“ไกด์-หนูดี-มิเชล” ร่วมพิสูจน์ความเร้นลับ “ผีตาโขน”
ได้เวลาพบกับความเร้นลับสุดสะพรึง เมื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ส่งละครผีตาโขน ละครสุดเข้มข้นแนวเมโลดราม่า ที่เป็นเรื่องราวของความลับที่รอการพิสูจน์ งานนี้ได้นางเอกป้ายแดง หนูดี อรปรียา เนซ่า มามูดี้ สาวเก่งลูกครึ่ง ไทย-อิหร่าน ดีกรีอดีต มิสแกรนด์อ่างทอง 2022 และรองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 มาประเดิมในเส้นทางการเป็นนักแสดงเต็มตัว ประกบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นเจนใหม่ ไกด์ กันตพล ชมพูพันธ์ เท่านั้นยังไม่พอยังได้นักแสดงมากความสามารถ มิเชล เบอร์แมน มารับบทวิญญาณที่ถูกพันธนาการในหน้ากากผีตาโขนสีน้ำเงิน รอทวงคืนความยุติธรรม ร่วมด้วยนักแสดงมากความสามารถล้นจอ ไม่ว่าจะเป็น ตะวัน ณวินวิชญ์, ต้นข้าว อาร์สยาม, อัยยา อารียา, ตฤณ เศรษฐโชค, ขวัญ ขวัญฤดี, ปู นาตยา, เอ็ม อรรถพล, จอร์จ ฐปนัท ฯลฯ บทประพันธ์โดย บุษบาบัณ บทโทรทัศน์โดย กัญจน์รวี เริ่มตอนแรก วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568 ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 สามารถรับชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ TrueID ผ่าน 3 ช่องทางแอปพลิเคชัน, เว็บ และกล่อง TrueID TV ดูฟรีทุกเครือข่าย
โดยเป็นเรื่องราวของ เทียนพิสุทธิ์(หนูดี อรปรียา) คบหาเป็นแฟนอยู่กับ ราเชน(ตะวัน ณวินวิชญ์) เพื่อนร่วมงาน เมื่อทั้งคู่ได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องการท่องเที่ยวภาคอีสาน จึงเดินทางมาที่จังหวัด เลย เพื่อทำเรื่อง ผีตาโขน และชีวิตเทียนพิสุทธิ์ กลับต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อได้สวมหน้ากากผีตาโขนน้ำเงิน และเมื่อเธอใส่มัน ก็ถูกวิญญาณ ลลิตา(มิเชล) ครอบงำ และใช้ร่างกายเทียนพิสุทธิ์ เพื่ออยู่กับ ฉัตรบรรณ(ไกด์ กันตพล) ชายคนรักของเธอ และมีสัมพันธ์ลึกซึ้งโดยที่เธอไม่รู้ตัว พวกเขาจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่า ความสัมพันธ์ที่มีให้กัน กลับเป็นจิตวิญญาณของอีกคน สัญญาณแห่งความอาฆาตจากความรักและผูกพันที่มาอยู่ภายใต้หน้ากากผีตาโขนสุดสยอง
ไกด์ กันตพล ชมพูพันธ์ รับบท ฉัตรบรรณ กล่าวว่า บทนี้ท้าทายมากครับ เพราะต้องถ่ายทอดความรู้สึกของผู้ชายที่รักผู้หญิงคนหนึ่งสุดหัวใจ แต่กลับไม่รู้ว่าเธอคือใครกันแน่ ผมตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับทีมนักแสดงชุดนี้ อยากให้ทุกคนติดตามดูครับว่า ฉัตรบรรณจะรับมือกับเรื่องราวเหนือธรรมชาตินี้อย่างไร
หนูดี อรปรียา เนซ่า มามูดี้ รับบท เทียนพิสุทธิ์ กล่าวว่า ดีใจมากค่ะที่ได้รับโอกาสจากช่อง 8 ให้เปิดตัวในฐานะนักแสดงเต็มตัว และบทเทียนพิสุทธิ์ก็มีมิติหลากหลายมาก เธอทั้งสู้ชีวิต เจอความรัก เจอเรื่องลี้ลับ และกลายเป็นร่างให้วิญญาณสิงยากมากแต่หนูก็ทำการบ้านหนักมาก ๆ และนี่ก็คือโอกาสที่หนูจะได้พิสูจน์ฝีมือ ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูดีด้วยนะคะ
มิเชล เบอร์แมน รับบท ลลิตา กล่าวว่า บทลลิตาคือผู้หญิงที่ยังผูกพันกับความรักอย่างลึกซึ้ง แม้จะตายไปแล้วก็ตาม เธอทั้งเศร้า อาฆาต ว่าใครคือคนฆ่าเธอ และปรารถนาในสิ่งที่ไม่มีวันได้คืนเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่มิเชลเองก็ยังไม่เคยเล่น ยากมาก อินมากค่ะ และอยากให้คนดูสัมผัสอารมณ์ความรักในอีกมุมมองผ่านตัวละครมาดูกันว่า ลลิตาเค้าจะน่าสงสาร และน่ากลัวขนาดไหน
ตะวัน ณวินวิชญ์ กิตติชนวิทย์ รับบท ราเชน กล่าวว่า ราเชนเป็นเหมือนตัวแทนของคนปกติที่โดนดึงเข้าสู่โลกที่ไม่ควรเชื่อ แต่มันกลับเกิดขึ้นจริง ผมสนุกและกดดันไปพร้อมกัน เพราะต้องเป็นตัวละครที่เชื่อมโยงทุกอย่างในเรื่อง เรื่องราวมีความสนุกชวนลุ้นและน่าติดตามตลอดทั้งเรื่องจริง ๆ ห้ามพลาดครับ ละครเรื่องนี้ทั้งระทึก ทั้งสะเทือนใจ ฝากตัวละครราเชนด้วยนะครับทุกคน
ต้นข้าว อาร์สยาม รับบท พิมพ์รัก กล่าวว่า พิมพ์รักเป็นตัวละครที่แฝงไปด้วยความลับ และมีความเชื่อมโยงลึก ๆ กับหน้ากากผีตาโขน เธออาจดูร่าเริง แต่ในใจมีบางอย่างที่รอวันปะทุ ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานเรื่องนี้ เพราะเนื้อหาน่าสนใจและไม่เหมือนใครจริง ๆ