรงที่ เรื่องราวของมันมีความลึกลับ มีความเจ็บปวด สำหรับการแสดงแล้วต้องใช้สมาธิเยอะมาก แต่โชคดีที่ทุกคนมีเอเนอจี้ที่ส่งถึงกัน และสนับสนุนกันมาก ๆ ในเรื่องของการแสดงครับ”
“เจด–เจษฎา โศกาภิวัฒน์” (ทูเจ-ชลัช ตันติจิบูรณ์)
ลูกชายคนที่4ของบ้าน เป็นคนเงียบ ๆ ไม่ค่อยพูด แต่เป็นคนที่คิด วิเคราะห์ แล้วก็ค่อนข้างสังเกตคนอื่น ๆ หรือสิ่งอื่นรอบตัวตลอดเวลา
“สำหรับเรื่องนี้ ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ผมรู้สึกสนุกกับการทำงานมาก ๆ เลยครับ ได้เล่น ได้ทำอะไรใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยทำมาก่อน เป็นหนังที่ค่อนข้างมีความลึกลับ สยองขวัญ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมีความเชื่อเรื่องแนวนี้อยู่บ้างครับ เพราะเราก็พอมีเซนท์อยู่บ้าง แล้วช่วงถ่ายทำบรรยากาศก็ชวนให้รู้สึกด้วย เหมือนว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่จริง ๆ”
“วายุ-วายุศักดิ์”โศกาภิวัฒน์” (แปลน-ธนวัฒน์ คูสุวรรณ)
ลูกชายคนที่5ของบ้าน เป็นคนเงียบ ๆ นิ่ง ๆ บุคลิกไม่สู้คน ประณีประนอม และคอยเป็นคนกลางที่คอยแก้ไขปัญหาให้คนอื่น ค่อนข้างติดพี่น้อง
“ตัวตนของวายุเหรอครับ ก็คล้าย ๆ ผมนะ ไม่อยากตาย ไม่ชอบอยู่คนเดียว ติดคนอื่น ติดพี่ ติดน้อง สำหรับ โศกาภิวัฒน์ แค่ชื่อเรื่องผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วครับ น่าค้นหา มีความลึกลับ น่ากลัว แล้วก็มีสยองขวัญปนด้วย ตอนจะได้มาเล่นก็อยากมาเล่น แล้วพอเล่นแล้ว ก็กลายเป็นอยากรู้แล้วว่าหนังจะออกมายังไง”
“นเรศ-นเรศวร โศกาภิวัฒน์” (เอเจ–ชยกร จุฑามาศ)
แฝดพี่ของ“มิตร”เป็นคนที่มีพลังงานล้นที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมดของบ้าน มีความเจ็บป่วยทางร่างกาย แต่กลับไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเลย
“ผมว่าโปรเจคนี้มีความน่าสนใจมากเลย เป็นโอกาสที่ผมจะได้ลองเล่นอะไรที่เปลี่ยนเลยจากที่เคยเล่นมา ตามคาแรคเตอร์เลยก็คือเขาจะเป็นคนที่มีอุปสรรคทางด้านร่างกาย และมีความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง ครอบครัว ซึ่งผมรู้สึกว่ามันท้าทายมากครับ”
“มิตร เนรมิต โศกาภิวัฒน์” (เจเจ–ชยพล จุฑามาศ)
แฝดน้องของ“นเรศ”นิสัยอบอุ่น เรียบร้อย ต่างจากแฝดพี่ตรงที่ใส่แว่น ไม่สู้คน และมีความสนิทสนม ห่วงใย“รุทธิ์”มากที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมด
“ตอนเห็นบทก็คุยกับ“เอเจ”เลยครับว่าควรรับเล่นเรื่องนี้นะ บทของเรื่องนี้มีอะไรให้เล่นและแตกต่างมาก เหมือนเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับพวกผมทั้งคู่ เราก็เลยอยากทำให้เต็มที่ อย่างบทที่มีความสยองขวัญ เลือดสาด ผมรู้สึกเลยว่ามันน่าสนุกดีครับ ท้าท้ายตัวเองด้วย รู้สึกภูมิใจกับตัวเองมาก ที่จะได้ทำให้แฟน ๆ ได้เห็นเราในบทบาทใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน”
“รุทธิ์-นิรุทธิ์ โศกาภิวัฒน์” (ก้าวหน้า–กิตติภัทร แก้วเจริญ)
ลูกชายคนสุดท้อง น้องเล็กของบ้าน นิสัยเงียบขรึม แต่ก็มีความขบถในตัวเอง พร้อมที่จะขัดแย้งกับพี่น้อง และมีจิตสัมผัสพิเศษบางอย่าง ทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้าน เป็นคนที่คอยรับมือกับแม่ และเป็นคนเดียวที่ไม่เคยถูกแม่ลงโทษ
“บท รุทธิ์ ใน โศกาภิวัฒน์ มีความเป็นตัวเรามาก ๆ ครับแต่จะลึกกว่า ในเรื่องผมได้เข้าฉากกับพี่คลาวเดียเยอะมากครับ พี่คลาวเดียแนะนำผมเยอะมาก ตอนแสดงก็เล่น รับ-ส่ง อารมณ์กันตลอด จนผมรู้สึกว่าผมเป็นลูกของพี่เขาจริง ๆ ขนาดกลับบ้านไปแล้วผมยังออกจากความเป็นตัวละคร รุทธิ์ ไม่ได้เลย แต่ก็ชอบนะ เป็น รุทธิ์ ก็ได้”
“ทิวา โศกาภิวัฒน์” (รัก-สุลักษณ์ ศิริภัทรพงศ์)
พี่สาวรุ่นที่2ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านโศกาภิวัฒน์ เป็นหญิงแกร่ง มีเป้าหมายชัดเจนกล้าลุย และไม่กลัวเกรงอะไรบนโลกใบนี้
“บท“ทิวา”เป็นบทที่ยากมากค่ะ เธอเป็นคนที่มีปมในใจ ที่กลายเป็นความแค้น รักต้องทำการบ้านหนักมากจริง ๆ สำหรับบทนี้ ซึ่งตัวจริงรักเป็นคนกลัวผีนะ กลัวอะไรสยอง ๆ แบบนี้ แต่สำหรับเรื่องนี้ รักว่ามันมีเสน่ห์บางอย่าง และมีข้อคิด มีความอบอุ่นของพี่น้องอยู่ในนั้นค่ะ”