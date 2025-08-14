เรื่องย่อ “ยัยปลาไหลกับนายไฮโซ”
บทประพันธ์ : กานต์สินี พิทักษ์วงษ์
บทโทรทัศน์ : ศุภวรรณ ทองขลิบ, เหมือนฝัน ชาวเหนือ
กำกับการแสดง : วิชิต วัฒนานนท์
ดูแลการดำเนินงาน : ณฤทธิ์ ยุวบูรณ์ แห่งค่ายมายน์ แอท เวิร์คส์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568
เรื่องย่อ
“ฟ้ามุ่ย” (หญิง-อาณดา) เด็กสาวกะโปโล ณ เวียงหนองหล่ม หลานสาวของ ยายรื่น(หน่อย-ณัฐนี) ผู้สืบทอดหน้าที่ร่างทรงอันศักดิ์สิทธิ์ต่อจากยายรื่น เป็นหัวโจกปลุกระดมชาวบ้านให้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านการขายที่ดินให้กับ “สัตยา” (ป๊อป-ฐากูร) หนุ่มหล่อไฮโซแบดบอย ที่ถูกอมรา(แอน-วาสนา) ผู้บริหารสูงสุดแห่งอนันต์ทรัพย์เมธา ผู้เป็นแม่ยื่นคำขาดจะตัดออกจากกองมรดก ถ้าสัตยาทำโปรเจกต์ไร่ส้มไม่สำเร็จ ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่สัตยาอยากทำเพื่อสานต่อความฝันของไตรภพ (กระดุม ธนายง) ผู้เป็นพ่อ ที่เสียชีวิตไปแล้ว อมราอยากดัดนิสัยของลูกชายโดยการยื่นคำขาดว่า สัตยาต้องทำโปรเจกต์นี้ให้ผ่าน ทำให้สัตยาต้องจากเมืองกรุงมาที่เวียงหนองหล่ม และเข้ามากว้านซื้อที่ดินจำนวนมากเพื่อทำเป็นไร่ส้ม
ด้านฟ้ามุ่ยพอรู้ว่ามีคนหวังจะมาหาประโยชน์จากหมู่บ้านของตนเองก็ยอมไม่ได้ เธอใช้ความฉลาดเฉลียว และความเจ้าเล่ห์ ยอมเป็นร่างทรงเจ้าแม่ปลาไหลเผือกที่เธอไม่เคยอยากจะเป็น พิสูจน์ตัวเองจนชาวบ้านยอมรับ และศรัทธาว่า ฟ้ามุ่ยสามารถติดต่อกับเจ้าแม่ปลาไหลเผือกที่สิงสถิตอยู่ ณ เวียงหนองหล่มได้จริง และเพื่อหยุดยั้งการทำไร่ส้มของนายทุนจอมกะล่อนอย่างสัตยา ฟ้ามุ่ยจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวาง ซึ่งทำให้สัตยาไม่พอใจ และไม่เชื่อว่าเจ้าแม่ปลาไหลเผือกมีจริง สัตยาจึงคอยตามจับผิดฟ้ามุ่ยอยู่ไม่ห่าง แต่นานวันเข้าที่สัตยาได้อยู่ที่เหวียงหนองหล่ม และได้รู้จักฟ้ามุ่ยมากขึ้น ก็ทำให้ตัวเขาเกิดความรู้สึกหวั่นไหวให้กับเจ้าแม่กำมะลออย่างฟ้ามุ่ยโดยไม่รู้ตัว เรื่องราวจะจบลงอย่างไรต้องติดตามใน ยัยปลาไหลกับนายไฮโซ
รายชื่อนักแสดง
1.อาณดา ประกอบกิจ : ฟ้ามุ่ย
2.ฐากูร การทิพย์ : สัตยา อนันต์ทรัพย์เมธา
3.ดิศริญากรณ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : นลิน อนันต์ทรัพย์เมธา
4.กาจบัณฑิต ใจดี : เที่ยง
5.วริษฐ์ ทิพโกมุท : สมชาย
6.ศิลป์ รุจิรวนิช : ม่อน
7.แดนนี่ ลูเซียโน่ : เดวิด
8.วาสนา พูนผล : อมรา อนันต์ทรัพย์เมธา
9.นาตาชา จุลานนท์ : จุ๊บ
10.วนิดา เชิญยิ้ม : ป้าเอื้อง
11.เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง : กำนันคำป้อ
12.ธีระพล หอมจม : สิงห์เหนือ
13.ดนู ชุตินาวี : เสือใต้
14.ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี : ครูลออ
15.ณัฐนี สิทธิสมาน : ยายรื่น
16.ตี๋ ดอกสะเดา : ลุงเชิด
17.ธนายง ว่องตระกูล : ไตรภพ อนันต์ทรัพย์เมธา