Review ซีรีส์ : “The Nice Guy” ซีรีส์ใหม่ของ “อีดงอุค” มาเฟียสายหวานกับรักแรกชวนฝัน!

อีกหนึ่งซีรีส์มาแรงแซงทุกโค้งในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับ The Nice Guy (2025) การโคจรมาพบกันระหว่าง ‘อีดงอุค’ และ ‘อีซองคยอง’ ในซีรีส์โรแมนติก คอเมดี้ ดราม่า และแอ็กชั่น เรื่องราวความรักระหว่างทายาทมาเฟียและสาวอินโทรเวิร์ธ เมื่อโลกสีเทาหม่นดึงดูดคนเหงาสองคนให้มาตกหลุมรักกัน
แค่เห็นชื่อพี่อุคประกบคู่กับนางฟ้าขายาวก็เตรียมหมอนใบใหญ่ๆ ไว้จิกรอได้เลย งานนี้เคมีระเบิดภูเขาเผากระท่อมแน่นอน!
เมื่อ ‘โอปปามาเฟีย’ ไม่ได้มาเพื่อทวงหนี้ แต่มาเพื่อทวงคืนหัวใจ!
The Nice Guy ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘พัคซอกชอล’ (รับบทโดย อีดงอุค) ทายาทมาเฟียรุ่นที่ 3 ผู้มีความฝันอยากจะเป็นนักกวีและนักเขียนนิยายสายโรแมนติก ทว่าด้วยซอกชอลเกิดมาเป็นลูกชายตระกูลมาเฟียมากบารมี ทำให้เขากลายเป็นว่าที่ผู้นำของตระกูลรุ่นต่อไปโดยปริยาย ทั้งที่มันช่างจะขัดแย้งกับอาชีพในฝันของเขาเสียเหลือเกิน ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่อาจขัดใจครอบครัวได้
ทว่าภายใต้ภาพลักษณ์เงียบขรึม เขากลับซ่อนความไร้เดียงสาและอ่อนไหวต่อหญิงเดียวในดวงใจ แม้ซอกชอลจะเติบโตมาในดงมาเฟียสุดโหด แต่หัวใจของเขากลับเป็นสีชมพูหวานและอ่อนโยนสุดๆ และแล้วสายลมแห่งโชคชะตาก็พัดพาเขามาพบกับ ‘คังมียอง’ (รับบทโดย อีซองคยอง) รักแรกที่เปรียบเสมือนแสงสว่างเดียวในโลกสีเทาๆ ของเขา มียองฝันอยากจะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็ก แต่เส้นทางของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เมื่อต้องเจอกับความจริงอันโหดร้ายของวงการบันเทิง แล้วยังมีปมฝังใจที่ทำให้เธอกลัวการแสดงต่อหน้าผู้คน
เรื่องราวความรักซึ้งๆ ของทายาทมาเฟียสายละมุนกับนักร้องสาวอินโทรเวิร์ธ จึงเริ่มต้นพร้อมกับความทรงจำแสนหวานในอดีต หลังจากที่เส้นทางชีวิตของทั้งสองต้องแยกจากกันในวัยรุ่น เพื่อให้พวกเขาต่างคนต่างไปเผชิญกับเรื่องราวมากมาย ทั้งหวานขมปนเศร้าจนกลายเป็นแผลใจ พัคซอกชอลจะใช้หัวใจอุ่นๆ ของเขาฮีลใจมียองให้กลับมาสีชมพูอีกครั้งได้หรือไม่? จุดเริ่มต้นความรักระหว่างทั้งคู่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ท่ามกลางฉากชีวิตสีเทาหม่นที่คอยเป็นเงาติดตามพวกเขามาตลอดชีวิต
มากกว่ารักโรแมนติก คือการเดินทางเพื่อค้นหาตัวตน
สิ่งที่ทำให้ The Nice Guy พิเศษกว่าซีรีส์ในแนวเดียวกัน คือมันไม่ใช่แค่ซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้ธรรมดาๆ แต่เป็นการเดินทางที่แสนอบอุ่นหัวใจของคนสองคน ที่เติมเต็มช่องว่างของกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราจะได้เห็นการเติบโตของตัวละครที่ต้องต่อสู้กับทั้งโลกภายนอกและปมในใจของตัวเอง ท่ามกลางความเป็นจริงที่ไม่ได้สวยงามเสมอไป
การโคจรมาพบกันอีกครั้งของคู่พระนางระดับแม่เหล็ก คือที่สุดของความดีงาม!!! อีดงอุคในบท ‘พัคซอกชอล’ ไม่ต่างอะไรกับพ่อหนุ่มไมโครเวฟเคลื่อนที่ โดยเฉพาะสายตาที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความห่วงใยของพี่อุค เมื่อเขาจ้องมองไปที่นางเอกให้ฟีลแบบอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ (> <) จากคนที่เคยใช้ชีวิตไปวันๆ อย่างไร้จุดหมายกลายเป็นหนุ่มคลั่งรัก ที่เกิดมาเพื่อรักเพียงเธอคนนี้เลยจริงๆ (ตาร้อนมากแม่)
ส่วนซองคยองในบท ‘มียอง’ ก็เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์แบบเศร้าๆ จากหญิงสาวร่าเริงผู้เต็มไปด้วยความสดใสในวัยรุ่น เมื่อชีวิตต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายๆ ทำให้เธอกลายเป็นคนขาดความมั่นใจและเก็บตัวอยู่เพียงลำพัง แม้จะเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ในการร้องเพลง แต่มียองก็ไม่กล้าร้องเพลงต่อหน้าผู้คน ถึงอย่างนั้น เธอก็มี FC ในโซเชียลฯ มากมายที่คอยติดตามผลงาน และแน่นอนว่าซอกชอลก็เป็นหนึ่งในนั้น
การกลับมาพบกันอีกครั้งของทั้งคู่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต จากที่ซอกชอลเคยใช้ชีวิตเหงาๆ โดยไม่มีใครเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเขา เมื่อเขาได้พบกับมียองทำให้เขากลายเป็นผู้ชายที่พร้อมจะทำทุกอย่าง เพื่อปกป้องและสนับสนุนความฝันของคนรัก ขณะเดียวกันมียองคือคนที่มองทะลุเปลือกนอกและเห็นถึงหัวใจที่แท้จริงของซอกชอล การมีอยู่ของเธอทำให้เขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวตนภายในและความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ขณะที่ซอกชอลก็เป็นเหมือนเกราะคุ้มกันให้เธอได้ก้าวเดินตามความฝันอย่างมั่นคง เป็นความรักในวัยผู้ใหญ่ที่แม้จะไม่หวือหวา แต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นละมุนใจ
ลบภาพจำตระกูลมาเฟียติดหรู ด้วยชีวิตครอบครัวที่แสนวุ่นวาย
นอกจากนี้ ซีรีส์ยังสอดแทรกความตลกผสมกับความวุ่นวายภายในครอบครัวมาเฟีย ในฐานะลูกชายและ Wednesday’s Child (ลูกคนกลาง) พัคซอกชอลมีพี่สาวเป็นนักพนันจอมแสบที่แอบหนีออกจากบ้านหลังแยกทางกับสามี ส่วนน้องสาวคนสุดท้องก็เป็นพยาบาลสาวสายโหด ที่ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนในครอบครัวและเพื่อนรัก ขณะที่พ่อของเขาเป็นมาเฟียรุ่นใหญ่ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายคล้ายเกษตรกรธรรมดาๆ เรียกว่าตระกูล ‘พัค’ ดูภายนอกก็คล้ายคนไม่มีพิษมีภัย แต่หารู้ไม่...แม้แต่มาเฟียตัวพ่อและตำรวจยังต้องยอมสยบ!
มันกลายเป็นความย้อนแย้งที่ทำให้สมาชิกทุกคนในตระกูลพัค ดูแล้วน่ารักและอบอุ่นไม่ต่างอะไรกับครอบครัวอื่นๆ แม้จะมีพ่อเป็นมาเฟียรุ่นเก๋า แต่พวกเขาก็เป็นครอบครัวที่รักกันมากๆ และพยายามใช้ชีวิตแบบสามัญชน ไม่ติดหรู ไม่ติดแกลม แถมไม่เปิดเผยตัวตนต่อคนทั่วไป แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายปั่นป่วนแบบชนชั้นกลางที่หาได้ยากในซีรีส์แนวมาเฟีย และผู้กำกับฯ ก็ทำออกมาได้ดีเชียวแหละ (ปรบมือให้หนึ่งกรุบ)
สรุปแบบติ่งอวยยศ!
The Nice Guy (2025) เป็นซีรีส์รอมคอมพล็อตแปลกใหม่เรื่องหนึ่งที่นำเสนอเรื่องราวของมาเฟียในมุมมองที่แตกต่างทั้งฟีลกูดและให้กำลังใจ แต่ก็ยังคงความเข้มข้นของซีรีส์แนวดรามาได้อย่างกลมกล่อม ส่วนเคมีของ ‘อีดงอุค’ x ‘อีซองคยอง’ ถือเป็นส่วนผสมลงตัวชนิดเต็ม 10 ไม่หัก! ทั้งสองแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติและทรงพลัง สามารถถ่ายทอดทั้งฉากที่อบอุ่น ซึ้งใจ และฉากรั่วๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ใครเป็นสาวกอีดงอุคบอกได้คำเดียวว่า “ต้องดู” เพราะนี่คือบทบาทที่จะทำให้คุณตกหลุมรักเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่วนใครที่ไม่ใช่แฟนคลับ ดูแล้วคุณจะโดนตกเข้าด้อมแบบไม่รู้ตัว! รับรองว่าคุณจะอยากมีมาเฟียส่วนตัวแบบโอปป้าไว้ข้างกายสักคน เป็นอีกหนึ่งซีรีส์รอมคอมแห่งปีที่ไม่ควรพลาด!
หาสตรีมได้ที่ Disney+ Hotstar จำนวน 14 ตอน ออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลา 20.50 น. (เวลาเกาหลี) วีคละ 2 ตอน
ร้อยเรียงเรื่องราว : รัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์
อ้างอิงภาพ : https://www.hancinema.net/
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์