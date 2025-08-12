โครงเรื่องย่อ “ทายาทหมายเลข1”
บทโทรทัศน์ : พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, วรรณวิภา สามงามแจ่ม, พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข
กำกับการแสดง : สันต์ ศรีแก้วหล่อ
แนวละคร : ดรามา
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน31 และ ดูออนไลน์ทางแอป oneD ที่เดียว
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรกวันพุธที่ 20 สิงหาคมนี้
เรื่องย่อ
เมื่อผู้นำหมายเลข 1 แห่ง “ตระกูลรพีธาดา” ถึงเวลาลงจากบัลลังก์ คือจุดเริ่มต้นของการช่วงชิง และ ฟาดฟัน ที่ทุกคนในครอบครัวนั้น..อาจเป็นทั้งผู้สร้าง และผู้ทำลาย
เรื่องราวของศึกสายเลือดแห่งตระกูล “รพีธาดา” ยักษ์ใหญ่ผู้ครองอาณาจักรแสนล้านแห่งวงการ Retail เปิดฉากขึ้น เมื่อ ธารา(นก-สินจัย) พี่ใหญ่ของตระกูลและผู้นำหมายเลข1 ถึงเวลาต้องวางมือ จึงต้องหาทายาทมาเป็นผู้นำคนต่อไปของ “สยามรพีกรุ๊ป” การฟาดฟันเพื่อช่วงชิงตำแหน่ง “ทายาทหมายเลข1” จึงเริ่มต้นขึ้น!! แต่...ใครจะได้ขึ้นเป็น “ทายาทหมายเลข1” คนต่อไป? ระหว่างครอบครัวของน้องชายคนกลาง นที(แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์) กับสะใภ้คนเดียว วีริน(แหม่ม-คัทลียา) หรือครอบครัวของน้องสาวคนเล็ก โปรยฝน(แป้ง-อรจิรา) กับเขยของตระกูล พศิน(อ่ำ-อัมรินทร์) หรือ สีน้ำ(กรีน-อัษฎาพร) ลูกเมียน้อยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอก็มีสายเลือดรพีธาดาอยู่ในตัว มาร่วมลุ้นไปกับศึกสายเลือดครั้งยิ่งใหญ่ ใครจะได้ครอบครองตำแหน่ง “ทายาทหมายเลข1”
นักแสดง
สินจัย เปล่งพานิช : ธารา
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง : นที
คัทลียาแมคอินทอช : วีริน
ภรภัทรศรีขจรเดชา : ชลธาร
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล: สีน้ำ
สัญญาคุณากร : จารึก
อัมรินทร์ นิติพน : พศิน
อรจิราแหลมวิไล : โปรยฝน
ชยุตม์ นิติชาคร : ทะเลหลวง
อัครวินท์ นันทิพัฒน์ : มหาสมุทร
วิทยา เทพทิพย์: คีตะ
คุณากรปุราโส: เดินทัพ
วศิน อัศวนฤนาท : ปราการ
ปวรดาวีรวรรณ : มุกดาว
ภูปภพโกมลโชติ : อันดามัน
ญาณินโอภาสสถาวร : ปานชีวา
ปัณณธร อนันต์กิตติเลิศ : มุกตะวัน
พิจิกา จิตตะปุตตะ : จอมขวัญ
นักแสดงรับเชิญ
นที เอกวิจิตร์ : หลวงพี่เสมอ
พิมพ์ลภัส จึงสุระ : นาฬิ
รอง เค้ามูลคดี : มานิต