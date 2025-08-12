เรื่องย่อ “ผีตาโขน”
บทประพันธ์ : บุษบาบัณ
บทโทรทัศน์ : กัญจน์รวี
กำกับการแสดง : วิชิต วัฒนานนท์
แนวละคร : เมโลดราม่า
ผลิต : บริษัท เอพลัส โปรดักชั่น จำกัด
ควบคุมการผลิต : สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 ย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ TrueID ผ่าน 3 ช่องทางแอปพลิเคชัน, เว็บ และกล่อง TrueID TV ดูฟรีทุกเครือข่าย
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568
เรื่องย่อ
ใกล้งาน ประเพณีบุญหลวง หรือ บุญผะเหวด เข้ามาทุกที ซึ่งจะตรงกับเดือน 7 และวันจัดงานจะถูกกำหนด โดยผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวด่านซ้ายหรือ ‘เจ้าพ่อกวน’ ‘ลุงบุญ’(เอ๋ กษมา) เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่หวังสืบทอดการทำหน้ากากผีตาโขนนี้ให้ลูกหลานต่อไป มีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะมาสิงที่หน้ากากและเอาหน้ากากไปลอยในแม่น้ำหมันเพื่อปลดปล่อยวิญญาณ
ปีนี้แกตั้งใจจะเข้ามาทำหน้ากากผีตาโขนในป่า เพราะแกฝันว่า “ลลิตา”(มิเชล)ลูกสาวที่หายสาบสูญไปเมื่อ 3ปีก่อน ตอนเดินทางมาเยี่ยมลุงบุญที่จ.เลย มาเรียกให้ช่วยที่ป่าท้ายหมู่บ้าน โดยลุงบุญไม่รู้เลยว่าระหว่างที่ทำหน้ากากในป่าซึ่งมีลมกรรโชกแรงนั้นวิญญาณของลลิตาได้ลอยเข้าไปยังหน้ากากสีน้ำเงินที่แกเพิ่งทำเสร็จ
‘เทียนพิสุทธิ์’ (หนูดี อรปรียา) ถูกส่งมาพร้อม ‘ราเชน’(ตะวัน ณวินวิชญ์) ตากล้องหนุ่มอนาคตไกล ทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมงานกันและกำลังคบหาดูใจกัน ทำงานให้กับเว็บไซต์และยูทูปชาแนล ด้านการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเมืองไทย ทั้งคู่เดินทางมาที่ จ.เลยเพื่อทำเรื่อง ผีตาโขน เพราะทั้งคู่เป็นคนภาคอีสาน ทั้งคู่ไปไหว้พระธาตุศรีสองรักและเจอกับฉัตรบรรณ(ไกด์ กันตพล) ที่มาขอพรให้ได้พบลลิตาคนรักอีกครั้ง ‘
ฉัตรบรรณ’ ลูกชายคนเดียวของเจ้าของบริษัทคอนสตรักชันยักษ์ใหญ่ ‘มารุต’(ตฤณ) และ ‘ฉัตรฉาย’(ขวัญฤดี) ประมูลได้โครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ฉัตรบรรณจึงมาดูโครงการนี้ และเกิดเหตุคนงานตาย ทำให้คนงานหวาดผวา จนวุธ(เอ็ม อรรถพล) หัวหน้าคนงานติดต่อกับ พลับพลึง(ปู นาตยา) ผีฟ้าให้มาทำพิธีปัดเป่า เทียนพิสุทธิ์ที่เป็นเพื่อนกับวุธ จึงมากับ พลับพลึงป้าของเธอและราเชน จึงรู้จักกับฉัตรบรรณ ซึ่งทั้งหมดรู้สึกถูกชะตากัน
ฉัตรบรรณมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเทียนพิสุทธิ์และรู้สึกประทับใจในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับเทียนพิสุทธิ์ที่รู้สึกถูกชะตากับฉัตรบรรณอย่างมาก เธอเผลอชมฉัตรบรรณให้ราเชนแฟนหนุ่มฟังหลายครั้ง จนราเชนรู้สึกหึงหวง แต่เทียนพิสุทธิ์บอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมาก คนแบบเธอเหมาะกับราเชนที่สุดแล้วอย่าคิดมาก แต่ราเชนก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะลึกๆเขาคิดเสมอว่า เทียนพิสุทธิ์มองเขาเป็นเพื่อนมากกว่าแฟน ระหว่างงานแห่ผีตาโขน เทียนพิสุทธิ์กับราเชนกำลังถ่ายทำสกู๊ปและเจอกับลุงบุญ ที่กำลังขายหน้ากากให้กับผู้คนและนักท่องเที่ยว เทียนพิสุทธิ์เห็นหน้ากากสีน้ำเงินอันหนึ่งแล้วเกิดชอบจึงคิดซื้อสวมใส่ร่วมขบวน
เมื่อเทียนพิสุทธิ์ซื้อมาแล้วก็ตัดสินใจใส่หน้ากากร่วมขบวนทันที ทันทีที่หน้ากากถูกสวมลงมาบนใบหน้าเธอก็ถูกวิญญาณของลลิตาเข้าครอบงำทันที ลลิตาเป็นคนรักของฉัตรบรรณ การที่เขามาควบคุมงานที่เลยครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้เจอเธออีกครั้ง ฉัตรบรรณเดินดูผู้คนมากมายที่มาร่วมขบวนแห่ผีตาโขนในครั้งนี้ เขาถูกเดินชนจนเซไป มีคนพยุงเขาไว้ เมื่อผู้นั้นถอดหน้ากากออกมา คือเทียนพิสุทธิ์ที่ส่งยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน ท่าทางอ่อนน้อมสวยหวาน ต่างจากเทียนพิสุทธิ์ที่ดูแก่นเซี้ยวคนเดิมอย่างมาก เธอส่งยิ้มให้เขาและพูดว่าดีใจที่เราได้เจอกันอีกครั้ง ในขณะที่ฉัตรบรรณเข้าใจว่าเทียนพิสุทธิ์พูดเพราะเพิ่งเจอกัน แต่เขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับรอยยิ้มและแววตาของเธออย่างบอกไม่ถูก
เทียนพิสุทธิ์ที่มีวิญญาณลิตาครอบงำแวะเวียนมาหาฉัตรบรรณที่ไซด์งานอยู่บ่อยๆ ทั้งคู่สร้างความ สัมพันธ์และคุ้นเคยกันอย่างรวดเร็ว ราเชนแปลกใจในการเปลี่ยนไปของเทียนพิสุทธิ์แฟนตัวเอง และต้องตกตะลึงเมื่อเห็นฉัตรบรรณจูบกับเทียนพิสุทธิ์ ทั้งๆที่ทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันไม่นาน เพราะเมื่อฉัตรบรรณได้คุยกับลุงบุญและยอมรับว่าลิตาได้จากไปแล้วทำให้เขาเปิดใจรับรักครั้งใหม่ ที่เดินเข้ามาหาเขา
ราเชนทะเลาะกับเทียนพิสุทธิ์ที่ขอเลิกกับราเชน พลับพลึงรู้สึกว่าหลานสาวกลับมาบ้านครั้งนี้ดูแปลกไป นั่นทำให้พลับพลึงมองหลานชัดๆ แล้วตกใจ พลับพลึงไปหยิบ ‘กำไลหางช้าง’ มาสวมให้ทันที เทียนพิสุทธิ์กรีดร้องก่อนจะหมดสติไป และเมื่อฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นเทียนพิสุทธิ์คนเดิม เธอจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้เลยในช่วงที่วิญญาณลลิตาครอบงำ พลับพลึงบอกให้เทียนพิสุทธิ์สวมกำไลหางช้างเอาไว้ กำไลนี้เป็นมรดกตกทอดในตระกูล กำไลหางช้างจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ภูต ผี ปีศาจ ให้ผู้สวมใส่ และสั่งห้ามเธอถอดออกเด็ดขาด พวกเขาจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่า ความสัมพันธ์ที่มีให้กัน กลับเป็นจิตวิญญาณของอีกคน สัญญาณแห่งความอาฆาตจากความรักและผูกพันที่มาอยู่ภายใต้หน้ากากผีตาโขนสุดสยอง
นักแสดง
ฉัตรบรรณ รับบทโดย กันตพล ชมพูพันธ์
หน้าตาหล่อ บุคลิกดี มีความสามารถ ให้เกียรติทุกคน เป็นคนที่พูดน้อย มีเสน่ห์ จบด้านวิศวกรรมศาสตร์ บุตรชาย ของนายมารุต กับ คุณฉัตรฉาย ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รับเหมาก่อสร้าง
เทียนพิสุทธิ์ รับบทโดย อรปรียา เนซ่า มามูดี้
สวย น่ารัก อารมณ์ดี ออกห้าวๆ เป็นคนตรงๆ มีอาชีพเป็นนักเขียนสกู๊ปท่องเที่ยว มีพื้นเพเป็นคนด่านซ้าย จังหวัดเลย แต่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยและทำงานในกรุงเทพฯ
ลลิตา รับบทโดย มิเชล เบอร์แมน
สวย หวาน เรียบร้อย ช่างเอาอกเอาใจ ใครอยู่ใกล้มักจะหลงรักเอ็นดู พื้นเพเป็นคนด่านซ้าย เป็นลูกสาวลุงบุญ คบหากับฉัตรบรรณ มีแพลนอนาคตร่วมกัน แต่ถูกฆาตกรรม
ราเชน รับบทโดย ณวินวิชญ์ กิตติชนวิทย์
รักอิสระมีอาชีพเป็นครีเอทีฟถ่ายทำตัดต่องาน หลงรักเทียนพิสุทธิ์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ทำงานให้กับเว็บไซต์และชาแนลด้านการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเมืองไทย มีสโลแกนว่า ‘เที่ยวจริง ไปจริง’
พิมพ์รัก รับบทโดย ต้นข้าว อาร์สยาม
เป็นคนนิ่งสุภาพไม่ค่อยแสดงอารมณ์ เป็นที่ต้องตาของผู้ชาย หลงรักฉัตรบรรณ ทำให้แค้นเมื่อลลิตา เข้ามาแย่งความรักไปจากเธอ พิมพ์รักจึงวางแผนฆ่าลลิตาอย่างเหี้ยมโหดเพื่อจะได้ความรักของฉัตรบรรณ
ยาใจ รับบทโดย อารียา ศิลปนาวา
เป็นคนสนุกสนาน ตลกขำๆ จิตใจดี เป็นที่รักของเพื่อนๆร่วมงาน
เทิด รับบทโดย ฐปนัท สัตยานุรักษ์
หน้าตาเรียบเฉย ไม่แสดงอารมณ์ แต่เบื้องลึกเป็นคนโหดเหี้ยม
ลุงบุญ รับบทโดย กษมา นิสสัยพันธุ์
บิดาของลลิตามีความเชี่ยวชาญด้านการทำหน้ากากผีตาโขน รักลูกสาวมาก เป็นคนจิตใจดี มีเมตตามาก ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำ
พลับพลึง รับบทโดย นาตยา จันทร์รุ่ง
จิตใจดี เป็นผีฟ้า ของหมู่บ้าน ผู้คนนับถือและมักจะมาขอให้ช่วยถอนคุณไสย รำส่องรักษาโรคต่างๆ
มารุต รับบทโดย ตฤณ เศรษฐโชค
เป็นคนดี เถรตรง รักลูกรักภรรยา แต่สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวหลายอย่าง
ฉัตรฉาย รับบทโดย ขวัญฤดี กลมกล่อม
สาวใหญ่ ใจดี มารดาของฉัตรบรรณ รักและตามใจลูกชายมาก ไม่เคยขัดใจ
วุธ รับบทโดย อรรถพล เทศทะวงศ์
โฟว์แมนคอยดูแลไซด์งานให้ฉัตรบรรณ ในโครงการต่างๆ เป็นลูกน้องที่ฉัตรบรรณไว้ใจมาก