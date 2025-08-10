เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “คลื่นลมปมปริศนา • The Wanted Detective” [2025]

• “เมื่อสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริง สิ่งที่ได้ยินยิ่งเป็นเรื่องเท็จ”
ชื่อสากล : The Wanted Detective
ชื่อไทย : คลื่นลมปมปริศนา
ชื่อจีน : 定风波 | Ding Feng Bo
แนวซีรีส์ : สืบสวน • ระทึกขวัญ • ย้อนยุค
เรตซีรีส์ : 13+
ผู้กำกับ : “จ้าวจิ่นเทา” (Zhao Jin Dao) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ "บันทึกระบำสวรรค์" (Dance Of The Sky Empire), "เกรงไม่กลัว ซีซั่น 1" (The Fearless Season 1)
ผู้เขียนบท : จางอวิ๋นเซียว (Zhang Yun Xiao) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “The Most Sweet Love”
จำนวนตอนออกอากาศ : 36 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ ตอนละ : 40 - 45 นาที (โดยประมาณ)
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เฉพาะวันแรก วีไอพี รับชม 6 ตอนรวด (บุคคลทั่วไป รับชมได้ 2 ตอน) อัปเดตตอนใหม่ 2 ตอนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17:00 น.
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 1 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2568
ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และทางเว็บไซต์ iQ.com ทั้งซับไทยและพากย์ไทย
★ เรื่องย่อซีรีส์ “คลื่นลมปมปริศนา • The Wanted Detective”
เกิดคดีฆาตกรรมประหลาดขึ้นติดๆ กัน 3 ศพ โดยมีชื่อผู้ก่อเหตุเขียน หรือ สลัก กำกับเอาไว้ทุกครั้งว่า เขาคือ “อสูรราตรี”
ผู้ตาย “ลู่เหวินจง” (รับบทโดย ลู่หยง) “ฉินเย่” (รับบทโดย หวังคัง) “ฝานจิ้งจื้อ” (รับบทโดย หวังเจี้ยนซิน) ล้วนเป็นขุนนางใหญ่ช่วยราชกิจผู้จงรักภักดี ที่เคยสร้างความดีความชอบต่อแคว้นต้าฉี มีเพียง “เสิ่นปี้” (รับบทโดย โหวจางหรง) ที่ยังรอดชีวิต! เหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความหวาดหวั่นไปทั่วราชสำนัก และยังระบาดไปทั่วแคว้นต้าฉีที่เคยสงบสุข แม่น้ำแดงฉานไปด้วยเลือด พร้อมด้วยข้อความชวนขนลุกถูกปล่อยไปทั่วว่า “อสูรราตรีมาเยือน ต้าฉีจะล่มสลาย”
ด้วยความอวดเก่ง เย่อหยิ่ง ถือดี และมั่นใจว่าเอาอยู่ ทำให้ “เซียวเป่ยหมิง” (รับบทโดย หวังซิงเยว่) มือปราบและนักสืบสวนอันดับหนึ่งของหน่วยมือปราบเทวดา ที่ถูกเรียกตัวเข้าวังโดยด่วน เขาได้รับอาสากับ “ฮ่องเต้แห่งต้าฉี” (รับบทโดย เปาเจี้ยนเฟิง) ตัดหน้า “จูเก่อข่งอวิ๋น” (รับบทโดย เติ้งข่าย) มือปราบตัวตึง และบิดา “จูเก่อทง” (รับบทโดย เฝิงฮุ่ย) หัวหน้าหน่วยสืบสวนลับ ว่าจะไขคดีนี้ได้ภายในสามวัน!!
จนในวันสุดท้าย ซึ่งเป็นวันวิวาห์ของเขากับ “จงเสวี่ยม่าน” (รับบทโดย เซี่ยงหานจือ) ศิษย์น้องในสำนักมือปราบเทวดา เซียวเป่ยหมิง ก็ตกหลุมพราง ถูกใส่ร้ายว่าเป็น “อสูรราตรี” วางแผนฆ่า ราชามือปราบ แห่ง หน่วยมือปราบเทวดา “จงอวิ๋นชื่อ” (รับบทโดย เส้าปิง) ผู้เป็นทั้งอาจารย์ และคนเลี้ยงดูเด็กชายกำพร้าอย่างเขามา ด้วยวิธี เย็บสังหาร อย่างโหดเหี้ยม ก่อนจะถูกทหารยิงด้วยธนูร่างตกลงไปในทะเลสาบเฟิงปัว แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
แม้จะถูกปิดประกาศจับตัวทั่วแคว้น สามปีต่อมา เซียวเป่ยหมิง กลับมายังเมืองหลวง เมื่อเกิดคดี เย็บสังหาร ขึ้น ซึ่งก็หมายความว่า อสูรราตรี ได้ปรากฎตัวอีกครั้งแล้ว และได้พบกับ จงเสวี่ยม่าน อดีตคนรักของเขา ในที่เกิดเหตุ มือปราบจง แค้นแทบกระอัก แต่กลับทำใจฆ่าศิษย์ทรยศเพื่อแก้แค้นให้บิดาไม่ลง เพราะลึกๆ จงเสวี่ยม่าน ก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นอสูรราตรี และสังหารอาจารย์ บิดาของตนได้
จนกระทั่งต่อมา เซียวเป่ยหมิง ได้พิสูจน์ตัวตนว่าเขาไม่ใช่อสูรราตรี ความแค้นและความสงสัยในใจของ จงเสวียม่าน จึงสลายไป ศิษย์พี่และศิษย์น้องจึงร่วมมือกันไขคดีที่ทั้งยุ่งยาก ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน และแสนอันตราย ดีที่ทั้งคู่ได้ทีมพันธมิตรที่ชาญฉลาดและกล้าหาญคอยซัพพอร์ต ทั้ง “เฟิงชิงจั๋ว” (รับบทโดย เฉินโย่วเหวย) ผู้ชันสูตรโลกสวย และยอดหมอยาจากหุบเขาพิษ “ถงซวง” (รับบทโดย เหอลั่วลั่ว) มือปราบหัวร้อน รุ่นน้องคนสนิทของเซียวเป่ยหมิง “ฮั่วไต้หรง” (รับบทโดย จางหนาน) คุณหนูตระกูลฮั่วผู้ลึกลับ หนึ่งในเด็กหญิงที่รอดชีวิตจากหมู่บ้านผาชายทะเล
นอกจากจะต้องคอยหลบเลี่ยงการไล่ล่าจับกุมในฐานะ อสูรราตรี จาก จู่เก่อข่งอวิ๋น แล้ว ร่างกายของ เซียวเป่ยหมิง ก็ทรุดลงอย่างรวดเร็ว เพราะพิษของยาโลหิตเยือกแข็งที่ จงเสวียม่าน ให้เขากินตอนเจอกันครั้งแรกในรอบสามปีและยังเข้าใจผิดกันอยู่ บัดนี้พิษร้ายดังกล่าวได้แล่นเข้าสู่ลมปราณทั่วร่างแล้ว และยังไม่มียาถอนพิษนี้ได้ ซึ่งเขามีเวลาเหลือเพียง 1 เดือน เท่านั้น ทุกอย่างจึงถูกบีบรัดด้วยเงื่อนเวลาที่กำลังนับถอยหลัง ท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคน โดยเฉพาะ จงเสวี่ยม่าน อดีตมือปราบอันดับหนึ่งแห่งต้าฉีประกาศว่าเขายอมตายในระหว่างการสืบสวนดีกว่านั่งรอความตายอยู่เฉยๆ
ความหวังเดียวในยามนี้ คือ ยาถอนพิษจาก หมอยาแห่งหุบเขาพิษ “เหล่าโช่วฉง” (รับบทโดย ตู้อวี้หมิง) ว่าจะสามารถสกัดยามาช่วยชีวิต เซียวเป่ยหมิง ได้ทันเวลาหรือไม่ ทุกคนแท็กทีมช่วยกันสืบสวนไขคดีประหลาดหลายคดีที่ล้วนเกี่ยวโยงกัน อันนำไปสู่การเปิดเผยความลับชาติกำเนิดของเซียวเป่ยหมิง และการสังหารหมู่ในอดีตที่หมู่บ้านผาชายทะเลเมื่อ 23 ปี ก่อน โดยกองทัพทหารที่เรียกขานกันว่า “เฟิงชานเจี่ย” ที่สำคัญจะหาหลักฐานเพื่อเปิดโปงกระชากหน้ากากอสูรราตรีตัวจริงได้อย่างไร?
ขณะเดียวกัน จู่เก่อข่งอวิ๋น ก็นึกออกแล้วว่า เหตุใด จงเสวี่ยม่าน จึงก้าวนำหน่วยสืบสวนลับของตนหนึ่งก้าวเสมอ ที่แท้เป็นเพราะนางมีผู้ช่วยเป็นนักวิเคราะห์คดีฝีมือขั้นเทพที่ชื่อ เซี่ยวเป่ยหมิง อยู่ข้างกายนั่นเอง ข่งอวิ๋น มือปราบตัวตึง มั่นหน้าว่าเขาจะสามารถปิดคดี อสูรราตรี คืนความสุขสงบให้แคว้นต้าฉี ได้อย่างแน่นอน
ติดตามรับชม “คลื่นลมปมปริศนา” (The Wanted Detective) ซีรีส์จีนแนวย้อนยุค ระทึกขวัญ ปนสืบสวน ชวนลุ้นทุกตอน ฝีมือผู้กำกับ “จ้าวจิ่นเทา” (Zhao Jin Dao) การพบกันครั้งแรกของสองดาวรุ่งมาแรงงานแน่น “หวังซิงเยว่” (Wang Xin Yue) จากซีรีส์ม้ามืด “มรสุมชีวิต” หรือ “เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง” (The Double) และ “เซี่ยงหานจือ” (Xiang Han Zhi) จากซีรีส์ฮิตหมาดๆ "อาจารย์มารหวนภพ" (Love of the Divine Tree) เสิร์ฟแบบสับ ซับไทยพร้อมกับพากย์ไทยให้เบิ่งพร้อมจีน เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ทางแอป iQIYI หรือเว็บ iQ.com อัปเดตตอนใหม่ ทุกวัน เวลา 17:00 น.
★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ในซีรีส์ “คลื่นลมปมปริศนา • The Wanted Detective”
• หวังซิงเยว่ (Wang Xing Yue) รับบทเป็น เซียวเป่ยหมิง
• เซี่ยงหานจือ (Xiang Han Zhi) รับบทเป็น จงเสวี่ยม่าน
• เฉินโย่วเหวย (Chen You Wei) รับบทเป็น เฟิงชิงจั๋ว
• เหอลั่วลั่ว (He Luo Luo) รับบทเป็น ถงซวง
• เติ้งข่าย (Deng Kai) รับบทเป็น จูเก่อข่งอวิ๋น
• จางหนาน (Zhang Nan) รับบทเป็น ฮั่วไต้หรง
ร่วมด้วย
• เปาเจี้ยนเฟิง (Bao Jian Feng) รับบทเป็น ฮ่องเต้แห่งต้าฉี
• ตู้อวี้หมิง (Du Yu Ming) รับบทเป็น เหล่าโช่วฉง
• เฝิงฮุ่ย (Feng Hui) รับบทเป็น จูเก่อทง
• เส้าปิง (Shao Bing) รับบทเป็น จงอวิ๋นชื่อ
• โหวจางหรง (Hou Chang Rong) รับบทเป็น เสิ่นปี้
• หวังเจี้ยนซิน (Wang Jian Xin) รับบทเป็น ฝานจิ้งจื้อ
• หวังกัง (Wang Gang) รับบทเป็น ฉินเย่
• ลู่หยง (Lu Yong) รับบทเป็น ลู่เหวินจง
เรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.com
ภาพจาก : X – iQIYI, weibo.com