“ป๊อป ฐากูร” ปะทะ “หญิง อาณดา” เจ้าแม่ปลาไหลเผือก
ช่อง 3 เสิร์ฟความฮาเอาใจแฟนละครค่ำดึงพระเอกหนุ่ม “ป๊อป ฐากูร” มาประกบคู่ “หญิง อาณดา” กับการก้าวขึ้นเป็นนางเอกเรื่องแรก ในละคร “ยัยปลาไหลกับนายไฮโซ” ผลงานของผู้จัด แป๊ป ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ บอสใหญ่แห่งค่าย มายน์แอทเวิร์คส์ เสริมทัพความสนุกด้วยนักแสดงมากฝีมือ อาทิ จูเนียร์ กาจบัณฑิต, วิปครีม ดิศกุล, ต๊ะ วริษฐ์, ศิลป์ รุจิรวนิช, แดนนี่ ลูเซียโน่, แอน วาสนา, แน๊ตตี้ นาตาชา, นก วนิดา, เกรียง เกรียงศักดิ์, ทอม ธีระพล, ดะ ดนู, ยุ้ย ปัทมวรรณ, หน่อย ณัฐนี, ตี๋ ดอกสะเดา และ กระดุม ธนายง ที่ยกขบวนมาบุกเวียงหนองหล่มกับความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ปลาไหลเผือก เตรียมมอบเสียงหัวเราะและความสนุกสนานไปด้วยกัน เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้
“ยัยปลาไหลกับนายไฮโซ” เรื่องราวของ ฟ้ามุ่ย(หญิง อาณดา) เด็กสาวกะโปโล ณ เวียงหนองหล่ม หลานสาวของ ยายรื่น(หน่อย ณัฐนี) ผู้สืบทอดหน้าที่ร่างทรงอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นหัวโจกปลุกระดมชาวบ้านให้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านการขายที่ดินให้กับสัตยา(ป๊อป ฐากูร) หนุ่มหล่อไฮโซแบดบอยที่ถูกอมรา(แอน วาสนา) ผู้บริหารสูงสุดแห่งอนันต์ทรัพย์เมธา ผู้เป็นแม่ยื่นคำขาดจะตัดออกจากกองมรดก ถ้าสัตยาทำโปรเจกต์ไร่ส้มไม่สำเร็จ ทำให้สัตยาต้องจากเมืองกรุงมาที่เวียงหนองหล่ม และเข้ามากว้านซื้อที่ดินจำนวนมากเพื่อทำเป็นไร่ส้ม ด้านฟ้ามุ่ยพอรู้ว่ามีคนหวังจะมาหาประโยชน์จากหมู่บ้านของตนเองก็ยอมไม่ได้ เธอใช้ความฉลาดเฉลียว และความเจ้าเล่ห์ ยอมเป็นร่างทรงเจ้าแม่ปลาไหลเผือกเพื่อหยุดยั้งการทำไร่ส้มของนายทุนจอมกะล่อนอย่างสัตยา เรื่องราวสุดชุลมุนวุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้น...
ด้านพระเอกหนุ่ม “ป๊อป ฐากูร” กล่าวถึงบทบาทในครั้งนี้ว่า “ตอนที่ได้รับบทนี้ ผมก็คิดว่าต้องเป็นนายไฮโซอยู่โลเคชั่นสบาย ๆ ถ่ายบ้านใหญ่แอร์เย็น ๆ แต่พออ่านไปอ่านมาตรงกันข้ามกับที่คิดเลยครับ ตัวสัตยาก็คือหนุ่มไฮโซอยู่ในเมืองหลวง ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ชอบใช้เงินแก้ปัญหา ติดหรู เกิดเหตุให้ต้องไปหมู่บ้านเวียงหนองหล่มเพื่อกว้านซื้อที่ดินไปสร้างโรงแรมและสวนส้ม ทำให้ได้เจอกับฟ้ามุ่ย เกิดความขัดแย้งกันขึ้น เรียกว่าเป็นมวยถูกคู่มาก ทุกคนจะเดาไม่ถูกเลยว่ายกนี้ใครจะชนะ มันจะกลับตาลปัตรไปหมดเลย ฝั่งฟ้ามุ่ยก็จะมีทีมของเขา ส่วนทีมผมก็จะมีเลขาคือพี่ต๊ะ วริษฐ์ คอยแนะนำตัวสัตยาว่าต้องทำอย่างไร เพราะเราทำอะไรไม่เป็นเลย ต้องมาสู้กับชาวแก๊งของฟ้ามุ่ยด้วย สำหรับเรื่องนี้ผมรับรองได้เลยว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสุขและความสนุกจากการชมละครตั้งแต่ต้นจนจบ มีครบทุกรส ทั้งความบันเทิง ดราม่า เรื่องเล่าของหมู่บ้านเวียงหนองหล่ม ตำนานปลาไหลเผือกที่สร้างจากเรื่องจริง รวมถึงมุกความฮาเต็มไปหมด เตรียมทิชชู่ไว้ได้เลยเพราะว่าขำน้ำตาแตกแน่นอน อยากให้ติดตามชมกันครับ”
ขณะที่นางเอกสาวน้องใหม่ “หญิง อาณดา” พูดถึงบทบาทนี้ว่า “ต้นตระกูลฟ้ามุ่ยเป็นร่างทรงสืบมารุ่นต่อรุ่น ที่หมู่บ้านจะมีความเชื่อคือเรื่องเจ้าแม่ปลาไหลเผือก เป็นจุดศูนย์รวมของทุกคนในหมู่บ้าน ด้วยความที่ฟ้ามุ่ยเป็นเด็กสมัยใหม่จึงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ยายทำ เมื่อยายเสียก็ได้ฝากฝังให้เราไปเป็นร่างทรง แต่ตัวเราเองอยากจะเอาวิชาการทั้งหมดที่เรียนมาไปช่วยชาวบ้านแทน วันหนึ่งก็เกิดเหตุจากการเข้ามาของสัตยาทำให้ชาวบ้านไขว้เขว หลาย ๆ คนก็อยากจะขายที่
ให้สัตยา ทำให้ฟ้ามุ่ยยอมเป็นร่างทรงเพื่อเรียกขวัญกำลังใจชาวบ้านว่าอย่าขายที่เลย เอาความศรัทธาของชาวบ้านมาช่วยขับไล่สัตยาออกไปจากหมู่บ้านให้ได้ สำหรับหญิงการเล่นเป็นร่างทรงยากมากค่ะ เราต้องคิดท่าทางว่าทำอย่างไรให้คนเชื่อว่าเจ้าแม่ประทับแล้ว เป็นร่างทรงสมัยใหม่ เรื่องนี้หญิงเป็นนางเอกเรื่องแรก เรารู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่จากรุ่นพี่ทุกคนด้วยความที่เราก็เป็นมือใหม่ได้รับบทที่หนักขนาดนี้ แถมบทคอมเมดี้ก็เล่นยากมาก ต้องตามมุกให้ทัน พี่ ๆ แต่ละคนเต็มไปด้วยมุก นอกซีน นอกบทตลอด เป็นละครที่ตลกมาก มีความฮาทุกฉาก ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความตลกของกองนี้ค่ะ รวมถึงความรักของสัตยากับฟ้ามุ่ยที่ตีกันฉ่ำขนาดนี้แล้วความรักของเราจะไปบรรจบกันได้อย่างไร ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ”
ติดตามชมความสัมพันธ์สุดป่วนของนายทุนจอมกะล่อนที่ต้องมาปะทะกับร่างทรงจำเป็น ได้ในละคร “ยัยปลาไหลกับนายไฮโซ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 ทางช่อง 3
