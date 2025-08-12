ตีแผ่ศึกสายเลือดตระกูลดัง ช่วงชิง “ทายาทหมายเลข1”
เมื่อผู้นำหมายเลข 1 แห่ง “ตระกูลรพีธาดา” ถึงเวลาลงจากบัลลังก์
คือจุดเริ่มต้นของการช่วงชิง และ ฟาดฟัน ที่ทุกคนในครอบครัวนั้น..อาจเป็นทั้งผู้สร้าง และผู้ทำลาย
ช่องวัน31 พร้อมเสิร์ฟละครฟอร์มยักษ์แห่งปี “ทายาทหมายเลข1” ละครดราม่าเข้มข้นสุดพรีเมียม ที่หลายคนรอคอย ที่สุดแห่งการรวมตัวนักแสดงคุณภาพระดับ A-LIST ฝีมือฉกาจ และ Rising Star รุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง ที่ต้องมาประชันฝีมือสุดเชือดเฉือนตีแผ่ศึกสายเลือดตระกูลดัง เมื่อผู้นำหมายเลข1 ต้องลงจากบัลลังก์ จึงต้องมีทายาทมาสืบทอดอาณาจักรแสนล้าน มหากาพย์แห่งการแย่งชิงความเป็นเบอร์หนึ่งจึงปะทุขึ้น!! พบกับ นก-สินจัย เปล่งพานิช, แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, แหม่ม-คัทลียา แมคอินทอช, ตรี-ภรภัทร ศรีขจรเดชา, กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, ดู๋-สัญญา คุณากร, อ่ำ-อัมรินทร์ นิติพน, แป้ง-อรจิรา แหลมวิไล ร่วมด้วย ต้นข้าว-ชยุตม์ นิติชาคร, นิว-อัครวินท์ นันทิพัฒน์, ก้อง-วิทยา เทพทิพย์, ทีม-คุณากร ปุราโส, โก้-วศิน อัศวนฤนาท, ปาว-ปวรดา วีรวรรณ, พูม่า-ภูปภพ โกมลโชติ, นินน่า-ญาณิน โอภาสสถาวร, ซัน-ปัณณธร อนันต์กิตติเลิศ ฯลฯ การันตีความเข้มข้น โดยผู้กำกับมือรางวัล สันต์ ศรีแก้วหล่อ บทโทรทัศน์โดย พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, วรรณวิภา สามงามแจ่ม, พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข
“ทายาทหมายเลข1” เรื่องราวของศึกสายเลือดแห่งตระกูล “รพีธาดา” ยักษ์ใหญ่ผู้ครองอาณาจักรแสนล้านแห่งวงการ Retail เปิดฉากขึ้น เมื่อ ธารา(นก-สินจัย) พี่ใหญ่ของตระกูลและผู้นำหมายเลข1 ถึงเวลาต้องวางมือ จึงต้องหาทายาทมาเป็นผู้นำคนต่อไปของ “สยามรพีกรุ๊ป” การฟาดฟันเพื่อช่วงชิงตำแหน่ง “ทายาทหมายเลข1” จึงเริ่มต้นขึ้น!! แต่...ใครจะได้ขึ้นเป็น “ทายาทหมายเลข1” คนต่อไป? ระหว่างครอบครัวของน้องชายคนกลาง นที(แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์) กับสะใภ้คนเดียว วีริน(แหม่ม-คัทลียา) หรือครอบครัวของน้องสาวคนเล็ก โปรยฝน(แป้ง-อรจิรา) กับเขยของตระกูล พศิน(อ่ำ-อัมรินทร์) หรือ สีน้ำ(กรีน-อัษฎาพร) ลูกเมียน้อยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอก็มีสายเลือดรพีธาดาอยู่ในตัว มาร่วมลุ้นไปกับศึกสายเลือดครั้งยิ่งใหญ่ ใครจะได้ครอบครองตำแหน่ง “ทายาทหมายเลข1” ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 20 สิงหาคมนี้ ทางช่องวัน31 และ ดูออนไลน์ทางแอป oneD ที่เดียว